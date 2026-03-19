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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलट्रैवलNavratri Vaishno Devi Tour: नवरात्रि में वैष्णो देवी जाने का है प्लान तो बुक करें IRCTC का यह पैकेज, सस्ते में होंगे दर्शन

Navratri Vaishno Devi Tour: नवरात्रि में वैष्णो देवी जाने का है प्लान तो बुक करें IRCTC का यह पैकेज, सस्ते में होंगे दर्शन

How To Visit Vaishno Devi During Navratri: इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन ने माता वैष्णो देवी के लिए एक खास और किफायती टूर पैकेज लॉन्च किया है.चलिए आपको इसके बारे में बताते हैं.

By : सोनम | Edited By: Sonam | Updated at : 19 Mar 2026 02:29 PM (IST)
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How To Plan Vaishno Devi Trip During Navratri 2026: इस साल चैत्र नवरात्रि की शुरुआत 19 मार्च से होने जा रही है. इस पावन अवसर पर अगर आप भी मंदिर घूमने का प्लान बना रहे हैं, तो आपके लिए एक अच्छी खबर है. श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन ने माता वैष्णो देवी के लिए एक खास और किफायती टूर पैकेज लॉन्च किया है. यह देश के सबसे लोकप्रिय और पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक है, जहां हर साल लाखों भक्त दर्शन के लिए पहुंचते हैं. 

नवरात्रि के दौरान बढ़ जाती है डिमांड

नवरात्रि के दौरान कटरा स्थित इस पवित्र धाम में भक्तों की भीड़ काफी बढ़ जाती है. इसी को ध्यान में रखते हुए IRCTC ने 'माता वैष्णो देवी एक्स दिल्ली' नाम से यह पैकेज तैयार किया है, ताकि यात्रियों को प्लानिंग की परेशानी से बचाया जा सके और वे आसानी से अपनी यात्रा पूरी कर सकें. यह टूर 3 रात और 4 दिन का है, जिसकी शुरुआत दिल्ली से होती है और यात्रा जम्मू-कटरा तक जाती है. इस पैकेज की सबसे खास बात यह है कि इसमें यात्रियों को लगभग सभी सुविधाएं एक साथ मिलती हैं, जिससे यात्रा पूरी तरह आरामदायक और परेशानी मुक्त हो जाती है.

क्या-क्या शामिल है इस पैकेज में?

पैकेज में दिल्ली से जम्मू/कटरा तक आने-जाने के कन्फर्म ट्रेन टिकट शामिल हैं. इसके साथ ही यात्रियों के लिए आरामदायक होटलों में ठहरने की व्यवस्था की गई है. स्थानीय घूमने या बेस कैंप तक पहुंचने के लिए कैब की सुविधा भी दी जाती है. यात्रा के दौरान तय कार्यक्रम के अनुसार भोजन की व्यवस्था, इंश्योरेंस और IRCTC स्टाफ की सहायता भी इसमें शामिल है. इस खास नवरात्रि पैकेज की अगली यात्रा 23 मार्च 2026 को निर्धारित की गई है. यह समय उन श्रद्धालुओं के लिए बिल्कुल उपयुक्त है, जो नवरात्रि के दौरान माता रानी के दरबार में जाकर दर्शन करना चाहते हैं.

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अलग-अलग बजट में कर सकते हैं बुक

कीमत की बात करें तो IRCTC ने इसे अलग-अलग कैटेगरी में रखा है, ताकि हर बजट के लोग इस यात्रा का लाभ उठा सकें. 3AC क्लास में सिंगल ऑक्यूपेंसी के लिए करीब 10,770 रुपये, डबल के लिए 8,100 रुपये और ट्रिपल के लिए 6,990 रुपये प्रति व्यक्ति खर्च आएगा. वहीं 2AC क्लास में सिंगल के लिए लगभग 11,995 रुपये, डबल के लिए 9,330 रुपये और ट्रिपल के लिए 8,220 रुपये प्रति व्यक्ति तय किए गए हैं. नवरात्रि के समय कटरा में होटल और यात्रा की व्यवस्था करना काफी मुश्किल हो जाता है. ऐसे में यह पैकेज एक भरोसेमंद और किफायती विकल्प बनकर सामने आता है. सरकारी संस्था होने के कारण IRCTC के जरिए बुकिंग करने पर यात्रियों को सुरक्षा और भरोसे का भी एहसास रहता है.

अगर आप भी इस नवरात्रि माता वैष्णो देवी के दर्शन का मन बना रहे हैं, तो IRCTC की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपनी सीट बुक कर सकते हैं. ध्यान रखें कि इस दौरान मांग काफी ज्यादा रहती है, इसलिए समय रहते बुकिंग करना ही बेहतर रहेगा.

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About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
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Published at : 19 Mar 2026 02:29 PM (IST)
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IRCTC Vaishno Devi Package Navratri Vaishno Devi Tour Vaishno Devi Tour Package 2026
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