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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया4 साल की नौकरी से 6 साल की सेवा तक पहुंची अग्निपथ योजना, क्या खत्म होगा पुराना सिस्टम?

4 साल की नौकरी से 6 साल की सेवा तक पहुंची अग्निपथ योजना, क्या खत्म होगा पुराना सिस्टम?

ग्निपथ योजना में केंद्र सरकार ने बड़ा बदलाव किया है. अब 75 प्रतिशत अग्निवीरों को दो साल का एक्सटेंशन मिलेगा और इसके बाद चयन की शर्तें पूरी करने पर नियमित सैनिक बनने का मौका मिलेगा.

Written By : नीरज राजपूत |  Updated at : 06 Nov 2026 09:53 PM (IST)
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अग्निवीर योजना हमेशा से विवादों में रही है. हालांकि, इस बार सरकार ने 2 साल का एक्सटेंशन देने की घोषणा की है. इसके बाद सेना की तरफ से एक बार फिर बड़ी सफाई जारी की गई है. उन्होंने साफ किया है कि दो साल बाद यानी 2028 में बाकी 75 प्रतिशत अग्निवीरों को भी परमानेंट सैनिक के तौर पर सेना में  शामिल कर लिया जाएगा. पहले 25 प्रतिशत को चार साल की पहली अवधि के बाद सेना में समाहित किया जा रहा है, जो इस साल दिसंबर में खत्म होने वाला है. इस योजना की शुरुआत 2022 में हुई थी.

हालांकि, पहली अवधि खत्म होने से पहले ही बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने सभी 75 प्रतिशत अग्निवीरों को 02 साल के लिए एक्सटेंशन दे दिया है. खुद केंद्र सरकार के प्रवक्ता और वरिष्ठ मंत्री अश्विनी वैष्णव और सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने मीडिया ब्रीफिंग में अग्निवीर योजना में लाए गए बड़े बदलाव की जानकारी साझा की थी. इसके बावजूद लोगों के जेहन में अग्निपथ योजना को लेकर कई सवाल थे.

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अग्निवीर योजना को लेकर सवालों का जवाब

अग्निवीर योजना को लेकर लोगों के जवाबों पर सेना की तरफ से आधिकारिक सफाई जारी की गई.इसके अलावा अग्निवीरों के लिए समर्पित एक वेबसाइट लॉन्च की गई है. इसमें चैटबोट के जरिए योजना से जुड़े सवालों के जवाब मिल सकते हैं. देश की मिलिट्री अफेयर्स से जुड़े एक वरिष्ठ सैन्य अधिकारी ने एबीपी लाइव को बताया कि अग्निपथ योजना को वापस नहीं लिया गया है.

केवल दो साल की एक और सेवा अवधि शुरू की गई है, जो इस सेवा अवधि के बाद सभी अग्निवीरों को नियमित सैनिकों के रूप में शामिल होने का रास्ता है. यानी छह साल बाद वे एक सिपाही के तौर पर सेना में शामिल हो जाएंगे, क्योंकि अग्निवीर योजना से पहले, जो भी सैनिक, सेना में शामिल होता था, उसे सिपाही की रैंक मिलती थी. फिर 08 साल की सेवाओं के बाद नायक और फिर लांस नायक हवलदार और फिर सूबेदार यानी JCO.

75 फीसदी अग्निवीरों के एक्सटेंशन पर नियम

नियम के अनुसार जैसे-जैसे कोई सेना को  साल दर साल अपनी सेवाएं देते रहते हैं उन्हें रैंक मिलते रहती है. सैन्य अफसर ने ये भी बताया कि जिन 75 फीसदी अग्निवीरों को एक्सटेंशन दिया गया है, उन्हें 2028 में सेना में परमानेंट सोल्जर के तौर पर शामिल करने के लिए मानदंड दिया गया है. वैसे लोग खुद अपनी मर्जी से सेना में भर्ती हो सकते हैं. अगर किन्हीं कारणों से वो सेना छोड़ना चाहता है तो छोड़ सकता है. फिर उसे 2028 में सेना के अनुरुप शारारिक रूप से फिट होना चाहिए सबसे बड़ा मानदंड का फिट होना. 

