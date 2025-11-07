Night Experience in Nepal: दुनिया के तमाम ऐसे देश हैं, जो अपने नाइट लाइफ को लेकर जाने जाते हैं. ऐसे ही कुछ हमारे पड़ोसी देश नेपाल में भी देखने को मिलता है. नेपाल सिर्फ अपने खूबसूरत पहाड़ों और शांति के प्रतीक बुद्ध की भूमि के लिए ही नहीं, बल्कि अपनी नाइटलाइफ और खुली संस्कृति के लिए भी जाना जाता है. यहां की खासियत यह है कि आपको बियर लगभग हर दुकान, पब, रेस्टोरेंट और होटल में आसानी से मिल जाती है. चाहे काठमांडू की भीड़भाड़ वाली सड़कें हों या पोखरा की झील किनारे की गलियां. बियर यहां की शामों का अहम हिस्सा बन चुकी है. चलिए आपको यहां की नाइटलाइफ के बारे में बताते हैं.

नाइट हब्स

अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाने वाला नेपाल दुनियाभर को अपने कल्चर को लेकर आकर्षित करता है. नेपाल की राजधानी काठमांडू की नाइटलाइफ दक्षिण एशिया के सबसे आकर्षक नाइट हब्स में गिनी जाती है. यहां सैकड़ों पब, बार, कैफे और लाउंज हैं जो देर रात तक खुले रहते हैं. यही कारण है कि विदेशी पर्यटक, ट्रैवलर्स और स्थानीय युवा यहां लाइव म्यूजिक, डांस, डीजे नाइट्स और बियर के साथ शामें बिताते हैं. नेपाल में शराब पर कानून तो हैं, लेकिन यहां का माहौल काफी खुला और पर्यटन को लुभाने वाला है. बियर बेचने के लिए दुकानों और बार्स को लाइसेंस की जरूरत होती है, मगर इनकी संख्या इतनी ज्यादा है कि आपको शहर के लगभग हर इलाके में बियर आराम से मिल जाएगी. कानूनी तौर पर शराब खरीदने की न्यूनतम उम्र 18 वर्ष है और ज्यादातर बार्स रात 12 बजे तक खुले रहते हैं.

नेपाल की नाइट लाइफ

यहां की नाइटलाइफ सिर्फ शराब या बियर तक सीमित नहीं है. नेपाल की शामें कल्चर रूप से भी बेहद रंगीन हैं. कई जगहों पर लोक संगीत, नेपाली बैंड्स और डांस परफॉर्मेंस होते हैं. अगर आप पार्टी पसंद करते हैं या रिलैक्स होकर कुछ पल बिताना चाहते हैं, तो नेपाल की नाइटलाइफ आपको कभी निराश नहीं करेगी. यहां की गलियों में शाम ढलते ही रंगीन रोशनी, संगीत और लोगों की चहल-पहल शुरू हो जाती है. अगर आप बियर पीने के शौकीन हैं, तो घूम आइए नेपाल. यहां आपको Gorkha, Everest, Tuborg, Carlsberg जैसे ब्रांड हर दुकान और बार में मिल जाते हैं.

भारतीयों का पसंदीदा स्थान

अगर भारत के लोगों के नजरिए से देखा जाए, तो नेपाल उनके लिए पसंदीदा जगहों में से एक है. यहां हर साल तो छोड़िए, हर दिन बड़ी संख्या में लोग अपने डेली काम को लेकर आते-जाते रहते हैं. कुछ लोग तो नेपाली बियर का लुत्फ उठाने नेपाल पहुंच जाते हैं.

