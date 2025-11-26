हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Dry Throat: सुबह उठकर सूखा-सूखा लगता है गला, शरीर में हो सकती है ये दिक्कत

Dry Throat: सुबह उठकर सूखा-सूखा लगता है गला, शरीर में हो सकती है ये दिक्कत

Causes Of Throat Dryness: जब हम सोकर उठते हैं, तो कभी-कभी हमारा गला सूखा-सूखा लगता है. एक दो बार यह नॉर्मल है. हालांकि अगर यह लगातार बना रहता हो, तो आपको सचेत हो जाना चाहिए.

By : सोनम | Edited By: Sonam | Updated at : 26 Nov 2025 12:21 AM (IST)
Dry Throat In Morning: सुबह उठते ही गले में सूखापन या खराश महसूस होना सिर्फ एक असहज शुरुआत नहीं है. यह शरीर का संकेत भी हो सकता है कि अंदर कुछ ठीक नहीं चल रहा. इसकी वजह हमारा सोने का तरीका हो सकता है, कमरे की हवा या फिर शरीर का अंदरूनी बैलेंस. अगर असली कारण समझ आ जाए, तो लंबे समय तक चलने वाले गले के दर्द या नींद से जुड़ी दिक्कतों से बचा जा सकता है. चलिए आपको बताते हैं कि यह किन-किन कारणों के चलते होता है. 

नींद में मुंह से सांस लेना

सुबह गला सूखा होने की सबसे आम, लेकिन अनदेखी वजह है मुंह से सांस लेना. जब हम नाक की बजाय मुंह से सांस लेते हैं, तो हवा सीधे गले की नाजुक परतों पर गुजरती है और उन्हें सुखा देती है. 'Annals' में प्रकाशित एक स्टडी बताती है कि कई बार नाक बंद होना, टेढ़ी नाक की हड्डी या स्लीप एप्निया जैसी समस्याएं मुंह से सांस लेने की वजह बनती हैं. लंबे समय में इससे गले में जलन और बदबूदार सांस की परेशानी भी बढ़ सकती है.

रात में एसिड रिफ्लक्स का ऊपर आना

कई बार गला सूखने की वजह सांस नहीं, बल्कि पेट का एसिड होता है. नींद के दौरान एसिड ईसोफेगस से ऊपर उठकर गले तक पहुंच जाए, तो सुबह जलन और सूखापन महसूस होता है. NIH की 2024 की एक रिपोर्ट में बताया गया कि लगभग 20 प्रतिशत रिफ्लक्स रोगियों में लेरिंगोफैरिंजियल रिफ्लक्स होता है, जिसमें हार्टबर्न नहीं होता बल्कि गला प्रभावित होता है.

कम पानी पीना या सूखी हवा

दिनभर कम पानी पीना और रात में AC या हीटर में सोना, दोनों ही गले को सूखा बना सकते हैं. नींद में शरीर सांस के साथ नमी खोता है और अगर हवा पहले से ही सूखी हो, तो यह असर और बढ़ जाता है. ResearchGate की एक स्टडी कहती है कि हल्की-सी डिहाइड्रेशन भी लार का उत्पादन कम कर देती है, जिससे गला और ज्यादा सूखने लगता है.

नींद में खर्राटे, घुटन या दिनभर थकान

अगर सूखे गले के साथ खर्राटे, सांस रुकने जैसे झटके या 8 घंटे सोने के बाद भी थकान महसूस हो, तो यह स्लीप एप्निया का संकेत हो सकता है. रिपोर्ट्स के अनुसार स्लीप एप्निया में एयरवे आंशिक रूप से बंद होते हैं, जिससे व्यक्ति मुंह से सांस लेने लगता है और गला लगातार सूखता है.

एलर्जी और पोस्ट-नेजल ड्रिप

मौसमी एलर्जी, धूल या पालतू जानवरों से एलर्जी की वजह से रात में गले में म्यूकस जमा होकर सूखापन और जलन पैदा कर सकता है.

कुछ दवाइयों का असर

एंटीहिस्टामिन, एंटीडिप्रेसेंट या ब्लड प्रेशर की कई दवाइयां लार बनना कम कर देती हैं. लार कम होगी तो रात में गला ज्यादा सूखेगा. NIH के मुताबिक, सैकड़ों दवाइयां ड्राई माउथ और ड्राई थ्रोट का कारण बन सकती हैं.

क्या करें?

  • नई दवा शुरू होने के बाद गला सूख रहा है तो डॉक्टर से बात करें.
  • पानी ज्यादा पिएं और सोने से पहले शुगर-फ्री लॉजेंज इस्तेमाल करें.

सुबह का गला आरामदायक कैसे रखें?

छोटी-छोटी आदतें बहुत फर्क डालती हैं, जैसे नमी वाली हवा, सही मात्रा में पानी, नाक से सांस लेने की कोशिश और सोने से पहले हल्का खाना. लेकिन अगर यह दिक्कत हफ्तों तक बनी रहे या बढ़ती जाए, तो डॉक्टर से सलाह जरूर लें. कई बार लगातार सूखापन थायरॉइड या नींद से जुड़ी गंभीर समस्याओं का संकेत भी हो सकता है.

इसे भी पढ़ें- Health Risks Volcanic Ash: भारत में कब तक रहेगा इथियोपिया के ज्वालामुखी की राख का असर, किन मरीजों के लिए यह खतरनाक?

Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
Published at : 26 Nov 2025 12:21 PM (IST)
Dry Throat Morning Dry Throat Dry Throat Causes