सेना में शामिल न होने पर क्या होगा?

4 साल बाद स्थायी रूप से शामिल न होने वाले 75 फीसदी अग्निवीरों की वरिष्ठता का क्या होगा. इस सवाल पर सेना ने कहा कि उनकी वरिष्ठता सुरक्षित रहेगी. नियमित सैनिक बनने पर उन्हें ठीक उनके अपने बैच के साथियों के बाद रखा जाएगा, जो चार साल बाद नियमित कैडर में शामिल हुए थे.  वे किसी भी बाद के बैच से जूनियर या कनिष्ठ नहीं होंगे. हालांकि,बिना परमानेंट सोल्जर बने सेना छोड़ने के बाद उसे पूर्व-फौजी वाले फायदे नहीं मिलेंगे.

इस तरह से वे मिलिट्री हॉस्पिटल में इलाज नहीं करा सकेंगे. वे कैंटीन से समान नहीं खरीद पाएंगे. उन्हें पेंशन नहीं मिलेगा. इसके अलावा 50 लाख के बीमा से वंचित होना पड़ेगा. हालांकि, 2 साल बढ़ाए जाने के बाद उन्हें बढ़ी हुई सैलरी मिल जाएगी. पीएफ फंड भी बढ़कर मिलेगा. साथ में वे पैरा-मिलिट्री फोर्स यानी CRPF, BSF, CISF, ITBP इत्यादि में जो सरकार ने अग्निवीरों के लिए सीट रिजर्व की हैं, वो मिल जाएंगी.  

नए नियम लागू होने से फायदे

सेना छोड़ने के बाद रेलवे और डिफेंस-PSU में रिजर्वेशन रखा गया है उसका फायदा अग्निवीरों को मिलेगा. इसके अलावा जिन राज्यों में सीधे पुलिस भर्ती होगी उसमें मौका मिलेगा. जून 2022 में अग्निपथ स्कीम के तहत भारतीय सेना यानी थलसेना, वायुसेना और नौसेना में एक सैनिक की सीधे भर्ती के बजाए, चार साल के लिए अग्निवीर बनाने की शुरुआत हुई थी. चार साल के बाद, कुल अग्निवीरों में से 25 प्रतिशत को सैनिक बनने के लिए चुना जाना था. बाकी 75 प्रतिशत को सेना से रिटायर कर दिया जाना था. इस महीने इन 75 प्रतिशत को रिटायर होना था, लेकिन उससे पहले सरकार ने ऐलान कर दिया कि इन 75 प्रतिशत अग्निवीरों को दो साल का एक्सटेंशन दिया जा रहा है. यानी अगले दो साल तक ये अग्निवीर के तौर पर अपनी सेवाएं देंगे.

नए नियम लागू होने से फायदे

सेना छोड़ने के बाद रेलवे और डिफेंस-PSU में रिजर्वेशन रखा गया है उसका फायदा अग्निवीरों को मिलेगा. इसके अलावा जिन राज्यों में सीधे पुलिस भर्ती होगी उसमें मौका मिलेगा. जून 2022 में अग्निपथ स्कीम के तहत भारतीय सेना यानी थलसेना, वायुसेना और नौसेना में एक सैनिक की सीधे भर्ती के बजाए, चार साल के लिए अग्निवीर बनाने की शुरुआत हुई थी. चार साल के बाद, कुल अग्निवीरों में से 25 प्रतिशत को सैनिक बनने के लिए चुना जाना था. बाकी 75 प्रतिशत को सेना से रिटायर कर दिया जाना था. इस महीने इन 75 प्रतिशत को रिटायर होना था, लेकिन उससे पहले सरकार ने ऐलान कर दिया कि इन 75 प्रतिशत अग्निवीरों को दो साल का एक्सटेंशन दिया जा रहा है. यानी अगले दो साल तक ये अग्निवीर के तौर पर अपनी सेवाएं देंगे. फिर दो साल बाद इन सभी को परमानेंट या जिसे रेगुलर सोल्जर कहते हैं वो बन जाएंगे.

