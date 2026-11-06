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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया26 नवंबर को दिल्ली में संविधान दिवस पर कांग्रेस मार्च, सोनिया- राहुल समेत विपक्षी नेता होंगे शामिल

26 नवंबर को दिल्ली में संविधान दिवस पर कांग्रेस मार्च, सोनिया- राहुल समेत विपक्षी नेता होंगे शामिल

26 नवंबर को निकलने वाले इस मार्च का नाम संविधान बचाओ  मार्च होगा. मार्च में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सहित कांग्रेस के सभी सांसद मौजूद रहेंगे.

Written By : मोहित राज दुबे |  Updated at : 06 Nov 2026 04:37 PM (IST)
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कांग्रेस पार्टी संविधान दिवस पर मार्च निकालेगी. 26 नवंबर को निकलने वाले इस मार्च का नाम संविधान बचाओ  मार्च होगा. मार्च में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सहित कांग्रेस के सभी सांसद मौजूद रहेंगे.  विपक्षी सांसदों से बातचीत हो रही है. संविधान बचाओ मार्च में विपक्षी सांसद भी शामिल हो सकते हैं.

इधर, एसआईआर को लेकर कांग्रेस की विरोध प्रदर्शन पर निशाना साधते हुए, केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि वह बाहरी लोगों को सामान्य, मान्यता प्राप्त और बैध बनाने की कोशिश कर रही है.

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इन लोगों के समर्थन से वह लंबे समय तक सत्ता में रही है. नड्डा ने कहा कि बीजेपी बाहरी लोगों की पहचान करने, उनके नाम वोटर लिस्ट से हटाने और देश से बाहर भेजने के पक्ष में है. उन्होंने कांग्रेस पर चुनाव आयोग को कमजोर करने का आरोप भी लगाया. 

ऐसे लोगों की पहचान की जाना चाहिए: जेपी नड्डा 

उन्होंने कहा कि भाजपा के अमित शाह ‘पहचान करो, नाम हटाओ और निर्वासित करो’ की बात करते हैं. कांग्रेस और ‘इंडिया’ गठबंधन क्या कहते हैं? वे कहते हैं कि बाहरी लोगों को सामान्य बनाओ, उन्हें मान्यता दो और वैध बनाओ. उनके आधार कार्ड और राशन कार्ड बनाओ और उन्हें यहां बसा दो. वे आपके मतदाता हैं, उन्हें मान्यता दो और भारतीय राजनीति का हिस्सा बनाओ. आप बताइए, क्या ऐसे लोगों की पहचान नहीं की जानी चाहिए? क्या उन्हें देश से बाहर नहीं भेजा जाना चाहिए? इसके अलावा उन्होंने, लोगों से कांग्रेस और इंडिया गठबंधन को राजनीतिक रूप से बाहर करने की अपील भी की. 

कांग्रेस ने अमित शाह से मांगा इस्तीफा

एक तरफ बीजेपी कांग्रेस पर अराजकता फैलाने के आरोप मढ़ रही है. अमित शाह से लेकर पार्टी के कई नेता उनके खिलाफ मोर्चा बंदी किए हुए है. इधर, पवन खेड़ा ने भी अमित शाह पर पलटवार करते हुए, उनके इस्तीफे की मांग की है. उन्होंने कहा है कि अगर गृह मंत्रालय आपसे नहीं संभल रहा है तो कुर्सी से चिपके क्यों बैठे हैं. कांग्रेस ने इस दौरान तीन करोड़ घुसपैठियों, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश से जुड़ा मुद्दा उठाया.

कांग्रेस लगातार चुनाव आयोग, ज्ञानेश कुमार और चुनावी प्रक्रिया में धांधली के आरोप मढ़ रही है और लगातार सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करने में जुटी हुई है. ऐसे में अब अगला मोर्चा 25 नवंबर यानी संविधान दिवस के दिन खोलने के लिए पार्टी ने दिन चुना है. कांग्रेस नेता राहुल गांधी पीएम मोदी को ओपन डिबेट का भी चैलेंज कर चुके हैं. 

About the author मोहित राज दुबे

एबीपी न्यूज से जुड़े मोहित राज दुबे एक अनुभवी पत्रकार हैं, जो देश की राजनीति, संसद और जमीनी स्तर की रिपोर्टिंग के लिए जाने जाते हैं. उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से बीकॉम और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पीजी डिप्लोमा किया है. इसके बाद दिल्ली के Aurobindo Institute of Mass Communication से जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा तथा Guru Jambheshwar University से एमए इन मास कम्युनिकेशन पूरा किया है. वे प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष निर्वाचित हुए. वे राजनीति से लेकर संसद की रिपोर्टिंग करते हैं. उनके व्यापक रिपोर्टिंग अनुभव में शामिल है: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव (2007, 2013, 2017, 2022), लोकसभा चुनाव (2009, 2014, 2019, 2024), देश के कई राज्यों के विधानसभा चुनावों की जमीनी कवरेज, 2013 उत्तराखंड बाढ़ की एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात से दिल्ली आगमन की कवरेज और कोविड-19 महामारी के दौरान लगातार रिपोर्टिंग. राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा और न्याय यात्रा की विस्तृत कवरेज भी किया है. उनकी पत्रकारिता का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है, 2024 के चुनाव नतीजों के बाद 10 जनवरी को राहुल गांधी का एकमात्र इंटरव्यू लेना.
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Published at : 06 Nov 2026 03:57 PM (IST)
Tags :
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