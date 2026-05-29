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Self Improvement: 3 घंटे की नींद और हर बात पर हां... आपकी ये नॉर्मल आदतें ही कर रही हैं आपको अंदर से बीमार
Everyday Habits That Are Secretly Harming You: हमारी कुछ आदतें ऐसी होती हैं, जिनको लेकर हम नाज करते हैं. हालांकि, अगर हेल्थ के लिहाज से देखा जाए, तो ये आपके लिए सबसे बड़ी कमजोरी बनती हैं.
अक्सर हमारी जिंदगी को बड़े फैसले नहीं, बल्कि रोज दोहराई जाने वाली छोटी-छोटी आदतें प्रभावित करती हैं. समस्या यह है कि इनमें से कई आदतों को समाज सामान्य ही नहीं, बल्कि अच्छी चीज मानता है. जबकि धीरे-धीरे यही आदतें मेंटल और इमोशनल थकान की वजह बन जाती हैं.
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Published at : 29 May 2026 11:49 AM (IST)
Tags :Bad Habits Daily Habits Toxic Habits
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