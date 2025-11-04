बिहार विधानसभा चुनाव से पहले केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने पटना में आरजेडी और विपक्ष पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि बिहार में आरजेडी की नहीं, बल्कि एनडीए की सरकार बनेगी. स्मृति ईरानी ने दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वो कर दिखाया जो आरजेडी सरकार कभी नहीं कर पाई.

उन्होंने कहा कि जनधन योजना से बिहार की करीब 3 करोड़ महिलाएं लाभान्वित हुई हैं, हर घर में शौचालय बना है और उज्ज्वला योजना के तहत 1 करोड़ 16 लाख बहनों को स्वच्छ ईंधन मिला है. स्मृति ईरानी ने बताया कि महिला रोजगार योजना के तहत 1 करोड़ 30 लाख महिलाओं के खातों में 10 हजार रुपये भेजे गए हैं. उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में महिलाओं को 33% आरक्षण मिला, जिससे राजनीति और प्रशासन दोनों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है.

महिलाओं के सशक्तिकरण पर क्या बोलीं स्मृति

स्मृति ईरानी ने कहा, “महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए एनडीए सरकार ने जो काम किया, वह ऐतिहासिक है. केवल सामाजिक नहीं, आर्थिक सशक्तिकरण भी महिलाओं को मिला है.” उन्होंने महिलाओं से अपील की कि वे बिहार में एनडीए सरकार बनाने में योगदान दें.

आरजेडी पर बोला हमला

आरजेडी पर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि आरजेडी ने महिला रोजगार योजना के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत की है. यह साफ दिखाता है कि आरजेडी महिलाओं के खिलाफ मानसिकता रखती है. जो पार्टी महिलाओं की तरक्की से परेशान है, वो राज्य को पीछे ही ले जाएगी.

'राजद की घोषणाएं सिर्फ झुनझुना हैं'- स्मृति

तेजस्वी यादव के हालिया वादों पर प्रतिक्रिया देते हुए स्मृति ईरानी ने कहा, “राजद की घोषणाएं सिर्फ झुनझुना हैं, जनता अब इन खोखले वादों को स्वीकार नहीं करेगी. बिहार की जनता जान चुकी है कि विकास और सुरक्षा केवल एनडीए सरकार में संभव है.”

