Ambani Family Diet: रोजाना ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर में क्या खाता है अंबानी परिवार? एक क्लिक में नोट कर लें हर डिश

Ambani Daily Meals: मुकेश अंबानी दुनिया के सबसे अमीर इंसानों की लिस्ट में शामिल हैं. चलिए आपको बताते हैं कि उनके घर पर रोजाना ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर में क्या बनाया जाता है?

By : सोनम | Edited By: Sonam | Updated at : 27 Nov 2025 12:01 PM (IST)
Ambani Family Diet Plan: जब लोग एशिया के सबसे अमीर शख्स में से एक या दुनिया का दूसरा सबसे महंगा घर सुनते हैं, तो दिमाग में शैम्पेन, कैवियार और प्लेट पर कलाकृतियों जैसे दिखने वाले फैंसी डिनर की तस्वीर बनती है. लेकिन यहीं मुकेश अंबानी और नीता अंबानी उस कल्पना को तोड़ देते हैं. 27 मंजिला एंटीलिया, हेलिपैड, और 600 स्टाफ वाली जिंदगी के बीच भी उनका खान-पान हैरानी भरा तौर पर बेहद घरेलू और साधारण है  हाई-फाई नहीं, पूरी तरह कम्फर्ट-स्टाइल.

मुकेश अंबानी खाने में आज भी अपनी जड़ों से जुड़े हुए हैं. उन्होंने बिना भारी-भरकम एक्सरसाइज किए लगभग 15 किलो वजन कम किया, लेकिन इसके बाद भी उनकी डाइट बेहद सिंपल और घरेलू ही रही. वहीं नीता अंबानी भी उतनी ही अनुशासित हैं  वे हल्के, वेजिटेरियन खाने की शौकीन हैं और कभी-कभार स्ट्रीट फूड का मजा लेने से भी नहीं चूकतीं. चलिए आपको बताते हैं कि मुकेश अंबानी के घर क्या बनता है. 

संडे का इडली-सांभर

ब्रेकफास्ट की बात आते ही मुकेश अंबानी का झुकाव साउथ इंडियन फ्लेवर की तरफ जाता है. हर संडे उनके घर में इडली-सांभर का स्पेशल नाश्ता बनता है. एक ऐसी परंपरा जो उन्हें कॉलेज के दिनों की याद दिलाती है. दिलचस्प बात यह है कि घर से बाहर जिस जगह की इडली-सांभर उन्हें सबसे पसंद है, वह है मुंबई के माटुंगा का कैफे मैसूर. उनके कॉलेज ICT के पास स्थित यह जगह आज भी उनका फेवरिट है. 

 रोजाना की गुजराती दाल

अगर अंबानी परिवार के खाने में कोई चीज नॉन-नेगोशिएबल है तो वह है दाल. खासकर गुजराती स्टाइल में बनी मीठी-नमकीन दाल. DNA की रिपोर्ट के मुताबिक मुकेश अंबानी अपने दिन का अंत एक कटोरी दाल के बिना नहीं करते. दुनिया का कोई भी लग्जरी खाना उन्हें उतना सुकून नहीं देता जितना रोज़ की यह घरेलू दाल.

रोटी-राजमा

अंबानी परिवार में अक्सर राजमा और रोटी परोसा जाता है. लेन्टिल्स, चावल और सिंपल ब्रेड. ये सब उनकी रोज़मर्रा की डाइट का हिस्सा हैं. इतनी चर्चा में रहने वाले परिवार का इतना सरल भोजन दिखाता है कि असली आराम कभी-कभी सबसे साधारण चीजों में मिलता है.

दही-बटाटा पूरी

स्ट्रीट फूड भी अंबानी परिवार की थाली में अपनी जगह रखता है, जिसका खुलासा खुद नीता अंबानी ने एक इंटरव्यू में किया था. उन्होंने बताया कि कुछ मौकों पर मुकेश देर रात कॉफी या दिन में स्नैक खाने बाहर जाने का सुझाव देते हैं. उनका पसंदीदा स्नैक एक नामी फूड चेन की दही-बटाटा पूरी है.

भेल

अगर आप सोचते थे कि दही पूरी एक अपवाद है, तो नहीं. मुकेश अंबानी को भेल भी बेहद पसंद है वही हल्की, खट्टी-मीठी, चटपटे स्वाद वाली साधारण सी भेल. एक नामी फूड चेन की भेल उनकी फेवरेट है, जो उनके बिजी शेड्यूल में एक जल्दी खा लेने वाला स्नैक बन जाती है.

About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
Published at : 27 Nov 2025 12:01 PM (IST)
