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Self Improvement: 3 घंटे की नींद और हर बात पर हां... आपकी ये नॉर्मल आदतें ही कर रही हैं आपको अंदर से बीमार

Everyday Habits That Are Secretly Harming You: हमारी कुछ आदतें ऐसी होती हैं, जिनको लेकर हम नाज करते हैं. हालांकि, अगर हेल्थ के लिहाज से देखा जाए, तो ये आपके लिए सबसे बड़ी कमजोरी बनती हैं.

By : सोनम  | Updated at : 29 May 2026 11:49 AM (IST)
Everyday Habits That Are Secretly Harming You: हमारी कुछ आदतें ऐसी होती हैं, जिनको लेकर हम नाज करते हैं. हालांकि, अगर हेल्थ के लिहाज से देखा जाए, तो ये आपके लिए सबसे बड़ी कमजोरी बनती हैं.

अक्सर हमारी जिंदगी को बड़े फैसले नहीं, बल्कि रोज दोहराई जाने वाली छोटी-छोटी आदतें प्रभावित करती हैं. समस्या यह है कि इनमें से कई आदतों को समाज सामान्य ही नहीं, बल्कि अच्छी चीज मानता है. जबकि धीरे-धीरे यही आदतें मेंटल और इमोशनल थकान की वजह बन जाती हैं.

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बहुत से लोग कम नींद और लगातार काम करने को मेहनत की निशानी समझते हैं. मैं सिर्फ तीन घंटे सोया हूं जैसी बातें गर्व से कही जाती हैं, जबकि यह शरीर के लिए चेतावनी होती है. लगातार थकान को नजरअंदाज करने से व्यक्ति जीने की बजाय सिर्फ दिन काटने लगता है.
बहुत से लोग कम नींद और लगातार काम करने को मेहनत की निशानी समझते हैं. मैं सिर्फ तीन घंटे सोया हूं जैसी बातें गर्व से कही जाती हैं, जबकि यह शरीर के लिए चेतावनी होती है. लगातार थकान को नजरअंदाज करने से व्यक्ति जीने की बजाय सिर्फ दिन काटने लगता है.
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कई लोग किसी काम की शुरुआत तभी करते हैं जब उनका मन करे या प्रेरणा महसूस हो. लेकिन सच यह है कि प्रेरणा काम शुरू करने के बाद पैदा होती है. जो लोग सही समय या सही मूड का इंतजार करते रहते हैं, वे अक्सर अपने लक्ष्य से पीछे रह जाते हैं.
कई लोग किसी काम की शुरुआत तभी करते हैं जब उनका मन करे या प्रेरणा महसूस हो. लेकिन सच यह है कि प्रेरणा काम शुरू करने के बाद पैदा होती है. जो लोग सही समय या सही मूड का इंतजार करते रहते हैं, वे अक्सर अपने लक्ष्य से पीछे रह जाते हैं.
Published at : 29 May 2026 11:49 AM (IST)
Tags :
Bad Habits Daily Habits Toxic Habits

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