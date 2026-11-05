कश्मीर के AIIMS अवंतीपोरा में जल्द शुरू होगा इलाज, दिसंबर से पहले OPD खोलने का लक्ष्य

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जे.पी. नड्डा ने गुरुवार (5 नवंबर 2026) को घोषणा की कि दिसंबर से OPD सेवाएं शुरू हो जाएंगी, जबकि MBBS छात्रों के पहले बैच के लिए नियमित कक्षाएं जुलाई 2027 से शुरू होंगी. जुलाई 2025 में जम्मू कश्मीर विधान सभा की सेलेक्ट कमेटी के सामने AIIMS प्रशासन ने बताया था कि 72 महीनों के भीतर - मार्च 2025 तक पूरा होने वाला यह प्रोजेक्ट अब जून 2026 तक पूरा होने की उम्मीद जताई थी. साथ ही एमबीबीएस पाठ्यक्रम जुलाई 2026 से शुरू होने की उम्मीद जबकि ओपीडी और आईपीडी सेवाए उसी वर्ष (2026) के अंत तक शुरू होने की संभावना भी जताई.

आज सुबह श्रीनगर पहुंचे नड्डा ने AIIMS के निर्माण कार्य की एक विस्तृत समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की. उन्होंने 'प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना' (PMSSY) के तहत 2,160 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से बन रहे 750 बिस्तरों वाले इस 'टर्शियरी हेल्थकेयर' (उच्च स्तरीय स्वास्थ्य सेवा) प्रोजेक्ट की प्रगति का जायजा लिया. अपने दौरे के दौरान, नड्डा ने इस बात पर जोर दिया कि AIIMS अवंतीपोरा एक प्राथमिकता वाला प्रोजेक्ट है. उन्होंने संबंधित एजेंसियों को काम की गति बनाए रखने और मार्च 2027 तक बाकी निर्माण कार्य पूरा करने का निर्देश दिया.

नड्डा ने निर्माण कार्य का जायजा लिया

इस दौरे में नड्डा ने निर्माण कार्य का जायजा लिया, वहां विकसित की जा रही सुविधाओं की समीक्षा की और इस महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट की देखरेख कर रहे अधिकारियों से बातचीत की. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने बुनियादी ढांचे के विकास, चिकित्सा उपकरणों और फर्नीचर की खरीद, फैकल्टी व अन्य कर्मचारियों की भर्ती, और संस्थान में चिकित्सा व शैक्षणिक गतिविधियों को शुरू करने की तैयारियों का आकलन किया. AIIMS अवंतीपोरा के अधिकारियों ने बताया कि 59.41 करोड़ रुपये की लागत वाले 180 चिकित्सा उपकरणों की खरीद को मंजूरी मिल गई है, जिनमें से 140 उपकरणों के लिए 'नोटिस ऑफ अवार्ड' (खरीद आदेश) जारी किए जा चुके हैं.

OPD के लिए जरूरी सामानों की जरूरत

OPD उपकरणों, प्रयोगशाला के फर्नीचर, और चिकित्सा व प्रशासनिक फर्नीचर की खरीद प्रक्रिया भी अलग-अलग चरणों में चल रही है. AIIMS अवंतीपोरा से कश्मीर में 'टर्शियरी हेल्थकेयर' सेवाओं के काफी मजबूत होने और घाटी के लोगों को एडवांस चिकित्सा सुविधाएं मिलने की उम्मीद है. इस बीच, जम्मू-कश्मीर की स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा मंत्री सकीना इट्टू ने कहा कि एम्स अवंतीपोरा में जल्द ही 100 एमबीबीएस छात्र अपनी पढ़ाई शुरू करेंगे और साथ ही यहां आउट पेशेंट डिपार्टमेंट (OPD) भी जल्द ही काम करना शुरू कर देगा.

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जे.पी. नड्डा ने क्या कहा?

