हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलशुक्रवार को पैदा हुई बेटी तो रखें ये नाम, हर कोई करेगा इनकी तारीफ

शुक्रवार को पैदा हुई बेटी तो रखें ये नाम, हर कोई करेगा इनकी तारीफ

शुक्रवार का दिन काफी शुभ भी माना जाता है और अगर इस दिन आपके घर में किसी बेटी का जन्म हुआ है तो आप उसको ऐसा नाम दे सकते हैं, जो बोलने में तो अच्छा हो ही, उसका मतलब भी कुछ अलग निकले.

By : एबीपी लाइव | Edited By: तान्या झा | Updated at : 18 Dec 2025 04:59 PM (IST)
Preferred Sources

बच्चे के जन्म लेते ही परिवार में खुशी की लहर दौड़ जाती है. माता-पिता ही नहीं बल्कि परिवार का हर व्यक्ति बच्चा होने पर आनंदमय दिखाई देता है. परिवार में सभी लोग फिर यह सोचने लगते हैं कि आखिर बच्चे का नाम क्या रखें. बच्चे के नामकरण से पहले लोग कई नामों को सोचते हैं. लड़का घर की शान होता है, तो लड़की घर की रौनक. अगर आप ऐसे व्यक्तियों में से हैं, जो अपनी बेटी का नाम थोड़ा अलग रखना चाहते हैं और उस नाम का अर्थ भी कुछ अलग निकले, तो आप नीचे दिए गए नामों की लिस्ट को देखें. ये ऐसे यूनीक और अच्छे अर्थ वाले नाम हैं, जिसमें से देखकर आप अपनी बेटी का नाम रख सकते हैं. 

लड़कियों के यूनिक सुंदर और अच्छे अर्थ वाले नाम

आप अपनी शुक्रवार को जन्मी बेटी का नाम नीचे दिए नामों में से रख सकते हैं. यह ऐसे नाम हैं, जिनके एक शब्द में काफी सुंदर और अच्छे अर्थ छिपे हुए हैं.

  • इनमें सबसे पहला नाम तनुषा है. यह नाम काफी अलग और आसानी से बोला जा सकता है. इसके साथ ही इसके नाम का अर्थ भी काफी ज्यादा सुंदर है. तनुषा का अर्थ है- कोमल, उज्जवल
  • ऋषिका- आनंदमयी
  • यौवनी- हमेशा युवा और जीवन से भरपूर
  • विलाशनी- आकर्षक और सुंदरता से भरपूर
  • श्राविनी- जो अपने दिल की सुनती हो
  • प्रिशा- अपने दिल की सुनती हो
  • अयातिका- आर्शीवाद
  • आरोही- उन्नति
  • कियारा-रोशनी
  • अनाया-ईश्वर का उपहार
  • वेदिका-ज्ञान और पवित्रता
  • श्रिया-समृद्धि
  • लावण्या-सुंदरता
  • राहा-शांति और खुशी
  • वामिका-शक्तिशाली
  • देवांशी-देवी का अंश
  • अवनी-पृथ्वी
  • नव्या- नया
  • सिया-देवा सीता का नाम
  • इनाया-ईश्वर की दया
  • ओमिका-ओम से उत्पन्न
  • प्रिशा-भगवान का आर्शीवाद
  • आशी- आर्शीवाद
  • तन्वी-सुंदर नाजुक
  • ईशानी- देवी पार्वती
  • याश्वी-सफलता
  • निया-लक्ष्य
  • वामिका-शक्तिशाली
  • नितारा-असीम
  • मायरा-प्रिय
  • सिआरा-पवित्र
  • लावण्या-सुंदरता
  • सामीरा-सौम्य हवा
  • आशना-प्रिय
  • अहिल्या-राम की भक्त
  • दक्षता-कुशल
  • एकांशी-पूर्ण
  • फिरोजा-रत्न
  • फ्रेया-प्यार की देवी
  • फलक-आसामान
  • गनिका-फूल
  • हर्षाली-आनंद
  • जामिनी-रात
  • किमाया-दिव्य
  • लावण्या-सुंदरी
  • लपिता-आवाज
  • नितांशी-सूर्य की किरण
  • नैनिका-आंख की किरण
  • ओमिशा-जन्म और मृत्यु की देवी
  • पाही-फूल की पखुंडी
  • राहिनी-मां सरस्वती
  • तक्षवी-लक्ष्मी
  • जीताहिरा-विनम्र
  • विहाना-सुबह

इसके अलावा आप इन छोटे और घर में प्रयोग होने वाले नामों से अपनी बेटी को बुला सकते हैं.

  • गौरी
  • दीया
  • जारा
  • ईशा
  • जीवा
  • जिया
  • जूही
  • चारु
  • जया
  • अंशु
  • रूही
  • काव्या
  • पीहू
  • छवि
  • तनु
  • बिट्टू
  • डुग्गू
  • किट्टू
  • कमाक्षी
  • मीठी
  • इनाक्षा
  • कनक
  • पलक
  • प्रांजली
  • वेदिका
  • वैष्णवी

माता पिता को यह नाम काफी ज्यादा पसंद आएंगे. शुक्रवार का दिन काफी शुभ भी माना जाता है. यह नाम आज की जनरेशन के अनुसार है. हर शब्द का अपना एक अर्थ होता है. नाम रखते समय ऐसे शब्दों को चुना जाता है, जिससे की वह लोगों को बोलने में भी आसान पड़े. आप इनमें से किसी नाम को चुनकर अपनी बेटी का नाम रख सकते है. हर कोई आपकी तारीफ करेगा. 

Published at : 18 Dec 2025 04:59 PM (IST)
Embed widget