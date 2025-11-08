हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'अमेरिका जानता था पाकिस्तान F-16 फाइटर जेट पर...', CIA के पूर्व अधिकारी का परमाणु हथियार को लेकर चौंकाने वाला खुलासा

'अमेरिका जानता था पाकिस्तान F-16 फाइटर जेट पर...', CIA के पूर्व अधिकारी का परमाणु हथियार को लेकर चौंकाने वाला खुलासा

रिचर्ड बार्लो के परमाणु हथियारों को लेकर पाक-अमेरिका पर किए खुलासे से बवाल मच गया है. वो 1980 में पाकिस्तान की गुप्त परमाणु गतिविधियों के दौरान सीआईए का हिस्सा थे.

By : एबीपी लाइव | Edited By: संतोष सिंह | Updated at : 08 Nov 2025 01:10 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

अमेरिका पाकिस्तान के रिश्तों और परमाणु हथियारों को लेकर सीआईए के पूर्व अधिकारी रिचर्ड बार्लो के बयान ने सनसनी पैदा कर दी है. उन्होंने कहा कि अमेरिका के सभी राष्ट्रपति 1989 तक ये साबित करते रहे कि पाकिस्तान के पास परमाणु हथियार नहीं हैं, जबकि वो ये अच्छी तरह से जानते थे कि इस्लामाबाद एफ-16 विमानों पर परमाणु हथियारों को तैनात कर सकता है. इसके बावजूद अमेरिका ने उन्हें परमाणु हथियार उपलब्ध कराए.

न्यूज एजेंसी एएनआई को दिए एक इंटरव्यू में रिचर्ड बार्लो ने कहा कि मैं आपको बता सकता हूं कि सीआईए में हममें से ज्यादातर लोग इससे सहज नहीं थे. भले ही हम निर्वाचित अधिकारी नहीं हैं, लेकिन हम वरिष्ठ नीति-निर्माताओं को सर्वोत्तम उपलब्ध खुफिया जानकारी जो सटीक हो दे सकते हैं. इसके बाद वे क्या करते हैं, यह हमारा काम नहीं है, क्योंकि उस पर हमारा कंट्रोल नहीं है. वे अमेरिकी जनता के निर्वाचित प्रतिनिधि हैं. 

1980 में CIA के अधिकारी थे रिचर्ड बार्लो 
बता दें कि रिचर्ड बार्लो 1980 के दशक के अंत में पाकिस्तान की गुप्त परमाणु गतिविधियों के दौरान एक अधिकारी के रूप में सीआईए का हिस्सा थे. उन्होंने आगे बताया कि अमेरिकी खोजी पत्रकार और राजनीतिक लेखक सीमोर हर्श ने इन्हीं मामलों को लेकर इंटरव्यू दिए थे, जो द न्यू यॉर्कर में प्रकाशित हुए. 1987 में ब्रासस्टैक्स संकट के दौरान पाकिस्तान के बम के जनक डॉ. अब्दुल क़दीर ख़ान ने एक इंटरव्यू में कहा था कि पाकिस्तान के पास परमाणु बम हैं. ब्रासस्टैक्स संकट नवम्बर 1986 से जनवरी 1987 तक भारतीय सेना के अभ्यास के बाद पाकिस्तान और भारत के बीच पैदा हुआ परमाणु संकट था. पाकिस्तान का मानना ​​था कि यह सैन्य अभ्यास उसके दो हिस्सों में बंट जाने का सीधा खतरा था. 

रिचर्ड बार्लो का हैरान कर देने वाला खुलासा 
उन्होंने कहा कि आप 1993 में द न्यू यॉर्कर में सीमोर हर्श के लेख में इसके बारे में पढ़ सकते हैं. उन्होंने देखा था कि खुफिया समुदाय ने परमाणु हथियारों को हवाई अड्डों पर ले जाते और उन्हें एफ-16 विमानों में डालते देखा. अमेरिका के राष्ट्रपति के अनुसार पाकिस्तान के पास जो परमाणु हथियार नहीं थे, उन्हें वास्तव में वहां रखा गया था.
   
उन्होंने आगे बताया कि हम पाकिस्तानी परमाणु हथियारों के डिज़ाइन के बारे में सब कुछ जानते थे और जैसा कि आप कल्पना कर सकते हैं. हम F-16 के बारे में भी सब कुछ जानते थे. हम ये भी जानते थे कि F-16 उस समय मौजूद पाकिस्तानी परमाणु हथियारों को बिना किसी संदेह के पहुंचाने में सक्षम थे. फिर भी सरकार ने बिक्री को आगे बढ़ाया.

ये भी पढ़ें

OP Pimple in Kupwara: सेना ने पाक की 'नापाक' हरकत को फिर किया नाकाम! घुसपैठ की कोशिश कर रहे दो आतंकी ढेर

Published at : 08 Nov 2025 12:28 PM (IST)
Tags :
US CIA Nuclear Weapon Pakistan
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
माली में 5 भारतीयों के साथ खौफनाक वारदात! अलकायदा से जुड़े आतंकियों ने किया अपहरण
माली में 5 भारतीयों के साथ खौफनाक वारदात! अलकायदा से जुड़े आतंकियों ने किया अपहरण
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'ये बेहद क्रूर फैसला...', आवारा कुत्तों पर SC के आदेश पर भड़के अपर्णा यादव के पति प्रतीक यादव
'ये बेहद क्रूर फैसला', आवारा कुत्तों पर SC के आदेश पर भड़के अपर्णा यादव के पति प्रतीक यादव
बॉलीवुड
'राउडी राठौर 2' से कटा अक्षय कुमार का पत्ता? एक्टर की जगह पैन इंडिया स्टार को लेने की हो रही तैयारी
'राउडी राठौर 2' से कटा अक्षय कुमार का पत्ता? पैन इंडिया स्टार को लेने की हो रही तैयारी
क्रिकेट
पांचवें टी20 मैच में कैसी होगी भारत की प्लेइंग इलेवन? क्या रिंकू सिंह और नीतीश रेड्डी को मिलेगा मौका
पांचवें टी20 मैच में कैसी होगी भारत की प्लेइंग इलेवन? क्या रिंकू सिंह और नीतीश रेड्डी को मिलेगा मौका
Advertisement

