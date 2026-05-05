मनाली या दार्जिलिंग, गर्मियों में घूमने के लिए कौन-सी जगह है बेस्ट?

Summer Best Travel Destinations : गर्मी का मौसम आते ही शहरों में तापमान बढ़ने लगता है और धूप इतनी तेज हो जाती है कि बाहर निकलना भी मुश्किल हो जाता है. ऐसे में हर किसी का मन करता है कि कुछ दिनों के लिए किसी ठंडी और शांत जगह पर चला जाए, जहां न सिर्फ मौसम अच्छा हो बल्कि प्रकृति की खूबसूरती भी देखने को मिले. भारत में ऐसे कई हिल स्टेशन हैं जो गर्मियों में घूमने के लिए बहुत फेमस हैं. उनमें से दो सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले डेस्टिनेशन मनाली और दार्जिलिंग हैं. यह दोनों ही जगहें अपनी-अपनी खासियतों के लिए जानी जाती हैं, लेकिन अगर आप कंफ्यूज हैं कि कम खर्च में ज्यादा मजा कहां मिलेगा, तो आइए आज हम आपको बताते हैं कि मनाली या दार्जिलिंग, गर्मियों में घूमने के लिए कौन सी जगह बेस्ट है.

दोनों जगह पर मौसम और माहौल कैसा रहता है?

1. मनाली का मौसम - मनाली हिमाचल प्रदेश का एक बहुत ही सुंदर हिल स्टेशन है. मई के महीने में यहां का तापमान लगभग 10 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है. यहां ठंडी हवा चलती रहती है और कभी-कभी आपको पहाड़ों पर हल्की बर्फ भी देखने को मिल सकती है. मनाली का माहौल थोड़ा एडवेंचर वाला और रोमांच से भरा होता है. यहां घूमने वाले लोग अक्सर ट्रेकिंग, पैराग्लाइडिंग और स्नो एक्टिविटीज का मजा लेते हैं. अगर आपको एडवेंचर और बर्फ चाहिए तो मनाली बेहतर है.

2. दार्जिलिंग का मौसम - दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल का एक बहुत ही शांत और सुंदर हिल स्टेशन है. मई में यहां का तापमान लगभग 12 से 22 डिग्री सेल्सियस रहता है. यहां का मौसम हल्का ठंडा और बहुत आरामदायक होता है. दार्जिलिंग का माहौल ज्यादा शांत और रिलैक्सिंग होता है. यहां आपको चाय के बागान, बादलों से ढकी पहाड़ियां और कंचनजंगा की खूबसूरत झलक देखने को मिलती है. अगर आपको शांति और सुंदर नजारे चाहिए तो दार्जिलिंग अच्छा ऑप्शन है.

यात्रा का खर्च कितना आता है?

1. मनाली का बजट ट्रिप - दिल्ली से मनाली की 3-4 दिन की यात्रा में लगभग 5000 से 8000 तक का खर्च आ सकता है. इसमें बस या वोल्वो का किराया 800 से 1500, होटल 800-2500 प्रति रात और खाना 500 से 800 प्रतिदिन शामिल है. मनाली को एक बजट फ्रेंडली डेस्टिनेशन माना जाता है.

2. दार्जिलिंग का बजट ट्रिप - दार्जिलिंग की यात्रा थोड़ी महंगी पड़ सकती है. इसका खर्च लगभग 8000 से 15000 तक हो सकता है. इसमें ट्रेन, फ्लाइट और टैक्सी 2500 से 6000 खर्च, होटल 1000 से 3000 प्रति रात और खाना 600 से 1000 प्रतिदिन शामिल है. दार्जिलिंग पहुंचने के लिए पहले न्यू जलपाईगुड़ी जाना पड़ता है और वहां से टैक्सी लेकर पहाड़ों तक जाना होता है.

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घूमने की जगहें और एक्टिविटीज

मनाली में कई खूबसूरत जगहें हैं. जैसे सोलंग वैली, रोहतांग पास, हिडिंबा देवी मंदिर और अटल टनल. यहां आप पैराग्लाइडिंग, स्नो एक्टिविटीज और एडवेंचर स्पोर्ट्स का मजा ले सकते हैं. वहीं दार्जिलिंग अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है. यहां टाइगर हिल, बाटासिया लूप, चाय के बागान, टॉय ट्रेन का मजा ले सकते हैं. यहां का अनुभव बहुत शांत और यादगार होता है.

गर्मियों में घूमने के लिए कौन सी जगह बेस्ट है?

दिल्ली से मनाली पहुंचना आसान है. आप बस, कैब या अपनी गाड़ी से भी जा सकते हैं. यात्रा में लगभग 12-14 घंटे लगते हैं. दार्जिलिंग जाने के लिए पहले न्यू जलपाईगुड़ी पहुंचना होता है, फिर वहां से 3-4 घंटे टैक्सी में सफर करना पड़ता है. ऐसे में अगर आप कम बजट में जल्दी और आसान यात्रा चाहते हैं, साथ ही एडवेंचर और बर्फ का मजा लेना चाहते हैं, तो मनाली सबसे अच्छा ऑप्शन है, लेकिन अगर आप थोड़ा ज्यादा खर्च कर सकते हैं और एक शांत, सुंदर और प्राकृतिक वातावरण में समय बिताना चाहते हैं, तो दार्जिलिंग एक बेहतरीन जगह है.

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