UGC नियमों के खिलाफ याचिका पर CJI बोले, 'नीति ऐसी होनी चाहिए जिससे...', केंद्र ने क्या कहा?

यूजीसी के नए नियमों के खिलाफ दाखिल याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने कहा कि नियमों पर नए सिरे से विचार किया जा रहा है. एक कमिटी का भी गठन किया जा सकता है.

इसपर सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि नीति ऐसी होनी चाहिए जिससे सभी युवा संतुष्ट महसूस करें.

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने CJI सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच को बताया कि सरकार इस मामले की समीक्षा कर रही है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि छात्रों की चिंताओं का समाधान हो और किसी भी वर्ग में असंतोष या चिंता न रहे.

सुनवाई टली

इसके साथ ही कोर्ट ने याचिकाओं पर सुनवाई चार सप्ताह के लिए टाल दी. यह मामला 'अबेदा सलीम तडवी बनाम भारत संघ' और इससे जुड़े अन्य मामलों से संबंधित है. 2019 में यह याचिका रोहित वेमुला और पायल तडवी की माताओं ने दायर की थी.

इन दोनों छात्रों ने कैंपस में कथित तौर पर जातिगत भेदभाव का सामना करने के बाद आत्महत्या कर ली थी. याचिका में उच्च शिक्षा संस्थानों में इस तरह के भेदभाव के खिलाफ मजबूत सुरक्षा उपायों की मांग की गई थी. UGC ने विचार-विमर्श के बाद इस साल जनवरी में 2026 के नियमों को अधिसूचित किया था.

हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने 2026 के नियमों पर 29 जनवरी को रोक लगा दी. नियमों से सामान्य वर्ग के छात्रों से भेदभाव के आरोपों को देखते हुए कोर्ट ने रोक का आदेश दिया था.

क्या है याचिकाकर्ताओं की चिंता?

कोर्ट ने कहा था कि इस दौरान 2012 के नियम ही लागू रहेंगे. मुख्य चिंता रेगुलेशन 3(1)(c) के तहत जाति-आधारित भेदभाव की परिभाषा को लेकर थीं, जिसमें अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों के सदस्यों के साथ होने वाले अनुचित व्यवहार पर ध्यान केंद्रित किया गया था.

सामान्य वर्ग के याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि यह ढांचा भेदभावपूर्ण है और इससे गैर-आरक्षित छात्रों के खिलाफ भेदभाव को बढ़ावा मिल सकता है. वहीं अन्य ने विशेष सुरक्षा उपायों की आवश्यकता का समर्थन किया. इससे पहले अगस्त 2026 में केंद्र सरकार ने कोर्ट को सूचित किया था कि इन नियमों पर फिर से विचार किया जा रहा है.