‘राहुल गांधी देश में फैलाना चाहते हैं अराजकता’, शहनवाज हुसैन का तीखा वार

भारतीय जनता पार्टी (BJP) के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शहनवाज हुसैन ने गुरुवार (5 नवंबर, 2026) को कांग्रेस नेता राहुल गांधी के पंजाब के संगरूर में हुई इंसाफ रैली को लेकर हमला किया है. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी पंजाब के जख्मों पर नमक छिड़कने के लिए गए थे. सिख भाइयों को कांग्रेस के जुल्म ज्यादती के खिलाफ, इंसाफ कब मिलेगा?

उन्होंने कहा, ‘1984 का दंगा आज भी लोगों को याद है, जहां छोटे-छोटे बच्चों को गले में टायर लगाकर जला दिया गया था और उसका मुकदमा अभी तक चल रहा है. कांग्रेसी अभी तक अदालत के चक्कर काट रहे हैं. बहुत लोगों को सजा हुई है, बहुत को सजा होनी है और जब भी राहुल गांधी या नेहरू-गांधी फैमिली का कोई व्यक्ति पंजाब जाता है, तो पंजाब के लोगों को वो दर्दनाक और खौफनाक यादें आ जाती हैं.’

प्रधानमंत्री मोदी हैं और आगे भी रहेंगे- शहनवाज हुसैन

न्यूज एजेंसी IANS के मुताबिक, BJP के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शहनवाज हुसैन ने कहा, ‘लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पूरी तरह से अराजकता फैलाना चाहते हैं. देश में एक चुनी हुई सरकार है और एक निर्वाचित प्रधानमंत्री हैं. प्रधानमंत्री मोदी हैं और आगे भी रहेंगे. वह 2029 में भी जीतेंगे, लेकिन राहुल गांधी चुनाव का इंतजार नहीं करना चाहते, क्योंकि उन्हें पता है कि वह चुनाव नहीं जीत सकते. इसलिए उनका यह बयान लोकतंत्र के खिलाफ दिया हुआ बयान है.’

Delhi: On Leader of the Opposition in the Lok Sabha, Rahul Gandhi, BJP national spokesperson Syed Shahnawaz Hussain says, "He seeks to spread complete anarchy. The country has an elected government and an elected Prime Minister. Modi ji is here and will remain; he will win in 2029 as well. However, Rahul Gandhi does not wish to wait for the elections, as he knows he cannot win them. Consequently, his statement is an affront to democracy. By claiming that the government will be removed within a year—is there an election scheduled for next year? The language he has used is truly unfortunate. Rahul Gandhi first attacks the Election Commission, then marches against the Supreme Court, and subsequently insults Parliament by staging a 'mock parliament.' Now, by using such language regarding the Prime Minister, he has committed a grave error; the nation will not forgive him." — IANS (@ians_india) November 5, 2026

उन्होंने कहा, ‘राहुल गांधी का यह कहना कि एक साल के अंदर सरकार हटा देंगे, तो क्या अगले साल कोई चुनाव होने वाला है? उन्होंने जिस तरह की भाषा बोली है, वह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है. वो पहले चुनाव आयोग पर हमला करते हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ मार्च निकालते हैं और उसके बाद 'मॉक पार्लियामेंट' आयोजित कर संसद का अपमान करते हैं. अब प्रधानमंत्री के बारे में इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करके उन्होंने बहुत बड़ी गलती की है. देश उन्हें माफ नहीं करेगा.’

अग्निवीरों की सेवा अवधि में वृद्धि पर बोले शहनवाज

वहीं, केंद्र सरकार की तरफ से अग्रिवीरों की सेवा अवधि दो साल बढ़ाए जाने पर शहनवाज हुसैन ने कहा, ‘नौजवानों में बहुत खुशी की लहर है. अग्निवीरों का कार्यकाल 2 साल बढ़ा दिया गया है. इससे बहुत अच्छा संदेश गया है.’

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