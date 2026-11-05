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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया‘राहुल गांधी देश में फैलाना चाहते हैं अराजकता’, शहनवाज हुसैन का तीखा वार

‘राहुल गांधी देश में फैलाना चाहते हैं अराजकता’, शहनवाज हुसैन का तीखा वार

शहनवाज हुसैन ने गांधी-नेहरू परिवार पर निशाना साधते हुए कहा कि जब भी राहुल गांधी या नेहरू-गांधी फैमिली का कोई व्यक्ति पंजाब जाता है, तो पंजाब के लोगों को वो दर्दनाक और खौफनाक यादें आ जाती हैं.

Written By : विजय कुमार बिट्ठल |  Updated at : 05 Nov 2026 04:04 PM (IST)
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भारतीय जनता पार्टी (BJP) के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शहनवाज हुसैन ने गुरुवार (5 नवंबर, 2026) को कांग्रेस नेता राहुल गांधी के पंजाब के संगरूर में हुई इंसाफ रैली को लेकर हमला किया है. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी पंजाब के जख्मों पर नमक छिड़कने के लिए गए थे. सिख भाइयों को कांग्रेस के जुल्म ज्यादती के खिलाफ, इंसाफ कब मिलेगा?

उन्होंने कहा, ‘1984 का दंगा आज भी लोगों को याद है, जहां छोटे-छोटे बच्चों को गले में टायर लगाकर जला दिया गया था और उसका मुकदमा अभी तक चल रहा है. कांग्रेसी अभी तक अदालत के चक्कर काट रहे हैं. बहुत लोगों को सजा हुई है, बहुत को सजा होनी है और जब भी राहुल गांधी या नेहरू-गांधी फैमिली का कोई व्यक्ति पंजाब जाता है, तो पंजाब के लोगों को वो दर्दनाक और खौफनाक यादें आ जाती हैं.’

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प्रधानमंत्री मोदी हैं और आगे भी रहेंगे- शहनवाज हुसैन

न्यूज एजेंसी IANS के मुताबिक, BJP के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शहनवाज हुसैन ने कहा, ‘लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पूरी तरह से अराजकता फैलाना चाहते हैं. देश में एक चुनी हुई सरकार है और एक निर्वाचित प्रधानमंत्री हैं. प्रधानमंत्री मोदी हैं और आगे भी रहेंगे. वह 2029 में भी जीतेंगे, लेकिन राहुल गांधी चुनाव का इंतजार नहीं करना चाहते, क्योंकि उन्हें पता है कि वह चुनाव नहीं जीत सकते. इसलिए उनका यह बयान लोकतंत्र के खिलाफ दिया हुआ बयान है.’ 

उन्होंने कहा, ‘राहुल गांधी का यह कहना कि एक साल के अंदर सरकार हटा देंगे, तो क्या अगले साल कोई चुनाव होने वाला है? उन्होंने जिस तरह की भाषा बोली है, वह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है. वो पहले चुनाव आयोग पर हमला करते हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ मार्च निकालते हैं और उसके बाद 'मॉक पार्लियामेंट' आयोजित कर संसद का अपमान करते हैं. अब प्रधानमंत्री के बारे में इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करके उन्होंने बहुत बड़ी गलती की है. देश उन्हें माफ नहीं करेगा.’

अग्निवीरों की सेवा अवधि में वृद्धि पर बोले शहनवाज

वहीं, केंद्र सरकार की तरफ से अग्रिवीरों की सेवा अवधि दो साल बढ़ाए जाने पर शहनवाज हुसैन ने कहा, ‘नौजवानों में बहुत खुशी की लहर है. अग्निवीरों का कार्यकाल 2 साल बढ़ा दिया गया है. इससे बहुत अच्छा संदेश गया है.’ 

यह भी पढ़ेंः 'मोटा भाई, गृह मंत्रालय आपसे संभल नहीं रहा', पवन खेड़ा ने अरुणाचल-मणिपुर मामले में अमित शाह को घेरा

About the author विजय कुमार बिट्ठल

विजय कुमार बिट्ठल ABP न्यूज में बतौर हिंदी कंसल्टेंट राइटर भूमिका निभा रहे हैं. पिछले 2 सालों से ABP न्यूज में कार्यरत हैं और नेशनल-इंटरनेशनल न्यूज टीम का हिस्सा हैं. राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम, राजनीति, चुनाव और सामाजिक मुद्दों से जुड़ी खबरें विशेष रूप से लिखते रहे हैं. ब्रेकिंग न्यूज पर फोकस रखते हैं. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर हमेशा बेहतर करने की कोशिश करते हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में करीब 5 सालों का अनुभव है. एबीपी न्यूज से पहले प्रिंट मीडिया में दैनिक जागरण में बतौर सब-एडिटर कार्यरत रहे. माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU) के नोएडा कैंपस से मास कम्युनिकेशन में बैचेलर्स डिग्री हासिल की है. संपर्क करें-  Mail ID: vijaybitthal99@gmail.com | LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/vijay-kumar-bitthal-47ab7a1a3/  | X: https://x.com/Vijaybitthal99
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Published at : 05 Nov 2026 04:04 PM (IST)
Tags :
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