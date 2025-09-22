केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विदेश नीति को लेकर विपक्ष की ओर से लगाए जा रहे आरोपों पर जवाब दिया है. उन्होंने कहा कि भारत की विदेश नीति में एक रीढ़ की हड्डी की कमी दिखाई पड़ती थी. उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने विदेश नीति में रीढ़ की हड्डी डालने का काम किया है.

'पहले बिना रीढ़ की थी भारत की विदेश नीति'

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, "जब इतिहासकार अलग-अलग प्रधानमंत्रियों की तुलना करेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि वे पाएंगे कि सबसे बड़ी उपलब्धियां प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में हुई हैं. भारत की विदेश नीति पहले बिना रीढ़ की थी. पीएम मोदी ने ही उसे रीढ़ दी है. देश में पासपोर्ट का सम्‍मान बढ़ाने का काम पीएम मोदी के कार्यकाल में हुआ है." पूर्व पीएम जवाहरलाल नेहरू और पीएम मोदी की विदेश नीति को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में गृह मंत्री अमित शाह ने ये बात कही.

हमने पाकिस्तान को तुरंत जवाब दिया: अमित शाह

एनडीटीवी को दिए इंटरव्यू में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि पहले भारत की विदेश नीति में कूटनीति को सुरक्षा के मुद्दों पर गलत तरीके से प्राथमिकता दी जाती थी. उन्होंने इसकी तुलना 2014 से पीएम मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार की नीति से की. उन्होंने कहा कि भारत नहीं, बल्कि पूरी दुनिया ये मानती है कि नरेंद्र मोदी अब तक के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री हैं.

पाकिस्तान पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा, "हमने यह बात पूरी तरह स्पष्ट कर दी है कि भारतीयों का खून अब और नहीं बहाया जा सकता. जब भी पाकिस्तान ने कोई आतंकी हमला किया है हमने तुरंत उसे करारा जवाब दिया है."

पीएम मोदी के राजनीतिक करियर पर बोले अमित शाह

पीएम मोदी के राजनीतिक करियर का जिक्र करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, "जहां तक ​​प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री पद की बात है तो पीएम मोदी सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले व्यक्ति हैं. मैंने केवल एक व्यक्ति को देखा है जिन्होंने पिछले 24 सालों में छुट्टी नहीं ली है. मोदी स्थानीय स्तर पर एक पार्टी कार्यकर्ता से लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय नेता, फिर गुजरात के मुख्यमंत्री और फिर प्रधानमंत्री बनने तक का सफर तय कर चुके हैं. मुझे उनकी मेहनत को देखने का सौभाग्य मिला."

