हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलट्रैवलकहां है दुनिया का सबसे साफ हिंदू गांव, कैसे पहुंच सकते हैं यहां?

कहां है दुनिया का सबसे साफ हिंदू गांव, कैसे पहुंच सकते हैं यहां?

दुनिया का सबसे साफ हिंदू गांव इंडोनेशिया में है. मुस्लिम देश होने के बाद भी यहां दुनिया का सबसे साफ हिंदू गांव है. इंडोनेशिया के बाली आइसलैंड में स्थित पेंगलिपुरन दुनिया का सबसे साफ हिंदू गांव है

By : कविता गाडरी | Updated at : 08 Oct 2025 10:07 AM (IST)
Preferred Sources

पूरी दुनिया में हिंदू आबादी लगभग 1.2 बिलियन के बराबर है जो कि ईसाई धर्म और इस्लाम के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा धर्म है. वहीं दुनिया की लगभग 94 प्रत‍िशत हिंदू आबादी भारत में रहती है. भारत के अलावा भी कई अन्‍य देशों में भी हिंदू रहते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे साफ हिंदू गांव कौन सा है. दरअसल दुनिया में सबसे ज्यादा हिंदू भारत में रहते हैं, लेकिन दुनिया का सबसे साफ हिंदू गांव भारत में स्थित नहीं है. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं कि दुनिया का सबसे साफ हिंदू गांव कहां है और वहां कैसे पहुंचा जा सकता है. 

इंडोनेशिया में है दुनिया का सबसे साफ हिंदू गांव 

दुनिया का सबसे साफ हिंदू गांव इंडोनेशिया में स्थित है. इंडोनेशिया एक मुस्लिम देश होने के बाद भी यहां दुनिया का सबसे साफ हिंदू गांव स्थित है. दरअसल इंडोनेशिया के बाली आइसलैंड में स्थित पेंगलिपुरन गांव दुनिया का सबसे साफ हिंदू गांव है. इसके अलावा यह दुनिया के तीन सबसे साफ गांवों में भी शामिल है. पेंगलिपुरन गांव बाली के बांग्ली  जिले में स्थित है और किंटामानी से ज्यादा दूर नहीं है. पहाड़ी इलाकों में बसा यह गांव साफ-सुथरी सड़कों, सुंदर बगीचों और पारंपरिक घरों के लिए मशहूर है. 

क्यों इतना साफ सुथरा है पेंगलिपुरन गांव?

पेंगलिपुरन गांव की खूबसूरती और साफ-सफाई ही गांव की पहचान है. इस गांव में कचरा फैलाना माना है और धूम्रपान केवल तय जगह में ही किया जा सकता है. इसके अलावा इस गांव में शराब पूरी तरह से बैन है. इस गांव के लगभग सभी घर बांस से पारंपरिक शैली में बनाए गए हैं. इस गांव की साफ-सफाई में यहां की महिलाओं की भी बड़ी भूमिका मानी जाती है. दरअसल इस गांव की महिलाएं हर महीने गांव से सारा कचरा उठाती है. इसके बाद गांव के जैविक कचरे को खाद में बदल द‍िया जाता है. जबकि प्लास्टिक और अन्य कचरे को  गैर-बायोडिग्रेडेबल कचरे को रीसायकल के लिए भेजा जाता है.

पेंगलिपुरन की पूरी आबादी ह‍िंदू 

इंडोनेशिया मुस्लिम देश है और वहां की ज्यादातर आबादी मुस्लिम है. इसके बावजूद पेंगलिपुरन गांव की आबादी 100 प्रत‍िशत हिंदू है. इसके अलावा इस गांव में कई मंदिर भी बने हुए हैं. साथ ही गांव के हर घर में भी अलग पारिवारिक मंदिर बने हैं. वहीं यह गांव  लगभग 700 साल पुराना है.  इतने साल पुराना गांव होने के बाद भी यहां आजतक एक भी अपराध दर्ज नहीं किया गया है. इस गांव के घर भी एकदम लाइन से बने हुए हैं. इस गांव के अंदर किसी भी तरह के वाहन को ले जाने की अनुमति भी नहीं है. 

