एक्सप्लोरर
Thailand Tour For Indians: थाईलैंड में बेहद बदनाम हैं घूमने की ये जगहें, फिर भी वहां पहुंच जाते हैं टूरिस्ट्स
Thailand tourist places: थाइलैंड टूरिज्म के लिए पूरी दुनिया में फेसम है. चलिए आपको थाइलैंड के कुछ जगहों के बारे में बताते हैं जो काफी बदनाम हैं, लेकिन हर साल यहां बड़ी संख्या में टूरिस्ट आते हैं.
अगर दुनिया के सबसे खूबसूरत देशों की बात की जाए तो उनमें थाईलैंड का नाम जरूर शामिल किया जाता है. हर साल बड़ी संख्या में भारतीय यहां घूमने जाते हैं. हालांकि, यहां कुछ जगहें बदनाम हैं, फिर भी इसको देखने हर साल हजारों टूरिस्ट पहुंच जाते हैं. चलिए आपको इनके बारे में बताते हैं.
1/7
2/7
3/7
4/7
5/7
6/7
7/7
Published at : 29 Sep 2025 06:38 PM (IST)
ट्रैवल
7 Photos
भारत से 10 हजार रुपये लेकर जाएं और इस देश में जमकर करें मस्ती, रकम हो जाती है 5 गुना
ट्रैवल
10 Photos
Operation Sindoor थीम से हो रही दुर्गा पूजा, आपके दिल को छू लेंगे कोलकाता की दुर्गा पूजा के ये 10 पंडाल
View More
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
'फ्रंटफुट पर बैटिंग कर रहे हमारे देश के लीडर', पीएम के ट्वीट पर सूर्यकुमार यादव ने लिए PAK के मजे
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
सीतापुर जेल में आजम खान को दिया गया जहर या नहीं? सपा नेता ने साफ कर दी तस्वीर
क्रिकेट
कैटरीना कैफ के इस गाने पर झूमे इरफान पठान, भारत की जीत पर खूब लगाए ठुमके, वीडियो वायरल
साउथ सिनेमा
अल्लू अर्जुन से ज्यादा पढ़ी-लिखी हैं वाइफ स्नेहा रेड्डी, बिजनेस क्वीन भी हैं और बेहद खूबसूरत भी
Advertisement
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
Opinion