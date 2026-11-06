ABP Superfastदिवाली 2026ExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाबीमार हाथी के बच्चे 'माया' को इलाज के लिए केरल से 'वनतारा' एयरलिफ्ट किया गया

बीमार हाथी के बच्चे 'माया' को इलाज के लिए केरल से 'वनतारा' एयरलिफ्ट किया गया

केरल की 18 महीने की हथिनी माया को कई फ्रैक्चर और गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं के इलाज के लिए गुजरात के जामनगर स्थित वनतारा भेजा गया है.

Written By : एबीपी लाइव डेस्क |  Updated at : 06 Nov 2026 03:24 PM (IST)
Preferred Sources

कई फ्रैक्चर और गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ केरल के 18 महीने के हाथी के बच्चे माया को अभयारण्यम से गुजरात के जामनगर स्थित वनतारा में बेहतर इलाज के लिए भेज दिया गया है. केरल के चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन डॉ. पी. पुगाझेंडी (IFS) ने पशु चिकित्सा एक्सपर्ट्स से सलाह-मशवरा के बाद 5 नवंबर 2026 को उसे ट्रांसफर करने का आदेश दिया गया था. यह फैसला तब लिया गया, जब केरल वन विभाग की तरफ से महीनों तक इलाज किया गया. इसके अलावा 24 घंटे देखभाल करने के बावजूद उसकी स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ था. 
 
माया को वनतारा में इंटेंसिव केयर दी जाएगी, जहां वेटनरी डॉक्टर की एक टीम उसकी स्थिति का आकलन करेगी. इसके अलावा आगे के इलाज के ऑप्शन पर विचार करेगी.

माया को मां का पहला दूध भी नहीं मिल पाया

रिलेटेड स्टोरी >>

इंडिया
बसों का किराया बढ़ा तो बीजेपी ने शिवकुमार को बना दिया बच्चा, शेयर किया AI-जनरेटेड वीडियो
बसों का किराया बढ़ा तो बीजेपी ने शिवकुमार को बना दिया बच्चा, शेयर किया AI-जनरेटेड Video
इंडिया
CJI पर केरल कांग्रेस की पोस्ट पर SC सख्त, 'कुछ भी स्वीकार नहीं, कमजोरी न समझें'
CJI पर केरल कांग्रेस की पोस्ट पर SC सख्त, 'कुछ भी स्वीकार नहीं, कमजोरी न समझें'
इंडिया
सूर्यकुमार यादव ने परिवार के साथ पीएम मोदी से की मुलाकात, बच्ची का गाना सुन बजाई तालियां
सूर्यकुमार यादव ने परिवार के साथ पीएम मोदी से की मुलाकात, बच्ची का गाना सुन बजाई तालियां
इंडिया
आधार या वोटर ID! राहुल गांधी ने मंत्री का बयान शेयर कर कहा- 'गहरी साजिश, इत्मीनान से समझिए'
आधार या वोटर ID! राहुल गांधी ने मंत्री का बयान शेयर कर कहा- 'गहरी साजिश, इत्मीनान से समझिए'

मलयत्तूर डिवीजन के काप्रिक्काड के पास माया 19 अप्रैल 2025 को माया अकेली मिली थी. उसका झुंड एक नदी पार कर गया था. वह पीछे छूट गई थी. बच्चा बहुत कमजोर था. उसे गंभीर डिहाइड्रेशन था. उसे अपनी मां का पहला दूध भी नहीं मिल पाया था.

हालांकि, जब उसकी मां वापस नहीं लौटी तो वन विभाग ने उसे बचाया और अभयारण्यम ले आए. चूंकि माया नेचुरल तरीके से दूध नहीं पी सकती थी इसलिए वन अधिकारियों ने उसकी चौबीसों घंटे देखभाल की व्यवस्था की.

खेलते-खेलते गिर गई माया

माया की देखभाल के लिए सहायक फोरेस्ट वेटनरी डॉक्टर ऑफिसर डॉ. बिनॉय सी. बाबू, वन कर्मचारियों की टीम ने काफी मेहनत की. इस दौरान पहले 1 साल तक माया को लगातार इलाज मिलता रहा. हालांकि, बीते 2 जुलाई 2026 को खेलते समय माया गिर गई थी. उसका दाहिने कंधा चोटिल हो गया था. इस वजह से उसकी स्थिति खराब हो गई थी. हालांकि, इस दौरान उसका लगातार इलाज किया गया. फिजियोथेरेपी और ग्रोथ संबंधी सप्लीमेंट्स देने के बावजूद, उसके हेल्थ में सुधार नहीं आ रहा था. अक्टूबर के आखिरी महीने तक उसे खड़े होने भी दिक्कत आने लगी. इस दौरान वह केवल लिक्विड मील ही ले पा रही थी.