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जे.पी. नड्डा के एम्स अवंतीपोरा के दौरे के बाद पत्रकारों से बात करते हुए, इट्टू ने बताया कि केंद्रीय मंत्री ने वहां चल रहे काम का विस्तृत जायजा लिया और एमबीबीएस कोर्स के लिए सीटों की संख्या 50 से बढ़ाकर 100 करने की घोषणा की. सकीना इट्टू ने कहा, "यह बहुत खुशी की बात है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री, जिन्होंने पहले 50 एमबीबीएस सीटों की घोषणा की थी, उन्होंने आज बताया कि जल्द ही यहां 100 एमबीबीएस छात्र अपनी कक्षाएं शुरू करेंगे." उन्होंने आगे कहा कि एम्स अवंतीपोरा में ओपीडी सेवाएं शुरू होने से कश्मीर के उन मरीजों को बहुत बड़ी राहत मिलेगी, जिन्हें अभी बेहतर इलाज के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती है.

एम्स अवंतीपोरा में ओपीडी

एम्स अवंतीपोरा में ओपीडी सेवाएं दिसंबर 2026 से पहले शुरू करने का लक्ष्य रखा गया है, और जरूरी बुनियादी ढांचे तथा अन्य व्यवस्थाएं पूरी होने पर जुलाई 2027 से इनपेशेंट डिपार्टमेंट (IPD) सेवाएं शुरू करने का प्रस्ताव है. जून-जुलाई 2027 से शुरू होने वाले शैक्षणिक सत्र 2027-28 के लिए एमबीबीएस कक्षाओं सहित अन्य शैक्षणिक गतिविधियां शुरू करने का प्रस्ताव है.

AIIMS परियोजना कब शुरू हुई?

कश्मीर और जम्मू दोनों जगह पर AIIMS परियोजना साथ शुरू हुई है. 7 नवंबर 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार ने दोनों जगह के लिए प्रोजेक्ट को मंज़ूरी दी. 3 फरवरी 2019 को पीएम नरेंद्र मोदी ने दोनों की आदार्शिला भी रखी. 20 फरवरी 2024 को उद्घाटन भी हुआ, लेकिन उद्घाटन सिर्फ जम्मू के AIIMS का हुआ था! हालांकि, स्थानीय लोगों ने एम्स अस्पताल के शुरू होने में हो रही देरी पर चिंता जताई है. उनका कहना है कि एम्स जम्मू पिछले 5 वर्षों से काम कर रहा है, जबकि कश्मीर में इसे शुरू करने में लगातार देरी हो रही है.

स्थानीय निवासियों ने की अपील

स्थानीय निवासियों ने बार-बार डेडलाइन चुकने पर चिंता जताई है. उन्होंने कहा कि काफी समय बीत जाने के बाद भी यहां ओपीडी सेवाएं शुरू नहीं हो पाई हैं, जबकि इसके विपरीत एम्स जम्मू पहले से ही काम कर रहा है. एक स्थानीय निवासी ने कहा, "हम केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री, जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री और जम्मू-कश्मीर के स्वास्थ्य मंत्री से अपील करते हैं कि वे तुरंत हस्तक्षेप करें ताकि दक्षिण कश्मीर और अन्य क्षेत्रों के लोगों के लिए ओपीडी सेवाएं शुरू हो सकें." उन्होंने आगे कहा, "अब और देरी नहीं होनी चाहिए एम्स अवंतीपोरा में जल्द से जल्द ओपीडी सेवाएं शुरू की जाएं."

स्थानीय लोगों की चिंताओं को स्वीकार करते हुए, जम्मू-कश्मीर की स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने पिछले दो वर्षों में कई बार इस जगह का दौरा किया है और वे खुद भी उनके साथ रही हैं, ताकि एम्स का काम जल्द से जल्द पूरा हो सके और वह चालू हो जाए, जिससे घाटी में मरीजों की देखभाल की व्यवस्था मजबूत हो सके.