कैसे पहुंच सकते हैं पेंगलिपुरन?

पेंगलिपुरन गांव बाली के बांग्ली जिले में स्थित है और यह देनपसार से लगभग 45 किलोमीटर और बांग्‍ली शहर से सिर्फ 5 किलोमीटर दूर है. यहां पहुंचने के लिए सबसे सुविधाजनक तरीका प्राइवेट कार मानी जाती है. इसके अलावा आप यहा राइड शेयर एप्स जैसे ग्रैब और गौजेक का उपयोग करके भी जा सकते हैं.  वहीं यह गांव साल भर सुबह 8:15 बजे से शाम 6:30 बजे तक पर्यटकों के लि‍ए खुला रहता है. इस गांव में जाने का सबसे अच्छा समय अप्रैल से अक्टूबर या फिर यहां के गलुंगन और कुनिंगन त्योहार का समय होता है. इस गांव में होमस्टे भी उपलब्ध है, जिनका किराया भी अलग-अलग रहता है. होमस्टे के दौरान यहां पर घर का खाना और कल्चरल एक्टिविटी में भाग लेने का मौका भी मिलता है.

ये भी पढ़ें-Thailand Tour For Indians: थाईलैंड में बेहद बदनाम हैं घूमने की ये जगहें, फिर भी वहां पहुंच जाते हैं टूरिस्ट्स

About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
Read
Published at : 08 Oct 2025 10:07 AM (IST)
Tags :
Bali IndonesiA Cleanest Hindu Village Penglipuran
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
Pakistan-US Defence Deal: अमेरिका देगा पाकिस्तान को खतरनाक मिसाइलें, गुपचुप हो गई बड़ी डील, भारत की बढ़ेगी टेंशन?
अमेरिका देगा पाकिस्तान को खतरनाक मिसाइलें, गुपचुप हो गई बड़ी डील, भारत की बढ़ेगी टेंशन?
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र में बंद करनी पड़ेगी लाडकी बहिन योजना? छगन भुजबल के संकेत से खलबली, अब इस नेता ने दिया जवाब
महाराष्ट्र में बंद करनी पड़ेगी लाडकी बहिन योजना? छगन भुजबल के संकेत से खलबली, अब इस नेता ने दिया जवाब
विश्व
Indian Rupee vs Pound: इस देश में कमाए 1 लाख तो भारत लौटने पर हो जाएंगे करोड़पति, करेंसी की कीमत चौंका देगी
इस देश में कमाए 1 लाख तो भारत लौटने पर हो जाएंगे करोड़पति, करेंसी की कीमत चौंका देगी
क्रिकेट
Watch: सारा तेंदुलकर ने कुत्ते की पूंछ का बनाया माइक, भाभी सानिया चंडोक के साथ की खूब मस्ती; देखें वीडियो
Watch: सारा तेंदुलकर ने कुत्ते की पूंछ का बनाया माइक, भाभी सानिया चंडोक के साथ की खूब मस्ती; देखें वीडियो
Advertisement

