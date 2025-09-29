हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Thailand Tour For Indians: थाईलैंड में बेहद बदनाम हैं घूमने की ये जगहें, फिर भी वहां पहुंच जाते हैं टूरिस्ट्स

Thailand Tour For Indians: थाईलैंड में बेहद बदनाम हैं घूमने की ये जगहें, फिर भी वहां पहुंच जाते हैं टूरिस्ट्स

Thailand tourist places: थाइलैंड टूरिज्म के लिए पूरी दुनिया में फेसम है. चलिए आपको थाइलैंड के कुछ जगहों के बारे में बताते हैं जो काफी बदनाम हैं, लेकिन हर साल यहां बड़ी संख्या में टूरिस्ट आते हैं.

By : सोनम  | Updated at : 29 Sep 2025 06:38 PM (IST)
अगर दुनिया के सबसे खूबसूरत देशों की बात की जाए तो उनमें थाईलैंड का नाम जरूर शामिल किया जाता है. हर साल बड़ी संख्या में भारतीय यहां घूमने जाते हैं. हालांकि, यहां कुछ जगहें बदनाम हैं, फिर भी इसको देखने हर साल हजारों टूरिस्ट पहुंच जाते हैं. चलिए आपको इनके बारे में बताते हैं.

इसमें सबसे पहला नाम जो आता है, वह है पटाया का वॉकिंग स्ट्रीट. इसको सबसे बदनाम जगहों में गिना जाता है. यहां आपको नाइटक्लब और एडल्ट शो बड़ी मात्रा में देखने को मिलते हैं. हर साल बड़ी संख्या में टूरिस्ट इस लाइफ को इंजॉय करने यहां आते रहते हैं.
अगर आप बैंकॉक जाते हैं तो यहां एक जगह है सोई काउबॉय. इस जगह को रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट के तौर पर जाना जाता है. यहां की रंग-बिरंगी लाइटें आने वालों को अपनी तरफ आकर्षित करती रहती हैं.
बैंकॉक में ही दूसरी जगह है पटपोंग नाइट मार्केट. इसको भी सबसे बदनाम जगहों की लिस्ट में शामिल किया जाता है. यहां आपको अंडरग्राउंड बार और क्लब्स मिल जाते हैं. यहां आप सस्ती शॉपिंग के साथ-साथ रंगीन लाइफ का मजा ले सकते हैं.
इसमें अगला नाम जो है, वह है फुकेत का बंगला रोड. यह इलाका भी अपनी रंगीन रातों के लिए जाना जाता है. यहां आपको देर रात तक क्लबिंग, पार्टी और स्ट्रीट शो देखने को मिल जाते हैं.
इस लिस्ट में अगला नाम है चियांग माई का लोई क्रो रोड. यह इलाका मसाज पार्लर के लिए काफी फेमस है. मसाज करवाने यहां बड़ी संख्या में लोग आते हैं.
अगर आप थाईलैंड पार्टी करने के लिए जाना चाहते हैं, तो फिर आपके लिए कोह सामुई और पटाया सबसे सही रहेंगे. यहां छोटे-छोटे कई आइलैंड हैं, जहां आप पार्टी और क्लबिंग को इंजॉय कर सकते हैं.
भले ही ये जगहें किसी न किसी कारण से बदनाम हों, लेकिन हर साल दूर-दूर से हजारों-लाखों टूरिस्ट यहां पहुंच जाते हैं और अपनी लाइफ एन्ज्वॉय करते हैं.
Published at : 29 Sep 2025 06:38 PM (IST)
प्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

