ABP SuperfastExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया2027 चुनाव से पहले अग्निवीर योजना में बदलाव, क्या युवाओं की नाराजगी दूर कर पाएगी मोदी सरकार?

2027 चुनाव से पहले अग्निवीर योजना में बदलाव, क्या युवाओं की नाराजगी दूर कर पाएगी मोदी सरकार?

अग्निवीर योजना में केंद्र सरकार ने बड़ा बदलाव किया है. अब 4 साल बाद बाहर होने वाले 75 प्रतिशत अग्निवीरों को दो साल की अतिरिक्त सेवा और उसके बाद नियमित सैनिक बनने का अवसर मिलेगा.

Written By : पवन कुमार गौड |  Updated at : 05 Nov 2026 06:15 PM (IST)
Preferred Sources

केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार (4 नवंबर 2026) को अग्निवीर योजना में बड़ा बदलाव करने की घोषणा की है. अब 4 साल बाद 25 प्रतिशत को नौकरी के साथ साथ बचे हुए 75 प्रतिशत को 2 साल अतिरिक्त एंगेजमेंट के बाद सेना में नौकरी का मौका मिलेगा. देश में युवाओं की नाराजगी और बेरोजगारी जैसे मुद्दों को लेकर विपक्ष सरकार के ऊपर हमलवार है. अगले साल के शुरुआत में पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव. ऐसे में  उत्तराखंड, पंजाब और यूपी जैसे राज्यो में चुनाव से पहले अग्निवीर योजना में बदलाव को चुनाव से जोड़कर भी देखा जा रहा है.

अग्निवीर योजना को लेकर युवाओं के बीच सबसे बड़ा सवाल रहा है 4 साल की सेवा के बाद भविष्य क्या होगा? सेना में भर्ती की तैयारी करने वाले Gen-Z के लिए स्थायी नौकरी, करियर की सुरक्षा और परिवार की जिम्मेदारी अहम मुद्दे हैं.जून 2022 में शुरू हुई अग्निपथ योजना में चार साल की सेवा के बाद अधिकतम 25 फीसदी अग्निवीरों को नियमित सेवा में रखने का प्रावधान था. बाकी 75 फीसदी को सेवा से बाहर होना था.

रिलेटेड स्टोरी >>

इंडिया
NEET पेपर लीक प्रदर्शन में पुलिस कार्रवाई का मामला, SC ने पीड़ितों से मांगी शिकायत
NEET पेपर लीक प्रदर्शन में पुलिस कार्रवाई का मामला, SC ने पीड़ितों से मांगी शिकायत
इंडिया
कश्मीर के AIIMS अवंतीपोरा में जल्द शुरू होगा इलाज, दिसंबर से पहले OPD खोलने का लक्ष्य
कश्मीर के AIIMS अवंतीपोरा में जल्द शुरू होगा इलाज, दिसंबर से पहले OPD खोलने का लक्ष्य
इंडिया
गोवा SIR पर बॉम्बे हाईकोर्ट का EC को आदेश, '6 डिलीट वोटर के नाम वापस जोड़ें'
गोवा SIR पर बॉम्बे हाईकोर्ट का EC को आदेश, '6 डिलीट वोटर के नाम वापस जोड़ें'
इंडिया
‘राहुल गांधी देश में फैलाना चाहते हैं अराजकता’, शहनवाज हुसैन का तीखा वार
‘राहुल गांधी देश में फैलाना चाहते हैं अराजकता’, शहनवाज हुसैन का तीखा वार

अग्निवीर योजना व्यवस्था में बदलाव

सरकार ने अग्निवीर योजना व्यवस्था में बदलाव किया है. 75 फीसदी अग्निवीरों को 2 साल का अतिरिक्त सेवा कार्यकाल देने का फैसला किया गया है. इसके बाद उनकी इच्छा और तय चयन प्रक्रिया के आधार पर नियमित सैनिक बनने का अवसर भी मिलेगा. यानी चार साल बाद बाहर होने की चिंता के बीच सरकार ने सेवा में बने रहने का एक अतिरिक्त रास्ता खोला है. इसे युवाओं की अपेक्षाओं और अग्निवीर योजना को लेकर उठ रहे सवालों के जवाब के तौर पर भी देखा जा रहा है.

किस राज्य में कितने पूर्व सैनिक?

