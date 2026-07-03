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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलट्रैवलIRCTC Thailand Tour Package: मसाज का सपना होगा पूरा! IRCTC रेलवे के दाम में करा रहा थाईलैंड की सैर, रहना-खाना भी फ्री

IRCTC Thailand Tour Package: मसाज का सपना होगा पूरा! IRCTC रेलवे के दाम में करा रहा थाईलैंड की सैर, रहना-खाना भी फ्री

Thailand Holiday Package: विदेश घूमने का प्लान बना रहे हैं, तो इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन का थाईलैंड का यह 4 रात और 5 दिन का टूर पैकेज शानदार विकल्प हो सकता है.

Written By : सोनम |  Updated at : 03 Jul 2026 11:51 AM (IST)
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IRCTC Bangkok Pattaya Tour Package: अगर आप अगस्त में विदेश घूमने का प्लान बना रहे हैं, तो इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन का थाईलैंड का यह 4 रात और 5 दिन का टूर पैकेज शानदार विकल्प हो सकता है. इस यात्रा में आपको बैंकॉक और पटाया जैसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों को करीब से देखने का मौका मिलेगा। खूबसूरत समुद्र तट, रंगीन नाइटलाइफ, शानदार शॉपिंग और मशहूर पर्यटन स्थल इस ट्रिप को यादगार बना सकते हैं. 

दुनियाभर में मशहूर है थाइलैंड

थाईलैंड अपनी समृद्ध बौद्ध संस्कृति, खूबसूरत द्वीपों और सफेद रेतीले समुद्र तटों के लिए दुनियाभर में मशहूर है. यहां आने वाले पर्यटक बीच एक्टिविटीज का आनंद लेने के साथ-साथ पारंपरिक थाई मसाज, स्थानीय बाजारों और आधुनिक शॉपिंग मॉल का भी भरपूर अनुभव ले सकते हैं. यही वजह है कि भारतीय पर्यटकों के बीच यह देश हमेशा पसंदीदा डेस्टिनेशन बना रहता है.

कहां से शुरू होगी ट्रिप?

इस टूर की यात्रा 11 अगस्त 2026 को कोलकाता से शुरू होगी. एयर एशिया की फ्लाइट रात 12:30 बजे कोलकाता से उड़ान भरकर सुबह 4:35 बजे बैंकॉक के डॉन मुआंग एयरपोर्ट पहुंचेगी. वापसी की फ्लाइट 15 अगस्त 2026 को रात 10:55 बजे बैंकॉक से रवाना होकर रात 11:59 बजे कोलकाता पहुंचेगी. यात्रियों को उड़ान से करीब तीन घंटे पहले यानी 10 अगस्त की रात 9:30 बजे कोलकाता एयरपोर्ट पर रिपोर्ट करने की सलाह दी गई है.

कितना होगा इसके लिए खर्च?

पैकेज की कीमत शेयरिंग के अनुसार तय की गई है.  इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन के ऑफिशियल वेबसाइट के अनुसार, सिंगल शेयरिंग का किराया 55,000 रुपये प्रति व्यक्ति है, जबकि डबल शेयरिंग के लिए 59,500 रुपये और ट्रिपल शेयरिंग के लिए 59,000 रुपये देने होंगे. बच्चों के लिए बेड के साथ और बिना बेड दोनों ही श्रेणियों में शुल्क 28,050 रुपये रखा गया है. बुकिंग के समय निर्धारित टीसीएस राशि भी अलग से जमा करनी होगी. 

इसे भी पढ़ें- कम बजट में विदेश जैसी छुट्टियां! गुलमर्ग से खज्जियार तक, ये हैं भारत के खूबसूरत 'स्विट्जरलैंड'

क्या- क्या है इस पैकेज में शामिल?

इस पैकेज में कोलकाता से बैंकॉक और वापस आने का हवाई किराया, 3 स्टार होटल में ठहरने की व्यवस्था, 5 नाश्ते, 5 लंच और 4 डिनर शामिल हैं. इसके अलावा पटाया का कोरल आइलैंड टूर, टाइगर पार्क एंट्री, अल्काजार शो, जेम्स गैलरी, बैंकॉक में चाओ फ्राया रिवर क्रूज डिनर, सफारी वर्ल्ड और मरीन पार्क, हाफ डे सिटी टूर, गोल्डन बुद्धा और मार्बल बुद्धा मंदिर के दर्शन, सी लाइफ बैंकॉक ओशन वर्ल्ड, स्थानीय टूर गाइड, 5 प्रतिशत जीएसटी और 65 वर्ष तक के यात्रियों के लिए ट्रैवल इंश्योरेंस भी पैकेज का हिस्सा हैं.

इनका खर्च खुद उठाना होगा

हालांकि कुछ खर्च इस पैकेज में शामिल नहीं हैं. थाईलैंड पहुंचने पर मिलने वाले वीजा ऑन अराइवल की फीस अलग से देनी होगी, जो लगभग 2,000 थाई बहत यानी करीब 5,500 से 6,000 रुपये हो सकती है. इसके अलावा 2 प्रतिशत टीसीएस, एयरपोर्ट टैक्स या फ्यूल सरचार्ज में बढ़ोतरी, व्यक्तिगत खर्च, लॉन्ड्री, अतिरिक्त भोजन, ड्राइवर और गाइड को दी जाने वाली टिप्स जैसी सुविधाओं का भुगतान यात्रियों को स्वयं करना होगा.

इसे भी पढ़ें- IRCTC Tour Package: IRCTC का महाऑफर! मात्र इतने रुपये में खाटू श्याम, जयपुर और महाकाल घूमने का मौका, रहना-खाना फ्री

About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
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Published at : 03 Jul 2026 11:51 AM (IST)
Tags :
IRCTC International Tour Thailand Tour Package 2026 Bangkok Pattaya Tour
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