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इन 7 देशों में बेहद दमदार है भारतीय रुपया, घूमने का प्लान है तो आ जाएगा मजा
Countries Strong Indian Rupee Value : कुछ देशों में मुद्रा (currency) भारतीय रुपये के मुकाबले काफी कमजोर है, जिससे वहां यात्रा करना काफी सस्ता और किफायती हो जाता है.
आज के समय में कई लोग विदेश घूमने का सपना देखते हैं, लेकिन अक्सर उन्हें लगता है कि यह बहुत महंगा होगा, लेकिन कुछ देशों में मुद्रा (currency) भारतीय रुपये के मुकाबले काफी कमजोर है, जिससे वहां यात्रा करना काफी सस्ता और किफायती हो जाता है. खासकर दक्षिण-पूर्व एशिया और कुछ अन्य देशों में आपका पैसा ज्यादा चलता है और आप कम बजट में भी शानदार ट्रिप प्लान कर सकते हैं. तो आइए जानते हैं कि किन 7 देशों में INR की वैल्यू ज्यादा है और कहां बजट ट्रिप का सुनहरा मौका मिलता है.
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Published at : 08 May 2026 07:47 AM (IST)
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