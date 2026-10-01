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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'अमित शाह ने 20 जुलाई को गलती की, आप ना करें', दीपके का CM फडणवीस पर पलटवार

'अमित शाह ने 20 जुलाई को गलती की, आप ना करें', दीपके का CM फडणवीस पर पलटवार

अभिजीत दीपके ने सवाल किया है कि अगर देवेंद्र फडणवीस शिवाजी पार्क में रैली कर सकते हैं, तो हम शिवाजी पार्क में आंदोलन क्यों नहीं कर सकते? आप यहां से वोट मांग सकते हैं, तो हम आंदोलन क्यों नहीं कर सकते?

Written By : वैभव परब |  Edited By: Dharmendra Bairagi |  Updated at : 01 Oct 2026 07:18 PM (IST)
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कल से कॉकरोच जनता पार्टी का आंदोलन शुरू होगा. हम देशभर में आंदोलन करेंगे और उसके बाद जंतर-मंतर पर बैठेंगे. जब तक ज्ञानेश कुमार इस्तीफा नहीं देते, तब तक यह आंदोलन जारी रहेगा, ऐसी घोषणा कॉकरोच जनता पार्टी के प्रमुख अभिजीत दीपके ने की. उन्होंने ज्ञानेश कुमार को “गद्दार” बताते हुए 2025 की SIR सूची को फ्रीज करने की मांग भी की.

इस बीच, मुंबई में आंदोलन के दौरान गिरफ्तारी किए जाने पर यह गलती साबित होगी, ऐसा कहते हुए दीपके ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की आलोचना की. उन्होंने कहा, “जिस तरह अमित शाह ने 20 जुलाई को गलती की, वह गलती आप मत कीजिए. अगर हमें गिरफ्तार करना है तो अभी गिरफ्तार कर लीजिए,” कहते हुए अभिजीत दीपके ने मुख्यमंत्री एवं गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर पलटवार किया.

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उन्होंने कहा कि कोई भी चुनाव अधिकारी नियुक्त किया जाए, तो वह पारदर्शी होना चाहिए. देश के 13 करोड़ मतदाताओं के नाम डिलीट किए गए हैं, वे सभी सड़कों पर उतरेंगे, तब लोग कहेंगे कि ज्ञानेश कुमार के बॉस का इस्तीफा चाहिए. दीपके ने अधिक से अधिक लोगों से कल एकजुट होने की अपील की. उन्होंने मांग की है, कि वर्ष 2005 की जो वोटर लिस्ट है, उसी के आधार पर चुनाव कराए जाएं.

आंदोलन की अनुमति को लेकर सवाल

दीपके ने कहा, “हमारे किस आंदोलन को अनुमति दी गई थी? हम लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन कर रहे हैं. हम सत्ता के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं, तो वे हमें अनुमति कैसे देंगे? गांधी अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते थे, तब अंग्रेजों ने भी उन्हें इस तरह आंदोलन करने का विरोध किया होगा. अनुमति मिले या नहीं, हम आंदोलन करेंगे.”

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के उस बयान पर कि तीन दिन बाद जेल जाने के बाद जमानत मिल जाती है, दीपके ने कहा, “तीन दिन नहीं, तीन महीने जेल में रखिए… मैं फिर सड़क पर आऊंगा, फिर आऊंगा, फिर आऊंगा.” इस तरह उन्होंने फडणवीस पर तंज भी कसा.

दीपके ने सवाल किया कि अगर देवेंद्र फडणवीस शिवाजी पार्क में रैली कर सकते हैं, तो हम शिवाजी पार्क में आंदोलन क्यों नहीं कर सकते? आप शिवाजी पार्क से वोट मांग सकते हैं, तो हम शिवाजी पार्क में आंदोलन क्यों नहीं कर सकते?

4 अक्टूबर के आंदोलन को समर्थन

दीपके ने बताया कि कई लोग कल होने वाले आंदोलन का समर्थन करेंगे. आदित्य ठाकरे ने भी समर्थन दिया है. वहीं, 4 अक्टूबर के आंदोलन में हमारे लोग शामिल होंगे. मेरा देशभर का दौरा है, इसलिए मैं वहां मौजूद नहीं रहूंगा, लेकिन 4 तारीख को हमारे लोग मुंबई में एकत्र होंगे.

उन्होंने कहा कि किसी पार्टी के तौर पर कोई एकजुट नहीं होगा, बल्कि अब पार्टियों से ऊपर उठकर एक साथ आएंगे. उन्होंने यह भी घोषणा की, कि मुंबई में होने वाले आंदोलन में CJP के लोग भी शामिल होंगे.

“मैं शाहरुख खान का फैन हूं”

अपने 30 हजार रुपये के जूतों को लेकर उठे सवालों पर अभिजीत दीपके ने स्पष्टीकरण देते हुए कहा, “मैं 30 हजार रुपये के जूते पहनता हूं, क्योंकि मैं उन्हें खरीद सकता हूं. मैं शाहरुख खान का बहुत बड़ा फैन हूं. उनके लिए वह रील थी, फैन मोमेंट था.”

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About the author वैभव परब

वैभव परब एबीपी न्यूज़ पर महाराष्ट्र की राजनीति को बारिकी से समझाते हैं. 
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Published at : 01 Oct 2026 07:19 PM (IST)
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MUMBAI Abhijit Dipke
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