वनतारा भेजने की एक्सपर्ट ने दी सलाह

पूकोड स्थित कॉलेज ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंसेज के डॉ. दिनेश पी.टी. ने 24 अक्टूबर को माया की जांच की. रिपोर्ट चिंताजनक निकली. माया के शरीर में  कई फ्रैक्चर, हड्डियों की गंभीर कमजोरी, छाती में संक्रमण और लंबे समय तक एक ही स्थिति में रहने के कारण शरीर पर घाव हो गए. डॉक्टरों ने उसकी स्थिति को गंभीर बताया गया. इसके बाद एक्सपर्ट्स ने वनतारा भेजने की सलाह दी. इलाज के अन्य ऑप्शन की तलाश में चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन ने 1 नवंबर को वनतारा की वेटनरी टीम के साथ बात-विचार किया गया. टीम ने माया के मेडिकल रिकॉर्ड, एक्स-रे और ब्लड रिपोर्ट की जांच की.

4 नवंबर को एक मेडिकल बोर्ड की बैठक हुई, जिसमें वन विभाग के अधिकारी और असम के एलीफेंट स्पेशलिस्ट एनिमल डॉक्टर और वनतारा के एनिमल डॉक्टर कंसलटेंट पद्म श्री डॉ. कुशल कोंवर सरमा शामिल हुए. डॉ. सरमा ने संभावित समस्या की पहचान की, जिसका इलाज संभव है.

उन्होंने माया को विशेष देखभाल के लिए वनतारा भेजने की सिफारिश की. वनतारा के एलीफेंट केयर सेंटर के प्रमुख एनिमल डॉक्टर, डॉ. यदुराज खाडपेकर ने भी इस सिफारिश का समर्थन किया. मेडिकल बोर्ड ने सर्वसम्मति से माया को वहां भेजने पर सहमति जताई और अगले दिन 5 नवंबर को इसके आदेश जारी कर दिया गया.

वनतारा ने की एयरलिफ्ट समेत कई तरह की सुविधा

वनतारा ने माया को शिफ्ट करने के लिए एयरलिफ्ट की व्यवस्था की गई, जिसमें लाइफ सपोर्ट सिस्टम और मेडिकल टीम मौजूद थी. हाथियों के तीन डॉक्टर, पैरा-वेट्स और देखभाल करने वाले लोग माया के साथ थे. उनके पास  दवाएं और जरूरी उपकरण भी मौजूद थे. केरल वन विभाग भी सहायक वन पशु चिकित्सा अधिकारी डॉ. बिनॉय सी. बाबू और माया के परिचित देखभालकर्ता, निखिल बाबू को साथ भेजा है, ताकि उसकी देखभाल में कोई रुकावट न आए.

वनतारा में माया को 24 घंटे पशु चिकित्सा देखभाल और आगे के जरूरी मेडिकल टेस्ट की सुविधा मिलेगी. स्पेशल मशीन  की मदद से टीम उसे सुरक्षित रूप से इधर-उधर ले जा सकेगी और सही स्थिति में रख सकेगी. साथ ही, उसकी हालत को देखते हुए अन्य तरह के ट्रिटमेंट पर भी विचार किया जा सकता है.

केरल की एक जांच समिति बनाई गई है. इसकी अध्यक्षता कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट्स, सोशल फॉरेस्ट्री, सेंट्रल रीजन करेंगे. ये इलाज के दौरान माया के हेल्थ की समीक्षा करेगी. इलाज पूरा होने के बाद, वनतारा माया की अभयारण्यम वापसी में मदद करेगा.

हालांकि उसके स्वास्थ्य को लेकर अभी कुछ भी निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता, लेकिन इस उसके वनतारा से विशेषज्ञों को इलाज के अन्य विकल्पों पर विचार करने का मौका मिलेगा.