वीडियोज

Jaipur Accident: केमिकल टैंकर और LPG सिलेंडर ट्रक में भीषण टक्कर, धमाकों से दहला जयपुर-अजमेर हाईवे
Puncture Scam: सड़क पर कीलों का 'जाल', गाड़ियों को पंक्चर कर कौन रच रहा है खतरनाक साज़िश?
Bihar Seat Sharing: महागठबंधन में आज सीटों का ऐलान संभव, RJD को 125-130 सीटें मिलने का अनुमान
Himachal Landslide: बिलासपुर में Bus पर चट्टान गिरने से 15 लोगों की मौत, पीएम मोदी ने जताया दुख
Jaipur Accident: जयपुर-अजमेर हाईवे पर टैंकर-ट्रक में टक्कर, LPG सिलेंडरों में धमाकों से दहला इलाका
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Pakistan-US Defence Deal: अमेरिका देगा पाकिस्तान को खतरनाक मिसाइलें, गुपचुप हो गई बड़ी डील, भारत की बढ़ेगी टेंशन?
अमेरिका देगा पाकिस्तान को खतरनाक मिसाइलें, गुपचुप हो गई बड़ी डील, भारत की बढ़ेगी टेंशन?
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र में बंद करनी पड़ेगी लाडकी बहिन योजना? छगन भुजबल के संकेत से खलबली, अब इस नेता ने दिया जवाब
महाराष्ट्र में बंद करनी पड़ेगी लाडकी बहिन योजना? छगन भुजबल के संकेत से खलबली, अब इस नेता ने दिया जवाब
विश्व
Indian Rupee vs Pound: इस देश में कमाए 1 लाख तो भारत लौटने पर हो जाएंगे करोड़पति, करेंसी की कीमत चौंका देगी
इस देश में कमाए 1 लाख तो भारत लौटने पर हो जाएंगे करोड़पति, करेंसी की कीमत चौंका देगी
क्रिकेट
Watch: सारा तेंदुलकर ने कुत्ते की पूंछ का बनाया माइक, भाभी सानिया चंडोक के साथ की खूब मस्ती; देखें वीडियो
Watch: सारा तेंदुलकर ने कुत्ते की पूंछ का बनाया माइक, भाभी सानिया चंडोक के साथ की खूब मस्ती; देखें वीडियो
बॉलीवुड
'पहली फुर्सत से चला जा...', संजय लीला भंसाली संग आई दरार पर बोले इस्माल दरबार, कहा- '100 करोड़ भी देंगे तो नहीं करूंगा काम'
'पहली फुर्सत से चला जा...', संजय लीला भंसाली संग आई दरार पर बोले इस्माल दरबार
दिल्ली NCR
Weather Update: दिल्ली में आज फिर बरसेंगे बादल, ठंड का होगा एहसास, जानिए अगले 5 दिन कैसा रहेगा मौसम
दिल्ली में आज फिर बरसेंगे बादल, ठंड का होगा एहसास, जानिए अगले 5 दिन कैसा रहेगा मौसम
लाइफस्टाइल
करवाचौथ पर टेलर नहीं दे रहा ब्लाउज तो न हो परेशान, घर में खुद ऐसे कर लें तैयार
करवाचौथ पर टेलर नहीं दे रहा ब्लाउज तो न हो परेशान, घर में खुद ऐसे कर लें तैयार
एग्रीकल्चर
घर के किचन गार्डन में बढ़िया अदरक कैसे उगाएं? जानें आसान और असरदार तरीका
घर के किचन गार्डन में बढ़िया अदरक कैसे उगाएं? जानें आसान और असरदार तरीका
ENT LIVE
Odum Kuthira Chadum Kuthira Review: फहद फासिल और मलयालम सिनेमा की सबसे खराब फिल्म।
Odum Kuthira Chadum Kuthira Review: फहद फासिल और मलयालम सिनेमा की सबसे खराब फिल्म।
ENT LIVE
Nikka Zaildar 4 Review: एमी विर्क और सोनम बाजवा की शानदार अदाएं, हंसी का फुल डोज जादूगर
Nikka Zaildar 4 Review: एमी विर्क और सोनम बाजवा की शानदार अदाएं, हंसी का फुल डोज जादूगर
ENT LIVE
पवन सिंह फिर विवादों में, अहाना कुमरा ने दावा किया कि उनके फैन्स उन्हें धमका रहे हैं
पवन सिंह फिर विवादों में, अहाना कुमरा ने दावा किया कि उनके फैन्स उन्हें धमका रहे हैं
ENT LIVE
Hina Khan's journey:: संघर्ष से ताकत तक
Hina Khan's journey:: संघर्ष से ताकत तक
Paisa LIVE
IPO Alert: LG Electronics India Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band|
IPO Alert: LG Electronics India Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band|
Embed widget