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About the author नीरज राजपूत

नीरज राजपूत देश के जाने-माने डिफेंस-जर्नलिस्ट और वॉर-लेखक हैं. पत्रकारिता में करीब ढाई दशक का अनुभव रखते हैं और प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक व डिजिटल मीडिया तीनों में गहरी पकड़ है.

वर्तमान में वे ABP नेटवर्क से जुड़े हैं, जहाँ युद्ध, रक्षा, नेशनल सिक्योरिटी और जियो-पॉलिटिक्स से संबंधित विषयों को कवर करते हैं. ABP लाइव पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रम ‘गेम-चेंजर’ के प्रस्तुतकर्ता भी हैं.

रूस-यूक्रेन युद्ध पर उन्होंने पहली हिंदी पुस्तक "ऑपरेशन Z लाइव" लिखी, जो बेस्टसेलर सूची में भी शामिल हुई और पाठकों द्वारा खूब सराही गई.

रिपोर्टिंग का दायरा
- दुनिया के सबसे ऊंचे युद्धक्षेत्र सियाचिन से लेकर आतंकवाद प्रभावित जम्मू-कश्मीर और चीन सीमा पर तिब्बत के पठार तक
- पाकिस्तान के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट एयर-स्ट्राइक से लेकर पनडुब्बी के जरिए समुद्र के भीतर तक
- ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उनके एक्सक्लूसिव खुलासे और सटीक विश्लेषणों की व्यापक सराहना हुई
- यूक्रेन-रूस युद्ध क्षेत्र में मारियुपोल, डोनेत्स्क और लुहांस्क जैसे एक्टिव वॉर-जोन से रिपोर्टिंग. इसी अनुभव पर आधारित उनकी पुस्तक प्रभात प्रकाशन द्वारा प्रकाशित की गई
- दुनिया की सबसे संवेदनशील सीमाओं में से एक उत्तर-दक्षिण कोरिया की DMZ
- ⁠अमेरिका के सबसे बड़े सैन्य अड्डों में से एक JBLM, और शीत युद्ध के दौरान "गैर-मौजूद" माने जाने वाले रूसी सैन्य अड्डों से भी ग्राउंड रिपोर्टिंग. 
- ⁠वे उन चुनिंदा रक्षा जुड़े पत्रकारों में शामिल हैं जिन्होंने भारत के पहले स्वदेशी अटैक हेलिकॉप्टर LCH-प्रचंड के कॉकपिट में उड़ान भरी है. इसके अलावा फ्रांस में राफेल लड़ाकू विमान निर्माण सुविधा से भी उन्होंने विशेष रिपोर्टिंग की.

भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय द्वारा आयोजित प्रतिष्ठित 'Defence Correspondent Course' के Alumni हैं.

पूर्व कार्य अनुभव
- STAR NEWS में लगभग 6 वर्षों तक चीफ रिपोर्टर (क्राइम) के तौर पर कार्य किया और लोकप्रिय क्राइम शो 'सनसनी' से जुड़े रहे
- पत्रकारिता की शुरुआत अंग्रेजी दैनिक नेशनल हेराल्ड से की
- इसके बाद B.A.G. Films के साथ जुड़कर STAR NEWS के लिए क्राइम शो बनाए
- SAHARA TV में भी लगभग 2 वर्षों तक कार्यरत रहे

रक्षा और सुरक्षा के मामलों पर उनकी पकड़, ग्राउंड-जीरो रिपोर्टिंग और गहन विश्लेषण उन्हें देश के सबसे भरोसेमंद डिफेंस जर्नलिस्ट्स में स्थापित करती है.
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Published at : 06 Nov 2026 09:53 PM (IST)
Tags :
CDS Agnipath Scheme Agniveers
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