वीडियोज

Delhi के Rithala में लगी भीषण आग, 500 से ज्यादा झुग्गियां जलकर हुईं खाक ।
Delhi के Rithala में लगी भीषण आग, पूरा इलाका काले धुंए से ढका ।
Online आशिकी में... पति 'खल्लास' !
Pawan Singh Vs Khesarilal Yadav, बिहार में क्यों मचा स्टार वॉर!
बढ़ा मतदान...किसके पक्ष में रुझान?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
माली में 5 भारतीयों के साथ खौफनाक वारदात! अलकायदा से जुड़े आतंकियों ने किया अपहरण
माली में 5 भारतीयों के साथ खौफनाक वारदात! अलकायदा से जुड़े आतंकियों ने किया अपहरण
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'ये बेहद क्रूर फैसला...', आवारा कुत्तों पर SC के आदेश पर भड़के अपर्णा यादव के पति प्रतीक यादव
'ये बेहद क्रूर फैसला', आवारा कुत्तों पर SC के आदेश पर भड़के अपर्णा यादव के पति प्रतीक यादव
बॉलीवुड
'राउडी राठौर 2' से कटा अक्षय कुमार का पत्ता? एक्टर की जगह पैन इंडिया स्टार को लेने की हो रही तैयारी
'राउडी राठौर 2' से कटा अक्षय कुमार का पत्ता? पैन इंडिया स्टार को लेने की हो रही तैयारी
क्रिकेट
पांचवें टी20 मैच में कैसी होगी भारत की प्लेइंग इलेवन? क्या रिंकू सिंह और नीतीश रेड्डी को मिलेगा मौका
पांचवें टी20 मैच में कैसी होगी भारत की प्लेइंग इलेवन? क्या रिंकू सिंह और नीतीश रेड्डी को मिलेगा मौका
बिहार
बिहार के पहले फेज में बंपर वोटिंग से नतीजे ऐसे आएंगे जिसे देख नीतीश-तेजस्वी-पीके चौंक जाएंगे!
बिहार के पहले फेज में बंपर वोटिंग से नतीजे ऐसे आएंगे जिसे देख नीतीश-तेजस्वी-पीके चौंक जाएंगे!
शिक्षा
पाकिस्तान में पीएम बनने के लिए कितना पढ़ा-लिखा होना जरूरी? जान लें पूरी डिटेल
पाकिस्तान में पीएम बनने के लिए कितना पढ़ा-लिखा होना जरूरी? जान लें पूरी डिटेल
हेल्थ
Thyroid Symptoms: थायरॉइड की वजह से गर्दन, मांसपेशियों और जोड़ों में क्यों होता है दर्द? जान लें इसकी वजह
थायरॉइड की वजह से गर्दन, मांसपेशियों और जोड़ों में क्यों होता है दर्द? जान लें इसकी वजह
यूटिलिटी
क्या है कार संपर्क टैग और कैसे करता है काम, किन लोगों के लिए फायदेमंद?
क्या है कार संपर्क टैग और कैसे करता है काम, किन लोगों के लिए फायदेमंद?
ENT LIVE
नेटफ्लिक्स पर बारामूला | कश्मीर का अनदेखा पहलू | अलौकिक शक्तियों का सौंदर्य पर कब्ज़ा
नेटफ्लिक्स पर बारामूला | कश्मीर का अनदेखा पहलू | अलौकिक शक्तियों का सौंदर्य पर कब्ज़ा
ENT LIVE
महारानी 4 रिव्यू | हुमा कुरैशी ने एक्टिंग से ऊंचा स्तर तय किया | महारानी 4 वेब सीरीज रिव्यू
महारानी 4 रिव्यू | हुमा कुरैशी ने एक्टिंग से ऊंचा स्तर तय किया | महारानी 4 वेब सीरीज रिव्यू
ENT LIVE
महारानी 4 की समीक्षा | हुमा कुरैशी ने साबित किया कि वह बहुमुखी हैं | महारानी 4 वेब सीरीज की समीक्षा
महारानी 4 की समीक्षा | हुमा कुरैशी ने साबित किया कि वह बहुमुखी हैं | महारानी 4 वेब सीरीज की समीक्षा
ENT LIVE
इमरान हाशमी और यामी गौतम का इंटरव्यू | हक | अवॉर्ड शो | सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री विवाद और भी बहुत कुछ
इमरान हाशमी और यामी गौतम का इंटरव्यू | हक | अवॉर्ड शो | सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री विवाद और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
डॉली सिंह | इन्फ्लुएंसर ने कंटेंट निर्माण की दौड़ शुरू की | वायरल रील्स | गोल्डन रिंग विजेता और भी बहुत कुछ
डॉली सिंह | इन्फ्लुएंसर ने कंटेंट निर्माण की दौड़ शुरू की | वायरल रील्स | गोल्डन रिंग विजेता और भी बहुत कुछ
Embed widget