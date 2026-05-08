इन 7 देशों में बेहद दमदार है भारतीय रुपया, घूमने का प्लान है तो आ जाएगा मजा

वियतनाम भारतीय यात्रियों के लिए सबसे फायदेमंद देशों में से एक है. यहां 1 भारतीय रुपया लगभग 300 वियतनामी डोंग के बराबर होता है.यह देश अपनी खूबसूरत जगहों जैसे हनोई, हा लॉन्ग बे और ऐतिहासिक गलियों के लिए मशहूर है. यहां का खाना, होटल और ट्रांसपोर्ट बहुत सस्ता है, जिससे आप कम बजट में आराम से घूम सकते हैं.