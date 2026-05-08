हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
#WBBoardResult#ResultsOnABPIsrael Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीट्रैवलइन 7 देशों में बेहद दमदार है भारतीय रुपया, घूमने का प्लान है तो आ जाएगा मजा

इन 7 देशों में बेहद दमदार है भारतीय रुपया, घूमने का प्लान है तो आ जाएगा मजा

Countries Strong Indian Rupee Value : कुछ देशों में मुद्रा (currency) भारतीय रुपये के मुकाबले काफी कमजोर है, जिससे वहां यात्रा करना काफी सस्ता और किफायती हो जाता है.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 08 May 2026 07:47 AM (IST)
Countries Strong Indian Rupee Value : कुछ देशों में मुद्रा (currency) भारतीय रुपये के मुकाबले काफी कमजोर है, जिससे वहां यात्रा करना काफी सस्ता और किफायती हो जाता है.

आज के समय में कई लोग विदेश घूमने का सपना देखते हैं, लेकिन अक्सर उन्हें लगता है कि यह बहुत महंगा होगा, लेकिन कुछ देशों में मुद्रा (currency) भारतीय रुपये के मुकाबले काफी कमजोर है, जिससे वहां यात्रा करना काफी सस्ता और किफायती हो जाता है. खासकर दक्षिण-पूर्व एशिया और कुछ अन्य देशों में आपका पैसा ज्यादा चलता है और आप कम बजट में भी शानदार ट्रिप प्लान कर सकते हैं. तो आइए जानते हैं कि किन 7 देशों में INR की वैल्यू ज्यादा है और कहां बजट ट्रिप का सुनहरा मौका मिलता है.

1/7
वियतनाम भारतीय यात्रियों के लिए सबसे फायदेमंद देशों में से एक है. यहां 1 भारतीय रुपया लगभग 300 वियतनामी डोंग के बराबर होता है.यह देश अपनी खूबसूरत जगहों जैसे हनोई, हा लॉन्ग बे और ऐतिहासिक गलियों के लिए मशहूर है. यहां का खाना, होटल और ट्रांसपोर्ट बहुत सस्ता है, जिससे आप कम बजट में आराम से घूम सकते हैं.
वियतनाम भारतीय यात्रियों के लिए सबसे फायदेमंद देशों में से एक है. यहां 1 भारतीय रुपया लगभग 300 वियतनामी डोंग के बराबर होता है.यह देश अपनी खूबसूरत जगहों जैसे हनोई, हा लॉन्ग बे और ऐतिहासिक गलियों के लिए मशहूर है. यहां का खाना, होटल और ट्रांसपोर्ट बहुत सस्ता है, जिससे आप कम बजट में आराम से घूम सकते हैं.
2/7
इंडोनेशिया, खासकर बाली, भारतीय पर्यटकों के बीच बहुत फेमस है. यहां 1 रुपया लगभग 185-190 इंडोनेशियाई रुपिया के बराबर होता है. यह देश बीच, लग्जरी रिसॉर्ट और एडवेंचर एक्टिविटीज के लिए जाना जाता है. यहां आप कम खर्च में भी प्रीमियम छुट्टियों का आनंद ले सकते हैं.
इंडोनेशिया, खासकर बाली, भारतीय पर्यटकों के बीच बहुत फेमस है. यहां 1 रुपया लगभग 185-190 इंडोनेशियाई रुपिया के बराबर होता है. यह देश बीच, लग्जरी रिसॉर्ट और एडवेंचर एक्टिविटीज के लिए जाना जाता है. यहां आप कम खर्च में भी प्रीमियम छुट्टियों का आनंद ले सकते हैं.
Published at : 08 May 2026 07:47 AM (IST)
Tags :
Indian Rupee Foreign Travel Budget Trip Cheap Foreign Countries INR Value

ट्रैवल फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

लाइफस्टाइल
Ganga Dussehra 2026: 25 मई को गंगा दशहरा, नोट करें पवित्र स्नान-दान और पूजा का शुभ मुहूर्त
Ganga Dussehra 2026: 25 मई को गंगा दशहरा, नोट करें पवित्र स्नान-दान और पूजा का शुभ मुहूर्त
लाइफस्टाइल
Does Rice Cause Weight Gain: क्या चावल खाने से सच में बढ़ता है मोटापा, जानिए क्या कहते हैं एक्सपर्ट्स?
क्या चावल खाने से सच में बढ़ता है मोटापा, जानिए क्या कहते हैं एक्सपर्ट्स?
लाइफस्टाइल
Benefits Of Eating Liver: क्या कमजोरी दूर करने के लिए कलेजी खाना है सही? खाने से पहले जान लें ये सच
क्या कमजोरी दूर करने के लिए कलेजी खाना है सही? खाने से पहले जान लें ये सच
लाइफस्टाइल
Parenting Tips: आपकी ये पांच बातें बिगाड़ रही हैं बच्चों की आदत, जल्द कर लें सुधार वरना भुगतने होंगे अंजाम
आपकी ये पांच बातें बिगाड़ रही हैं बच्चों की आदत, जल्द कर लें सुधार वरना भुगतने होंगे अंजाम
Advertisement

