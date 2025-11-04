'अगर पाकिस्तान ने फिर...', न्यूक्लियर टेस्ट के दावों के बीच अमित शाह की शहबाज के मुल्क को चेतावनी

बिहार विधानसभा चुनाव में प्रचार के आखिरी दिन दरभंगा में गृहमंत्री अमित शाह ने एक जनसभा को संबोधित किया. अपने भाषण में विपक्ष पर तीखे प्रहार करते हुए उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने जंगल राज चलाया, वे अब नए भेष में लौटने की कोशिश कर रहे हैं. उन्होंने जनता से अपील की कि वे कमल छाप पर बटन दबाकर राज्य में फिर से जंगल राज आने से रोकें.

अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दरभंगा में एम्स (AIIMS) का निर्माण हुआ, जो अब राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं में नया अध्याय जोड़ रहा है. उन्होंने कहा, “लालू प्रसाद यादव और राहुल गांधी की 10 साल तक केंद्र में सरकार रही, लेकिन उन्होंने दरभंगा के विकास के लिए कुछ नहीं किया. मोदी सरकार ने जो वादा किया, उसे निभाया.” उन्होंने आगे कहा कि दरभंगा का विकास अब रुकने वाला नहीं है. यहां मेट्रो प्रोजेक्ट की भी तैयारी चल रही है, जिससे मिथिला क्षेत्र को नई रफ्तार मिलेगी.

राम मंदिर मुद्दे पर क्या बोले अमित शाह?

गृह मंत्री ने अपने भाषण में राम मंदिर मुद्दे को भी जोरदार तरीके से उठाया. उन्होंने कहा कि मुगल, अंग्रेज, कांग्रेस और लालू- सभी ने मिलकर राम मंदिर के निर्माण को रोका, लेकिन जैसे ही मोदी जी सत्ता में आए, अयोध्या में राम मंदिर का सपना साकार हुआ.” उन्होंने कहा कि यह मंदिर न केवल करोड़ों हिंदुओं की आस्था का केंद्र है, बल्कि भारत की संस्कृति और विश्वास की पहचान भी है.

“अगर पाकिस्तान ने हिमाकत की तो जवाब गोली नहीं, गोले से मिलेगा”

गृहमंत्री ने पाकिस्तान को भी सख्त संदेश दिया. उन्होंने कहा कि पहलगाम में आतंकियों ने निर्दोष नागरिकों को मारा. मोदी सरकार ने पाकिस्तान में घुसकर आतंकियों का सफाया किया. अगर पाकिस्तान ने दोबारा हिमाकत की तो गोली का जवाब गोले से दिया जाएगा.”

बिहार में बनेगा डिफेंस कॉरिडोर?

अमित शाह ने यह भी ऐलान किया कि बिहार में यूपी और तमिलनाडु की तर्ज पर डिफेंस कॉरिडोर बनाया जाएगा, जिससे हजारों युवाओं को रोजगार मिलेगा. उन्होंने कहा कि बिहार अब सिर्फ पलायन का राज्य नहीं रहेगा, बल्कि देश की रक्षा और उद्योग के क्षेत्र में भी अपनी पहचान बनाएगा.

“राजद महिलाओं के विरोध में है”

अमित शाह ने राजद (RJD) पर हमला बोलते हुए कहा कि लालू यादव की पार्टी ने महिला रोजगार योजना का विरोध किया और चुनाव आयोग को पत्र लिखकर कहा कि जीविका दीदी को दिए गए 10,000 रुपये वापस लिए जाएं. उन्होंने कहा, “यह महिलाओं के खिलाफ राजद की मानसिकता को दर्शाता है. मोदी सरकार ने महिलाओं के सम्मान और सशक्तिकरण के लिए काम किया है.”

ये भी पढ़ें-

'RJD की घोषणाएं सिर्फ झुनझुना हैं', बिहार चुनाव से पहले विपक्ष पर जमकर बरसीं स्मृति ईरानी, कर दिया ये बड़ा दावा