Gen-Z के साथ-साथ इस फैसले का असर उन परिवारों तक भी पहुंचता है, जिनकी पीढ़ियों का सेना से जुड़ाव रहा है. 2027 में चुनाव वाले 5 राज्यों में पूर्व और वर्तमान सैनिकों की संख्या इस सामाजिक आधार को समझने में मदद करती है. उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक, उत्तर प्रदेश में 4 लाख 26 हजार से ज्यादा, पंजाब में करीब 3 लाख 83 हजार और उत्तराखंड में करीब 1 लाख 40 हजार पूर्व सैनिक हैं.

गोवा में 2 हजार 389 और मणिपुर में 8 हजार 744 पूर्व सैनिक दर्ज हैं. यानी इन पांच राज्यों में करीब 9 लाख 60 हजार पूर्व सैनिक हैं. वहीं आंकड़ों के मुताबिक, सेना में जेसीओ और अन्य रैंक के जवानों की संख्या उत्तर प्रदेश में करीब 1 लाख 63 हजार, पंजाब में 90 हजार और उत्तराखंड में करीब 60 हजार से जायदा है . 

किस राज्य में कितने युवा मतदाता?

अगर युवा मतदाताओं की बात करें तो उत्तर प्रदेश में 18 से 19 साल के करीब 17 लाख 63 हजार युवा मतदाता हैं. पंजाब में करीब 2 लाख 93 हजार और उत्तराखंड में करीब 72 हजार हैं. गोवा में यह संख्या करीब 14 हजार है. मणिपुर के CEO पोर्टल पर 43 हजार 732 युवा मतदाताओं का आंकड़ा दर्ज है. इनमें से बड़ी संख्या ऐसे युवाओं की है, जिनके सामने पढ़ाई के बाद रोजगार और सुरक्षित करियर का सवाल है.

सेना में भर्ती की तैयारी करने वाले युवाओं के लिए अग्निवीर योजना का बदलाव सीधे भविष्य से जुड़ा है. हालांकि सरकार का दावा है कि इस योजना के लिए पहले ही कहा गया था कि इसका रिव्यूज़ करके आगे इस पर फैसले लिए जाएंगे .

सरकार के सामने चुनौती

सरकार के सामने चुनौती लगातार युवा मतदाताओं को साधने की है और ऐसे में विपक्ष बेरोजगारी और अग्निवीर योजना के जरिए सरकार को घेर रहा था. आगामी साल के शुरुआत में उत्तराखंड,यूपी और पंजाब जैसे राज्यों में विधानसभा चुनाव होने है और इन राज्यों से अच्छी संख्या में युवा सेना में भर्ती होते है. ऐसे में विपक्ष अग्निवीर योजना को एक बड़ा मुद्दा चुनावों में बनाने की तैयारी कर रहा था. लेकिन सरकार ने चुनाव से पहले अग्निवीर योजना में बड़ा बदलाव करके एक बड़ा मुद्दा विपक्ष के हाथ से खींच लिया है.

और पढ़ें

About the author पवन कुमार गौड

पवन कुमार गौड़ एबीपी न्यूज में विशेष संवाददाता हैं. BJP, RSS और सरकार से जुड़ी खबरें और संसद की कार्यवाही कवर करते हैं. 2022 के यूपी चुनाव में तकरीबन 8 हजार किलोमीटर की बाय रोड कवरेज किया. कोविड और हरियाणा में जाट आरक्षण आंदोलन को प्रमुखता से कवर कर चुके हैं. 3 लोकसभा चुनाव कवर करने के साथ साथ यूपी, उत्तराखंड, गुजरात, हरियाणा, असम और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों के विधानसभा चुनाव कवर करने का अनुभव है.

गौड़ के पास 15 सालों से ज्यादा का पत्रकारिता का अनुभव है. मीडिया में करियर की शुरुआत CNFC मीडिया के साथ की. उसके बाद साढ़े तीन वर्ष ANI और उसके बाद तकरीबन 8 वर्ष न्यूज 18 नेटवर्क के साथ काम किया. पवन कुमार गौड़ ने रेडियो और टेलीविजन पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है. संपर्क के लिए मेल करें- pavankg@abpnetwork.com, एक्स हैंडल- @brajwasipavan
 
