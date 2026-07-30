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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलट्रैवलBihar Bhawan Canteen: 15 में परांठा और 20 में मिठाई, देखें बिहार भवन कैंटीन की रेट लिस्ट

Bihar Bhawan Canteen: 15 में परांठा और 20 में मिठाई, देखें बिहार भवन कैंटीन की रेट लिस्ट

Bihar Bhawan Canteen: दिल्ली के चाणक्यपुरी में स्थित बिहार भवन में नई कैंटीन खुली है, जहां बिहार के फैमस लिट्टी चोखा और मटन जैसे जैसे पारंपरिक बिहारी व्यंजन मिलते हैं.

Written By : एबीपी लाइव |  Edited By: दीनदयाल पाटीदार |  Updated at : 30 Jul 2026 07:19 AM (IST)
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Bihar Bhawan Canteen: अगर आप दिल्ली में रहते हैं और बिहार के खाने के शौकीन हैं तो आपके लिए एक बहुत अच्छी खबर है. नई दिल्ली के चाणक्यपुरी में स्थित बिहार भवन में एक नई और आधुनिक कैंटीन की शुरुआत की गई है. इस कैंटीन की सबसे खास बात यह है कि यहां आपको बिहार के पारंपरिक व्यंजनों का असली स्वाद बेहद कम और किफायती दामों में मिलेगा. दिल्ली में रहने वाले बिहार के लोगों और फूडीज के लिए यह जगह अब एक नया ठिकाना बनती जा रही है. 

कैंटीन का नया लुक 

बिहार भवन की इस नई कैंटीन को पूरी तरह से नया रूप दिया गया है. यहाँ बैठकर खाना खाने की बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है. कैंटीन को साफ-सुथरा और आधुनिक बनाया गया है ताकि यहां आने वाले लोगों को खाने को लिए एक अच्छा माहौल मिल सके. अगर आप अपने परिवार या दोस्तों के साथ जाना चाहते हैं, तो यह एक बेहतरीन जगह है. 

मेन्यू में क्या है खास?

इस कैंटीन के मेन्यू में बिहार के सभी मशहूर को शामिल किया गया है, जिन्हें लोग बहुत पसंद करते हैं. जैसे कि बिहार की पहचान माना जाने वाला लिट्टी-चोखा यहां की सबसे बड़ी खासियत है. इसे पारंपरिक तरीके से तैयार किया जाता है. सुबह के नाश्ते के लिए यहाँ गरमा-गरम सत्तू और दाल के पराठे मिलते हैं. शाम के नाश्ते के लिए चाय के साथ चना घुघनी और क्रिस्पी चूरा फ्राई का विकल्प मौजूद है. साथ ही मांसाहारी लोगों के लिए यहाँ सरसों वाली मछली, खास बिहारी भुना मटन और चिकन करी बनाई जाती है. यहां का सबसे सस्ता फूड लच्छा पराठा है, जो आपको केवल 15/- में मिलता है. अगर सबसे महंगे फूड की बात करें, तो वह भुना हुआ मटन है जो 255/- में मिलता है. 

इसे भी पढ़ें: China Visa-Free Entry : विदेश घूमने का प्लान है? चीन ला सकता है Visa-Free एंट्री का नया नियम

रेट लिस्ट 

नाम किमत
लिट्टी-चोखा 95/-
सत्तू 20/-
दाल पराठा 20/-
चना घुघनी 75/-
लच्छा पराठा 15/-
क्रिस्पी चूरा फ्राई 65/-
सरसों वाली मछली 175/-
 बिहारी भुना मटन 255/-
चिकन करी 150/-
रसगुल्ला 20/-
गुलाब जामुन 20/-

कैंटीन की टाइमिंग 

अगर आप यहां जाने का प्लान बना रहे हैं, तो कैंटीन के समय का जरूर ध्यान रखें. यह कैंटीन सुबह 8:00 बजे से सुबह 10:00 बजे तक और दोपहर 12:00 बजे से लेकर रात के 10:00 बजे तक खुली रहती है. आप कभी भी भोजन के लिए जा सकते हैं. आप यहां से ऑनलाइन ऑर्डर भी मंगवा सकते हैं. 

इसे भी पढ़ें: दिल्ली हाट में Meghalaya Pineapple Festival, दुनिया का सबसे मीठा अनानास चखने का आज आखिरी मौका

 

Published at : 30 Jul 2026 07:19 AM (IST)
Tags :
Food Bihar Bhawan Bihar Bhawan Canteen
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