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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलVegan Diet: दूध-पनीर से लेकर मीट तक से परहेज, जानें आखिर क्या-क्या खाते हैं वीगन डाइट वाले?

Vegan Diet: दूध-पनीर से लेकर मीट तक से परहेज, जानें आखिर क्या-क्या खाते हैं वीगन डाइट वाले?

Vegan Protein Sources: अक्सर लोगों के मन में यह सवाल रहता है कि जब वीगन लोग दूध, पनीर, दही, अंडे और मांस जैसी चीजें नहीं खाते, तो आखिर उनकी थाली में क्या होता है?.

Reported By : सोनम |  Updated at : 17 Jun 2026 10:05 AM (IST)
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What Do People On A Vegan Diet Eat: पिछले कुछ वर्षों में वीगन डाइट का चलन तेजी से बढ़ा है। कई लोग बेहतर स्वास्थ्य, पर्यावरण संरक्षण और पशु कल्याण जैसे कारणों से इस लाइफस्टाइल को अपना रहे हैं. लेकिन अक्सर लोगों के मन में यह सवाल रहता है कि जब वीगन लोग दूध, पनीर, दही, अंडे और मांस जैसी चीजें नहीं खाते, तो आखिर उनकी थाली में क्या होता है?. चलिए आपको बताते हैं कि आखिर वीगन लोगों की थाली में क्या परोसा जाता है. 

क्या रहता है वीगन थाली में?

हेल्थ के बारे में जानकारी देने वाली संस्थान यूके नेशनल हेल्थ सर्विस के अनुसार वीगन डाइट पूरी तरह पौधों से मिलने वाले खाद्य पदार्थों पर आधारित होती है. इसमें फल, सब्जियां, अनाज, दालें, बीन्स, मेवे, बीज और पौधों से तैयार किए गए कई अन्य खाद्य पदार्थ शामिल होते हैं. वीगन लोग किसी भी ऐसे भोजन का सेवन नहीं करते जो सीधे तौर पर जानवरों से प्राप्त होता हो. एक संतुलित वीगन डाइट में रोजाना अलग-अलग तरह के फल और सब्जियां शामिल की जाती हैं. इसके साथ ही आलू, चावल, रोटी, पास्ता और साबुत अनाज जैसे खाद्य पदार्थ शरीर को एनर्जी प्रदान करते हैं. प्रोटीन की जरूरत पूरी करने के लिए दालें, राजमा, छोले, सोयाबीन और टोफू का सेवन किया जाता है.

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ये चीजें भी होती हैं शामिल?

दूध और डेयरी उत्पादों की जगह वीगन लोग सोया, ओट्स या मटर से बने प्लांट-बेस्ड ड्रिंक्स और योगर्ट का इस्तेमाल करते हैं. ये विकल्प न केवल स्वादिष्ट होते हैं बल्कि कई बार कैल्शियम और विटामिन से भी फोर्टिफाइड होते हैं.

 कैल्शियम बेहद जरूरी पोषक तत्व

वीगन डाइट अपनाने वाले लोगों के लिए कैल्शियम बेहद जरूरी पोषक तत्व है. इसकी पूर्ति के लिए ब्रोकली, पत्तागोभी, भिंडी, तिल, ताहिनी, टोफू और सूखे मेवे जैसे खाद्य पदार्थ खाए जाते हैं. वहीं विटामिन डी के लिए धूप सबसे अच्छा सोर्स माना जाता है. इसके अलावा फोर्टिफाइड सीरियल और सप्लीमेंट्स की भी मदद ली जा सकती है.

आयरन की कमी के लिए क्या खाते हैं?

आयरन की कमी से बचने के लिए वीगन लोग दालें, साबुत अनाज, हरी पत्तेदार सब्जियां, मेवे और सूखे फलों को अपनी डाइट का हिस्सा बनाते हैं. शरीर में आयरन का बेहतर अवशोषण हो, इसके लिए विटामिन सी से भरपूर खाद्य पदार्थों का सेवन भी जरूरी माना जाता है. विटामिन बी12 ऐसा पोषक तत्व है जो मुख्य रूप से पशु उत्पादों में पाया जाता है। इसलिए कई वीगन लोगों को फोर्टिफाइड फूड्स या सप्लीमेंट्स का सहारा लेना पड़ता है. वहीं ओमेगा-3 फैटी एसिड के लिए अखरोट, चिया सीड्स, अलसी और भांग के बीज जैसे विकल्प चुने जाते हैं. 

हालांकि एक्सपर्ट का मानना है कि वीगन डाइट तभी फायदेमंद साबित होती है जब उसे सही तरीके से प्लान किया जाए. अगर खानपान संतुलित न हो तो कैल्शियम, आयरन, विटामिन बी12, आयोडीन और सेलेनियम जैसे जरूरी पोषक तत्वों की कमी हो सकती है.

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Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
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Published at : 17 Jun 2026 10:05 AM (IST)
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