और पढ़ें
Published at : 06 Nov 2026 03:24 PM (IST)
Tags :
Elephant Jamnagar VANTARA
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
बसों का किराया बढ़ा तो बीजेपी ने शिवकुमार को बना दिया बच्चा, शेयर किया AI-जनरेटेड वीडियो
बसों का किराया बढ़ा तो बीजेपी ने शिवकुमार को बना दिया बच्चा, शेयर किया AI-जनरेटेड Video
इंडिया
CJI पर केरल कांग्रेस की पोस्ट पर SC सख्त, 'कुछ भी स्वीकार नहीं, कमजोरी न समझें'
CJI पर केरल कांग्रेस की पोस्ट पर SC सख्त, 'कुछ भी स्वीकार नहीं, कमजोरी न समझें'
इंडिया
सूर्यकुमार यादव ने परिवार के साथ पीएम मोदी से की मुलाकात, बच्ची का गाना सुन बजाई तालियां
सूर्यकुमार यादव ने परिवार के साथ पीएम मोदी से की मुलाकात, बच्ची का गाना सुन बजाई तालियां
इंडिया
आधार या वोटर ID! राहुल गांधी ने मंत्री का बयान शेयर कर कहा- 'गहरी साजिश, इत्मीनान से समझिए'
आधार या वोटर ID! राहुल गांधी ने मंत्री का बयान शेयर कर कहा- 'गहरी साजिश, इत्मीनान से समझिए'
Advertisement

वीडियोज

Chitra Tripathi: यूपी की सियासत में श्रीकृष्ण पर 'महाभारत'! | UP Election 2027 | Krishna | ABP
UP Elections 2027: यूपी के रण में कृष्ण की एंट्री | CM Yogi | Breaking | Akhilesh Yadav | BJP
US Elections Inside Story: Donald Trump का दबदबा टूटा, बाजार खुशी से झूमा... | Share Market
Sansani: LOVE...शादी...और 'डेथ गेम' !
UP Elections 2027: श्रीकृष्ण पर BJP-SP में Poster War शुरू! चुनाव से पहले गरमाई यूपी की सियासत
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
तरुण तेजपाल की सजा पर रोक लगाने से SC का इनकार, दिवाली के दौरान छूट की मांग भी खारिज
तरुण तेजपाल की सजा पर रोक लगाने से SC का इनकार, दिवाली के दौरान छूट की मांग भी खारिज
जम्मू और कश्मीर
NC में सियासी खलबली के बीच फारूक अब्दुल्ला का बड़ा बयान, बताया पार्टी का फ्यूचर
NC में सियासी खलबली के बीच फारूक अब्दुल्ला का बड़ा बयान, बताया पार्टी का फ्यूचर
इंडिया
सूर्यकुमार यादव ने परिवार के साथ पीएम मोदी से की मुलाकात, बच्ची का गाना सुन बजाई तालियां
सूर्यकुमार यादव ने परिवार के साथ पीएम मोदी से की मुलाकात, बच्ची का गाना सुन बजाई तालियां
क्रिकेट
CSK छोड़ने के बाद माइकल हसी नए रोल में आएंगे नजर, मिली सबसे बड़ी जिम्मेदारी
CSK छोड़ने के बाद माइकल हसी नए रोल में आएंगे नजर, मिली सबसे बड़ी जिम्मेदारी
बॉलीवुड
दिवाली से पहले 'रामायण' ने तोड़े सारे रिकॉर्ड, पहले दिन वर्ल्डवाइड 150 करोड़ के पार हुई कमाई
दिवाली से पहले 'रामायण' ने तोड़े सारे रिकॉर्ड, पहले दिन वर्ल्डवाइड 150 करोड़ के पार हुई कमाई
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'कुछ नियुक्ति पत्र तीसरी बार के लिए रोकेंगे', CM योगी ने किया यूपी में सरकार बनाने का दावा
'कुछ नियुक्ति पत्र तीसरी बार के लिए रोकेंगे', CM योगी ने किया यूपी में सरकार बनाने का दावा
विश्व
चुनाव हारने के बाद भी झुकने को तैयार नहीं ट्रंप, डेमोक्रेट्स से दो-दो हाथ की तैयारी
चुनाव हारने के बाद भी झुकने को तैयार नहीं ट्रंप, डेमोक्रेट्स से दो-दो हाथ की तैयारी
ट्रेंडिंग
Viral Video: घर पहुंचना जंग से कम नहीं, सामने आए ट्रेनों के ये खतरनाक वीडियो
घर पहुंचना जंग से कम नहीं, सामने आए ट्रेनों के ये खतरनाक वीडियो
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget