Vegan Diet: दूध-पनीर से लेकर मीट तक से परहेज, जानें आखिर क्या-क्या खाते हैं वीगन डाइट वाले?
Vegan Protein Sources: अक्सर लोगों के मन में यह सवाल रहता है कि जब वीगन लोग दूध, पनीर, दही, अंडे और मांस जैसी चीजें नहीं खाते, तो आखिर उनकी थाली में क्या होता है?.
What Do People On A Vegan Diet Eat: पिछले कुछ वर्षों में वीगन डाइट का चलन तेजी से बढ़ा है। कई लोग बेहतर स्वास्थ्य, पर्यावरण संरक्षण और पशु कल्याण जैसे कारणों से इस लाइफस्टाइल को अपना रहे हैं. लेकिन अक्सर लोगों के मन में यह सवाल रहता है कि जब वीगन लोग दूध, पनीर, दही, अंडे और मांस जैसी चीजें नहीं खाते, तो आखिर उनकी थाली में क्या होता है?. चलिए आपको बताते हैं कि आखिर वीगन लोगों की थाली में क्या परोसा जाता है.
क्या रहता है वीगन थाली में?
हेल्थ के बारे में जानकारी देने वाली संस्थान यूके नेशनल हेल्थ सर्विस के अनुसार वीगन डाइट पूरी तरह पौधों से मिलने वाले खाद्य पदार्थों पर आधारित होती है. इसमें फल, सब्जियां, अनाज, दालें, बीन्स, मेवे, बीज और पौधों से तैयार किए गए कई अन्य खाद्य पदार्थ शामिल होते हैं. वीगन लोग किसी भी ऐसे भोजन का सेवन नहीं करते जो सीधे तौर पर जानवरों से प्राप्त होता हो. एक संतुलित वीगन डाइट में रोजाना अलग-अलग तरह के फल और सब्जियां शामिल की जाती हैं. इसके साथ ही आलू, चावल, रोटी, पास्ता और साबुत अनाज जैसे खाद्य पदार्थ शरीर को एनर्जी प्रदान करते हैं. प्रोटीन की जरूरत पूरी करने के लिए दालें, राजमा, छोले, सोयाबीन और टोफू का सेवन किया जाता है.
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ये चीजें भी होती हैं शामिल?
दूध और डेयरी उत्पादों की जगह वीगन लोग सोया, ओट्स या मटर से बने प्लांट-बेस्ड ड्रिंक्स और योगर्ट का इस्तेमाल करते हैं. ये विकल्प न केवल स्वादिष्ट होते हैं बल्कि कई बार कैल्शियम और विटामिन से भी फोर्टिफाइड होते हैं.
कैल्शियम बेहद जरूरी पोषक तत्व
वीगन डाइट अपनाने वाले लोगों के लिए कैल्शियम बेहद जरूरी पोषक तत्व है. इसकी पूर्ति के लिए ब्रोकली, पत्तागोभी, भिंडी, तिल, ताहिनी, टोफू और सूखे मेवे जैसे खाद्य पदार्थ खाए जाते हैं. वहीं विटामिन डी के लिए धूप सबसे अच्छा सोर्स माना जाता है. इसके अलावा फोर्टिफाइड सीरियल और सप्लीमेंट्स की भी मदद ली जा सकती है.
आयरन की कमी के लिए क्या खाते हैं?
आयरन की कमी से बचने के लिए वीगन लोग दालें, साबुत अनाज, हरी पत्तेदार सब्जियां, मेवे और सूखे फलों को अपनी डाइट का हिस्सा बनाते हैं. शरीर में आयरन का बेहतर अवशोषण हो, इसके लिए विटामिन सी से भरपूर खाद्य पदार्थों का सेवन भी जरूरी माना जाता है. विटामिन बी12 ऐसा पोषक तत्व है जो मुख्य रूप से पशु उत्पादों में पाया जाता है। इसलिए कई वीगन लोगों को फोर्टिफाइड फूड्स या सप्लीमेंट्स का सहारा लेना पड़ता है. वहीं ओमेगा-3 फैटी एसिड के लिए अखरोट, चिया सीड्स, अलसी और भांग के बीज जैसे विकल्प चुने जाते हैं.
हालांकि एक्सपर्ट का मानना है कि वीगन डाइट तभी फायदेमंद साबित होती है जब उसे सही तरीके से प्लान किया जाए. अगर खानपान संतुलित न हो तो कैल्शियम, आयरन, विटामिन बी12, आयोडीन और सेलेनियम जैसे जरूरी पोषक तत्वों की कमी हो सकती है.
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Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.