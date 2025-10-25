'लालू-राबड़ी ने बिहार को जंगलराज बनाया, नीतीश कुमार ने दिलाई मुक्ति', RJD पर बरसे अमित शाह

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार (25 अक्टूबर, 2025) को मुंगेर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि बिहार का यह चुनाव किसी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए नहीं है, बल्कि यह चुनाव बिहार को लालू यादव और राबड़ी देवी के जंगलराज से बचाने का चुनाव है. लालू और राबड़ी ने बिहार में दशकों तक जंगलराज चलाया था. 2005 में बिहार की जनता ने लालू और राबड़ी के जंगलराज को उखाड़ फेका था और नीतीश कुमार को चुना था.

उन्होंने आगे कहा, 'अगर लालू और राबड़ी दोबारा आए तो फिर से जंगलराज आएगा और मोदी जी और नीतीश जी आए तो बिहार में विकास होगा. NDA के हम सभी पांचों दल पंच पांडवों की तरह साथ हैं और वहां महागठबंधन आपस में ही लड़ रहे हैं.'

NDA ने बिहार को नक्सलवाद से कराया मुक्त

गृह मंत्री ने RJD पर आरोप लगाते हुए कहा, 'लालू-राबड़ी के शासन में हत्या, डकैती, फिरौती, अपहरण, नरसंहार रोज की बात थी. इनके शासन में बिहार से इंडस्ट्री चली गई और बिहार को पिछड़ा बिहार बनाने का काम किया. वहीं नीतीश बाबू के नेतृत्व में NDA ने जंगलराज से मुक्ति दिलाई, परिवारवाद को समाप्त किया और सबसे बड़ी बात ये है कि हमने बिहार को नक्सलवाद से मुक्त करने का काम किया.'

उन्होंने कहा, 'मोदी जी ने अयोध्या में प्रभु राम जी का भव्य मंदिर बनवाया, हम सीतामढ़ी में भी माता सीता मां का भव्य मंदिर बनवा रहे हैं, लेकिन यह लालू और कांग्रेस पार्टी हमेशा से भगवान राम का विरोध करते रहे हैं.'

अमित शाह का विपक्षी पार्टियों पर हमला

अमित शाह ने कहा, '550 साल से रामलला टेंट में रह रहे थे. कांग्रेस, सपा, बसपा, ममता, लालू, सबने इकट्ठा होकर मंदिर का विरोध किया. बिहार वालों, 2019 में आपने नरेंद्र मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाया. मोदी जी ने अयोध्या में भूमिपूजन भी किया और प्राण प्रतिष्ठा करके जय श्रीराम कर दिया. अयोध्या में तो राम मंदिर बना ही बना, अब यहां सीतामढ़ी में भी 850 करोड़ के खर्च से मां सीता का भी भव्य मंदिर बन रहा है.'