Read More
Published at : 05 Nov 2026 06:15 PM (IST)
Tags :
Army Uttarakhand Elections Agniveer Scheme
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
NEET पेपर लीक प्रदर्शन में पुलिस कार्रवाई का मामला, SC ने पीड़ितों से मांगी शिकायत
NEET पेपर लीक प्रदर्शन में पुलिस कार्रवाई का मामला, SC ने पीड़ितों से मांगी शिकायत
इंडिया
कश्मीर के AIIMS अवंतीपोरा में जल्द शुरू होगा इलाज, दिसंबर से पहले OPD खोलने का लक्ष्य
कश्मीर के AIIMS अवंतीपोरा में जल्द शुरू होगा इलाज, दिसंबर से पहले OPD खोलने का लक्ष्य
इंडिया
गोवा SIR पर बॉम्बे हाईकोर्ट का EC को आदेश, '6 डिलीट वोटर के नाम वापस जोड़ें'
गोवा SIR पर बॉम्बे हाईकोर्ट का EC को आदेश, '6 डिलीट वोटर के नाम वापस जोड़ें'
इंडिया
‘राहुल गांधी देश में फैलाना चाहते हैं अराजकता’, शहनवाज हुसैन का तीखा वार
‘राहुल गांधी देश में फैलाना चाहते हैं अराजकता’, शहनवाज हुसैन का तीखा वार
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: Ramayana Part 1 देखकर क्या बोले दर्शक? Ranbir के Ram Avatar में कितना दम? (05.11.26)
Yeh Fitoor Tera:🫣Jeet ने Saumya के लिए तैयार की बाइक! स्पेशल सीट लगाकर जताया अपना प्यार #sbs
तीसरी शादी के 5 महीने बाद Aamir Khan ने छोड़ा घर, Gauri Spratt के साथ क्या है वजह?
Salman Khan के ‘Teri Sexy Beauty’ पर मचा बवाल, Matrubhumi के गाने को लेकर भड़के लोग
Horrifying Crime Story: दहशत की 20 रातों की कहानी... आधी रात को 'आत्मा' Calling और हत्या का खुलासा!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
NEET पेपर लीक प्रदर्शन में पुलिस कार्रवाई का मामला, SC ने पीड़ितों से मांगी शिकायत
NEET पेपर लीक प्रदर्शन में पुलिस कार्रवाई का मामला, SC ने पीड़ितों से मांगी शिकायत
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अग्निवीरों की सेवा बढ़ाने के फैसले पर बृजभूषण शरण सिंह बोले, 'कहीं न कहीं...'
अग्निवीरों की सेवा बढ़ाने के फैसले पर बृजभूषण शरण सिंह की प्रतिक्रिया, क्या कहा?
क्रिकेट
4 विकेट, 8 मेडन ओवर, फिर चमके मोहम्मद शमी; रणजी में बिखेरा जलवा 
4 विकेट, 8 मेडन ओवर, फिर चमके मोहम्मद शमी; रणजी में बिखेरा जलवा 
बॉलीवुड
'मिसिंग यू पापा', बेटे करण संग धर्मेंद्र के फार्महाउस पहुंच इमोशनल हुए सनी देओल, शेयर की वीडियो
'मिसिंग यू पापा', बेटे करण संग धर्मेंद्र के फार्महाउस पहुंच इमोशनल हुए सनी देओल
इंडिया
'मोटा भाई, गृह मंत्रालय आपसे संभल नहीं रहा', पवन खेड़ा ने अरुणाचल-मणिपुर मामले में अमित शाह को घेरा
'मोटा भाई, गृह मंत्रालय आपसे संभल नहीं रहा', पवन खेड़ा ने अरुणाचल-मणिपुर मामले में अमित शाह को घेरा
इंडिया
'कैसे बढ़ेंगे कांग्रेस के सांसद', राहुल गांधी को किरेन रिजिजू ने बताया 7 फॉर्मूला
'कैसे बढ़ेंगे कांग्रेस के सांसद', राहुल गांधी को किरेन रिजिजू ने बताया 7 फॉर्मूला
बिहार
मनीष कश्यप की GF अनुष्का कौन हैं? PUSU का चुनाव लड़ीं, वायरल हुआ था वीडियो
मनीष कश्यप की GF अनुष्का कौन हैं? PUSU का चुनाव लड़ीं, वायरल हुआ था वीडियो
टेक्नोलॉजी
Poco का 25 हजार वाला फोन मिल रहा है 17 हजार में, बिल्कुल मिस न करें डील
Poco का 25 हजार वाला फोन मिल रहा है 17 हजार में, बिल्कुल मिस न करें डील
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget