कई लोग किसी काम की शुरुआत तभी करते हैं जब उनका मन करे या प्रेरणा महसूस हो. लेकिन सच यह है कि प्रेरणा काम शुरू करने के बाद पैदा होती है. जो लोग सही समय या सही मूड का इंतजार करते रहते हैं, वे अक्सर अपने लक्ष्य से पीछे रह जाते हैं.