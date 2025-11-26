Dry Throat In Morning: सुबह उठते ही गले में सूखापन या खराश महसूस होना सिर्फ एक असहज शुरुआत नहीं है. यह शरीर का संकेत भी हो सकता है कि अंदर कुछ ठीक नहीं चल रहा. इसकी वजह हमारा सोने का तरीका हो सकता है, कमरे की हवा या फिर शरीर का अंदरूनी बैलेंस. अगर असली कारण समझ आ जाए, तो लंबे समय तक चलने वाले गले के दर्द या नींद से जुड़ी दिक्कतों से बचा जा सकता है. चलिए आपको बताते हैं कि यह किन-किन कारणों के चलते होता है.

नींद में मुंह से सांस लेना

सुबह गला सूखा होने की सबसे आम, लेकिन अनदेखी वजह है मुंह से सांस लेना. जब हम नाक की बजाय मुंह से सांस लेते हैं, तो हवा सीधे गले की नाजुक परतों पर गुजरती है और उन्हें सुखा देती है. 'Annals' में प्रकाशित एक स्टडी बताती है कि कई बार नाक बंद होना, टेढ़ी नाक की हड्डी या स्लीप एप्निया जैसी समस्याएं मुंह से सांस लेने की वजह बनती हैं. लंबे समय में इससे गले में जलन और बदबूदार सांस की परेशानी भी बढ़ सकती है.

रात में एसिड रिफ्लक्स का ऊपर आना

कई बार गला सूखने की वजह सांस नहीं, बल्कि पेट का एसिड होता है. नींद के दौरान एसिड ईसोफेगस से ऊपर उठकर गले तक पहुंच जाए, तो सुबह जलन और सूखापन महसूस होता है. NIH की 2024 की एक रिपोर्ट में बताया गया कि लगभग 20 प्रतिशत रिफ्लक्स रोगियों में लेरिंगोफैरिंजियल रिफ्लक्स होता है, जिसमें हार्टबर्न नहीं होता बल्कि गला प्रभावित होता है.

कम पानी पीना या सूखी हवा

दिनभर कम पानी पीना और रात में AC या हीटर में सोना, दोनों ही गले को सूखा बना सकते हैं. नींद में शरीर सांस के साथ नमी खोता है और अगर हवा पहले से ही सूखी हो, तो यह असर और बढ़ जाता है. ResearchGate की एक स्टडी कहती है कि हल्की-सी डिहाइड्रेशन भी लार का उत्पादन कम कर देती है, जिससे गला और ज्यादा सूखने लगता है.

नींद में खर्राटे, घुटन या दिनभर थकान

अगर सूखे गले के साथ खर्राटे, सांस रुकने जैसे झटके या 8 घंटे सोने के बाद भी थकान महसूस हो, तो यह स्लीप एप्निया का संकेत हो सकता है. रिपोर्ट्स के अनुसार स्लीप एप्निया में एयरवे आंशिक रूप से बंद होते हैं, जिससे व्यक्ति मुंह से सांस लेने लगता है और गला लगातार सूखता है.

एलर्जी और पोस्ट-नेजल ड्रिप

मौसमी एलर्जी, धूल या पालतू जानवरों से एलर्जी की वजह से रात में गले में म्यूकस जमा होकर सूखापन और जलन पैदा कर सकता है.

कुछ दवाइयों का असर

एंटीहिस्टामिन, एंटीडिप्रेसेंट या ब्लड प्रेशर की कई दवाइयां लार बनना कम कर देती हैं. लार कम होगी तो रात में गला ज्यादा सूखेगा. NIH के मुताबिक, सैकड़ों दवाइयां ड्राई माउथ और ड्राई थ्रोट का कारण बन सकती हैं.

क्या करें?

नई दवा शुरू होने के बाद गला सूख रहा है तो डॉक्टर से बात करें.

पानी ज्यादा पिएं और सोने से पहले शुगर-फ्री लॉजेंज इस्तेमाल करें.

सुबह का गला आरामदायक कैसे रखें?

छोटी-छोटी आदतें बहुत फर्क डालती हैं, जैसे नमी वाली हवा, सही मात्रा में पानी, नाक से सांस लेने की कोशिश और सोने से पहले हल्का खाना. लेकिन अगर यह दिक्कत हफ्तों तक बनी रहे या बढ़ती जाए, तो डॉक्टर से सलाह जरूर लें. कई बार लगातार सूखापन थायरॉइड या नींद से जुड़ी गंभीर समस्याओं का संकेत भी हो सकता है.

