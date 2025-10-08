कहां है दुनिया का सबसे साफ हिंदू गांव, कैसे पहुंच सकते हैं यहां?

पूरी दुनिया में हिंदू आबादी लगभग 1.2 बिलियन के बराबर है जो कि ईसाई धर्म और इस्लाम के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा धर्म है. वहीं दुनिया की लगभग 94 प्रत‍िशत हिंदू आबादी भारत में रहती है. भारत के अलावा भी कई अन्‍य देशों में भी हिंदू रहते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे साफ हिंदू गांव कौन सा है. दरअसल दुनिया में सबसे ज्यादा हिंदू भारत में रहते हैं, लेकिन दुनिया का सबसे साफ हिंदू गांव भारत में स्थित नहीं है. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं कि दुनिया का सबसे साफ हिंदू गांव कहां है और वहां कैसे पहुंचा जा सकता है.

इंडोनेशिया में है दुनिया का सबसे साफ हिंदू गांव

दुनिया का सबसे साफ हिंदू गांव इंडोनेशिया में स्थित है. इंडोनेशिया एक मुस्लिम देश होने के बाद भी यहां दुनिया का सबसे साफ हिंदू गांव स्थित है. दरअसल इंडोनेशिया के बाली आइसलैंड में स्थित पेंगलिपुरन गांव दुनिया का सबसे साफ हिंदू गांव है. इसके अलावा यह दुनिया के तीन सबसे साफ गांवों में भी शामिल है. पेंगलिपुरन गांव बाली के बांग्ली जिले में स्थित है और किंटामानी से ज्यादा दूर नहीं है. पहाड़ी इलाकों में बसा यह गांव साफ-सुथरी सड़कों, सुंदर बगीचों और पारंपरिक घरों के लिए मशहूर है.

क्यों इतना साफ सुथरा है पेंगलिपुरन गांव?

पेंगलिपुरन गांव की खूबसूरती और साफ-सफाई ही गांव की पहचान है. इस गांव में कचरा फैलाना माना है और धूम्रपान केवल तय जगह में ही किया जा सकता है. इसके अलावा इस गांव में शराब पूरी तरह से बैन है. इस गांव के लगभग सभी घर बांस से पारंपरिक शैली में बनाए गए हैं. इस गांव की साफ-सफाई में यहां की महिलाओं की भी बड़ी भूमिका मानी जाती है. दरअसल इस गांव की महिलाएं हर महीने गांव से सारा कचरा उठाती है. इसके बाद गांव के जैविक कचरे को खाद में बदल द‍िया जाता है. जबकि प्लास्टिक और अन्य कचरे को गैर-बायोडिग्रेडेबल कचरे को रीसायकल के लिए भेजा जाता है.

पेंगलिपुरन की पूरी आबादी ह‍िंदू

इंडोनेशिया मुस्लिम देश है और वहां की ज्यादातर आबादी मुस्लिम है. इसके बावजूद पेंगलिपुरन गांव की आबादी 100 प्रत‍िशत हिंदू है. इसके अलावा इस गांव में कई मंदिर भी बने हुए हैं. साथ ही गांव के हर घर में भी अलग पारिवारिक मंदिर बने हैं. वहीं यह गांव लगभग 700 साल पुराना है. इतने साल पुराना गांव होने के बाद भी यहां आजतक एक भी अपराध दर्ज नहीं किया गया है. इस गांव के घर भी एकदम लाइन से बने हुए हैं. इस गांव के अंदर किसी भी तरह के वाहन को ले जाने की अनुमति भी नहीं है.

कैसे पहुंच सकते हैं पेंगलिपुरन?

पेंगलिपुरन गांव बाली के बांग्ली जिले में स्थित है और यह देनपसार से लगभग 45 किलोमीटर और बांग्‍ली शहर से सिर्फ 5 किलोमीटर दूर है. यहां पहुंचने के लिए सबसे सुविधाजनक तरीका प्राइवेट कार मानी जाती है. इसके अलावा आप यहा राइड शेयर एप्स जैसे ग्रैब और गौजेक का उपयोग करके भी जा सकते हैं. वहीं यह गांव साल भर सुबह 8:15 बजे से शाम 6:30 बजे तक पर्यटकों के लि‍ए खुला रहता है. इस गांव में जाने का सबसे अच्छा समय अप्रैल से अक्टूबर या फिर यहां के गलुंगन और कुनिंगन त्योहार का समय होता है. इस गांव में होमस्टे भी उपलब्ध है, जिनका किराया भी अलग-अलग रहता है. होमस्टे के दौरान यहां पर घर का खाना और कल्चरल एक्टिविटी में भाग लेने का मौका भी मिलता है.