वीडियोज

Sansani: कैदी और जेलर की लव स्टोरी ! | Crime News |
Mahadangal | Suvendu's PA Murder: बंगाल में आखिर कब रुकेगी हिंसा? | TMC | BJP | Chitra Tripathi
Janhit | Thalapathy Vijay | Tamil Nadu Election: विजय का 'अग्निपथ', नहीं बनेंगे CM? | TVK | DMK
Akhilesh-Mamata Meet: : बंगाल में हार के बाद अखिलेश का ममता को साथ!| TMC | BJP
Suvendu PA Murder | Sandeep Chaudhary: PA हत्याकांड का सबसे सटीक विश्लेषण | West Bengal | TMC | BJP

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

शिवाजी सरकार
शिवाजी सरकार
खेल शुरू हुआ, अभी और खेला होगा, क्या ममता संभल लेगी?
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
तमिलनाडु में कौन बनाएगा सरकार? राज्यपाल ने विजय की TVK को नहीं दिया न्योता, DMK-AIADMK आएंगे साथ?
तमिलनाडु में कौन बनाएगा सरकार? गवर्नर ने विजय की TVK को नहीं दिया न्योता, DMK-AIADMK आएंगे साथ?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
NCRB रिपोर्ट में योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति का असर, महिलाओं की सुरक्षा में यूपी अव्वल
NCRB रिपोर्ट में योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति का असर, महिलाओं की सुरक्षा में यूपी अव्वल
चुनाव 2026
अब मुख्यमंत्री नहीं रहीं ममता बनर्जी, राज्यपाल ने बर्खास्त किया पश्चिम बंगाल कैबिनेट
अब मुख्यमंत्री नहीं रहीं ममता बनर्जी, राज्यपाल ने बर्खास्त किया पश्चिम बंगाल कैबिनेट
स्पोर्ट्स
ICC T20 Rankings: कहां पहुंच गई आईसीसी रैंकिंग में टीम इंडिया? ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान कौन से स्थान पर पहुंचा, जानिए
कहां पहुंच गई आईसीसी रैंकिंग में टीम इंडिया? ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान कौन से स्थान पर पहुंचा, जानिए
साउथ सिनेमा
Patriot BO Day 7: भारत में 'पैट्रियट' का बुरा हाल, सातवें दिन लाखों में सिमटी कमाई, लेकिन वर्ल्डवाइड छाप रही नोट, जानें- कलेक्शन
भारत में 7वें दिन लाखों में सिमटी 'पैट्रियट' की कमाई , लेकिन वर्ल्डवाइड छाप रही नोट
इंडिया
तमिलनाडु: विजय की पार्टी TVK के सभी 108 MLAs दे देंगे इस्तीफा, अगर DMK या AIADMK ने उठाया ये कदम
विजय की पार्टी TVK के सभी 108 MLAs देंगे इस्तीफा, अगर DMK या AIADMK ने...
जनरल नॉलेज
Chandranath Rath Murder: एयरफोर्स छोड़कर कैसे सुवेंदु अधिकारी के पीए बने थे चंद्रनाथ रथ, कितनी थी उनकी सैलरी?
एयरफोर्स छोड़कर कैसे सुवेंदु अधिकारी के पीए बने थे चंद्रनाथ रथ, कितनी थी उनकी सैलरी?
टेक्नोलॉजी
AC से लीक हो रहा है पानी? ये हो सकते हैं कारण, परेशानी से बचने के लिए जरूर करें चेक
AC से लीक हो रहा है पानी? ये हो सकते हैं कारण, परेशानी से बचने के लिए जरूर करें चेक
ENT LIVE
Krishnavataram Part 1 Review: फैमिली के साथ देखने लायक भावनात्मक और भव्य Cinema
Krishnavataram Part 1 Review: फैमिली के साथ देखने लायक भावनात्मक और भव्य Cinema
ENT LIVE
बॉबी देओल का सबसे खतरनाक अवतार, ‘Bandar’ के टीजर ने मचा दिया बवाल, Anurag Kashyap की सबसे अलग फिल्म
बॉबी देओल का सबसे खतरनाक अवतार, ‘Bandar’ के टीजर ने मचा दिया बवाल, Anurag Kashyap की सबसे अलग फिल्म
ENT LIVE
Citadel Season 2 Review | समझ नहीं आ रहा सीरियल बना रहे थे या International शो | Priyanka Chopra
Citadel Season 2 Review | समझ नहीं आ रहा सीरियल बना रहे थे या International शो | Priyanka Chopra
ENT LIVE
Prabhas की ‘Fauzi’ पर ब्रेक, हैदराबाद क्रैश में क्रू सदस्य की मौत की सूचना
Prabhas की ‘Fauzi’ पर ब्रेक, हैदराबाद क्रैश में क्रू सदस्य की मौत की सूचना
ENT LIVE
Met Gala 2026 Protest: Fake Urine Bottles को लेकर Jeff Bezos के खिलाफ बवाल
Met Gala 2026 Protest: Fake Urine Bottles को लेकर Jeff Bezos के खिलाफ बवाल
Embed widget