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UNESCO की लिस्ट में सारनाथ शामिल, जानें भारत की 10 खास जगहें

उत्तर प्रदेश का सारनाथ इसके साथ ही भारत में ऐसी जगहों की संख्या 45 हो गई है. जानिए भारत की 10 ऐसी UNESCO World Heritage Sites के बारे में, जिन्हें हर किसी को एक बार जरूर देखना चाहिए.

Written By : एबीपी लाइव |  Edited By: Esha Yadav |  Updated at : 01 Aug 2026 10:12 AM (IST)
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UNESCO World Heritage Site: भारत में कई ऐसी जगहें हैं, जिन्हें देखने के लिए लोग देश-विदेश से आते हैं. क्योंकि वह हैं ही इतनी सुंदर. साथ ही उन जगहों का इतिहास बहुत पुराना है और इन्हें खास माना जाता है. अब उत्तर प्रदेश का सारनाथ भी UNESCO की World Heritage Sites की सूची में शामिल हो गया है. इसके साथ ही भारत में ऐसी जगहों की संख्या 45 हो गई है.

सारनाथ, वाराणसी से करीब 10 किलोमीटर दूर है. कहा जाता है कि भगवान बुद्ध ने यहीं लोगों को अपनी पहली सीख दी थी. यही वजह है कि यह जगह बौद्ध धर्म को मानने वाले लोगों के लिए बहुत खास है. हर साल यहां बड़ी संख्या में लोग घूमने और इस जगह को देखने आते हैं.

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घूमने के लिए हैं कई खास जगहें

1. सारनाथ, उत्तर प्रदेश
यह भारत की 45वीं UNESCO World Heritage Site बनी है. यह जगह भगवान बुद्ध से जुड़ी हुई है, इसलिए यहां हर साल बड़ी संख्या में लोग आते हैं.

2. ताजमहल, आगरा
ताजमहल सफेद संगमरमर से बना है. इसे शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज की याद में बनवाया था. यह दुनिया की सबसे मशहूर इमारतों में से एक है.

3. कोणार्क सूर्य मंदिर, ओडिशा
यह मंदिर अपनी खूबसूरत पत्थर की डिजाइन के लिए जाना जाता है. इसे सूर्य देव के लिए बनाया गया था.

4. सुंदरबन, पश्चिम बंगाल
यह दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव जंगल है. यहां रॉयल बंगाल टाइगर के साथ कई तरह के जानवर रहते हैं.

5. नंदा देवी और वैली ऑफ फ्लावर्स, उत्तराखंड
अगर आपको पहाड़ और फूल पसंद हैं, तो यह जगह आपके लिए बेहतरीन है. यहां का नजारा लोगों को बहुत पसंद आता है.

इन जगहों को भी बना सकते हैं अपनी ट्रिप का हिस्सा

6. वेस्टर्न घाट
यह इलाका पहाड़ों, जंगलों और हरियाली के लिए जाना जाता है.

7. काजीरंगा नेशनल पार्क, असम
यह पार्क एक सींग वाले गैंडे के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है.

8. राजस्थान के पहाड़ी किले
आमेर, चित्तौड़गढ़ और कुंभलगढ़ जैसे कई पुराने किले इस सूची में शामिल हैं. ये भारत के पुराने समय की याद दिलाते हैं.

9. खजुराहो के मंदिर, मध्य प्रदेश
ये मंदिर अपनी सुंदर पत्थर की डिजाइन और पुराने इतिहास के लिए जाने जाते हैं.

10. अजंता और एलोरा की गुफाएं, महाराष्ट्र
इन गुफाओं में कई पुराने मंदिर और पत्थरों पर बनी खूबसूरत चीजें देखने को मिलती हैं.

अगर आप कहीं घूमने का प्लान बना रहे हैं, तो इन जगहों को अपनी लिस्ट में जरूर शामिल करें. यहां आपको भारत के इतिहास, संस्कृति और खूबसूरती को करीब से देखने का मौका मिलेगा.

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Published at : 01 Aug 2026 10:12 AM (IST)
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