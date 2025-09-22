हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाBJP अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिल्ली में दुकानदारों संग की चाय पर चर्चा, नेक्स्ट जेनरेशन GST सुधारों के बताए फायदे

JP Nadda on GST 2.0: भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने चाय पर चर्चा के दौरान दुकानदारों को प्रधानमंत्री मोदी का संदेश दिया और उन्हें आश्वस्त किया कि यह सुधार कारोबारी माहौल को आसान बनाएगा.

By : अभिषेक नयन, दिल्ली | Edited By: विजय कुमार बिट्ठल | Updated at : 22 Sep 2025 11:04 PM (IST)
Preferred Sources

देश की राजधानी दिल्ली के अमर कॉलोनी में सोमवार (22 सितंबर, 2025) को भारतीय जनता पार्टी (BJP) के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने व्यापारियों के साथ चाय पर चर्चा की. जेपी नड्डा ने दुकानदारों से मुलाकात कर उन्हें नरेंद्र मोदी सरकार की ओर से लागू किए गए नेक्स्ट जेनरेशन GST सुधारों की जानकारी दी. इस दौरान दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा भी उनके साथ मौजूद रहे.

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने चाय पर चर्चा के दौरान दुकानदारों को प्रधानमंत्री मोदी का संदेश दिया और उन्हें आश्वस्त किया कि यह सुधार कारोबारी माहौल को आसान बनाएगा.

व्यापारियों ने जताया संतोष

इस दौरान कपड़ा, दवा और अन्य क्षेत्रों के प्रतिनिधियों ने प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद देते हुए कहा कि नए जीएसटी प्रावधानों से कारोबार सुगम होगा. उनका मानना है कि टैक्स प्रणाली में सुधार से न सिर्फ व्यापारियों बल्कि उपभोक्ताओं को भी फायदा मिलेगा.

इस दौरान भाजपा सांसद और राष्ट्रीय मीडिया प्रमुख अनिल बलूनी, विधायक नीरज बसोया, निगम पार्षद शरद कपूर और राजपाल सहित कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे. इसके अलावा, बड़ी संख्या में स्थानीय दुकानदार भी इस संवाद का हिस्सा बने.


छूट का फायदा जनता तक पहुंचे- जेपी नड्डा

पत्रकारों से बातचीत में जेपी नड्डा ने कहा कि पूरे देश में जीएसटी का नया चरण लागू हो गया है और इसे व्यापक समर्थन मिल रहा है. उन्होंने दुकानदारों से अपील की कि टैक्स में मिलने वाली छूट का लाभ सीधे उपभोक्ताओं तक पहुंचे और लोग स्वदेशी उत्पादों को प्राथमिकता दें.


त्योहारों में सस्ती खरीदारी की उम्मीद

भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भरोसा दिलाया कि नवरात्र, दशहरा, दिवाली, छठ और धनतेरस जैसे त्योहारों में उपभोक्ताओं को वस्तुएं पहले से कम दामों पर मिलेंगी. उनका कहना था कि इस सुधार से करोड़ों परिवारों को राहत मिलेगी और अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी.

दुकानदारों के चेहरे पर दिखा उत्साह- सचदेवा

दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि सुधारों का असर दुकानदारों के उत्साह में साफ नजर आया. उनके अनुसार, इस कदम से उपभोक्ता भी खुश हैं क्योंकि रोजमर्रा और त्योहारी खरीदारी से जुड़ी कई वस्तुएं अब किफायती हो गई है. सचदेवा ने इसे दिल्ली की जनता के लिए त्योहारों से पहले मोदी सरकार की ओर से एक खास तोहफा बताया. उन्होंने कहा कि लोग मेड इन इंडिया उत्पाद खरीदकर न सिर्फ बचत करेंगे, बल्कि आत्मनिर्भर भारत के अभियान को भी मजबूती देंगे.

Published at : 22 Sep 2025 11:04 PM (IST)
