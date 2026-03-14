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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलट्रैवलपहली बार विदेश घूमने जा रहे हैं, तो इन 4 गलतियों से बचें, वरना खराब हो सकता है ट्रिप

पहली बार विदेश घूमने जा रहे हैं, तो इन 4 गलतियों से बचें, वरना खराब हो सकता है ट्रिप

पहली बार विदेश जाने वाले कई लोग जरूर से ज्यादा सामान पैक कर लेते हैं. उन्हें लगातार उन्हें लगता है कि हर कंडीशन के लिए तैयारी जरूरी है, इसलिए वह एक्स्ट्रा कपड़े और सामान बैग में रख लेते हैं.

By : कविता गाडरी | Updated at : 14 Mar 2026 09:01 PM (IST)
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विदेश घूमने जाना कई लोगों के लिए किसी सपने के सच होने जैसा होता है, पासपोर्ट पर पहला स्टांप लगने का उत्साह, नई जगह को देखने की खुशी और उन जगहों पर खड़े होने का एक्सपीरियंस, जिन्हें अब तक केवल फिल्म, फोटो या सोशल मीडिया पर देखा था. किसी भी यात्रा के लिए खास पल बन जाता है. खासकर जो लोग पहली बार विदेश यात्रा पर जा रहे होते हैं, उनके लिए यह अनुभव और भी रोमांचक होता है. हालांकि पहली इंटरनेशनल ट्रिप का एक्साइटमेंट कई बार लोगों से कुछ ऐसी गलतियां भी करवा देती है, जो पूरी ट्रिप का मजा खराब कर सकती है.
 
इसे लेकर ट्रैवल एक्सपर्ट्स का कहना है कि पहली बार फॉरेन ट्रिप पर जाने वाले लोग अक्सर प्लानिंग में कुछ आम गलतियां कर बैठते है. एक्सपर्ट्स के अनुसार ज्यादातर नए ट्रैवलर्स ट्रैवलिंग के वास्तविक एक्सपीरियंस की बजाय उनकी कल्पना पर ज्यादा ध्यान देते हैं. इस वजह से भी कई बातों को नजरअंदाज कर देते हैं, जिससे ट्रिप के दौरान परेशानी हो सकती है. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं कि अगर आप भी पहली बार विदेश घूमने जा रहे हैं तो कौन सी चार गलतियों से आपको बचना चाहिए. वरना आपकी ट्रिप खराब हो सकती है.

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जरूर से ज्यादा सामान पैक करना

पहली बार विदेश जाने वाले कई लोग जरूर से ज्यादा सामान पैक कर लेते हैं. उन्हें लगातार उन्हें लगता है कि हर कंडीशन के लिए तैयारी जरूरी है, इसलिए वह एक्स्ट्रा कपड़े और सामान बैग में रख लेते हैं. लेकिन इससे लगेज भारी हो सकता है और कई बार एक्स्ट्रा बैगेज फीस भी देना पड़ सकता है. इसके अलावा ज्यादा सामान होने से यात्रा के दौरान इधर-उधर घूमना भी मुश्किल हो जाता है. ट्रैवल एक्सपर्ट्स के अनुसार ओवर पैकिंग की वजह से लास्ट मिनट में जल्दबाजी में समान जोड़ना, एक ही चीज के दो-दो समान रखना और गलत डिसीजन लेने जैसी समस्याएं सामने आ सकती है.

जरूरी चीज भूल जाना

जहां कुछ लोग जरूरत से ज्यादा सामान रख लेते हैं, वहीं कई बार यात्री कुछ जरूरी चीजें भूल भी जाते हैं. खासकर चार्जर, एडेप्टर या टॉयलेटरी जैसी बेसिक चीजे अक्सर छूट जाती है. वही कई देशों में यह सामान महंगे मिल सकते हैं या फिर आपका डिवाइस के हिसाब से नहीं मिलते हैं जिसकी वजह से फिर परेशानी हो सकती है.

गलत तरीके से ट्रैवल प्लानिंग करना

पहली बार विदेश यात्रा करने वाले लोग कई बार अपने शेड्यूल को बहुत ज्यादा भर देते हैं. वह मान लेते हैं कि एक जगह से दूसरी जगह जाना आसान और जल्दी होगा, जबकि असल में ऐसा हमेशा नहीं होता है. विदेश में पब्लिक प्लेस की जानकारी न होना, लंबी कतारे लगाना या दूसरी वजह से देरी होने से प्लान में चेंज हो सकता है. इससे घूमने की जल्दबाजी और कुछ जगह का छूट जाना पूरे ट्रिप के दौरान तनाव की स्थिति पैदा हो सकती है.

तैयारी में असंतुलन

ट्रैवल एक्सपर्ट के अनुसार नई यात्री अक्सर फ्लाइट और होटल की बुकिंग पर तो काफी समय लगाते हैं, लेकिन यात्रा की सही गति को समझने में चूक जाते हैं. वह यह नहीं सोचते कि एक दिन में कितना घूमना संभव है, कब आराम जरूरी होगा और लगातार यात्रा करने में थकान कितनी जल्दी बढ़ सकती है. ऐसी कंडीशन में लोग अपने शेड्यूल को इतना बिजी बना लेते हैं कि आराम या अचानक किसी नई जगह को देखने के लिए समय ही नहीं बचता. इससे ट्रिप एंजॉयमेंट के बजाया  थकानभरा एक्सपीरियंस बन सकती है.
 

About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
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Published at : 14 Mar 2026 09:01 PM (IST)
Tags :
International Travel Tips Mistakes To Avoid While Traveling Abroad Foreign Trip Planning Tips International Travel Packing Tips
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