Emotional Attachment between Partners: हर प्यार की डोर भरोसे और प्यार पर टिकी होती है. रिश्तों में प्यार जताने के कई तरीके होते हैं, लेकिन जब कोई पार्टनर कहता है, "मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता", तो यह सुनकर हर इंसान के मन में अलग-अलग इमोशन उठते हैं. कुछ लोग इसको गहराई से प्यार जताने का जरिया मानते हैं, तो कुछ लोग इसे दबाव के तौर पर मानते हैं. दिलचस्प बात यह है कि मर्द और औरत, दोनों इस प्यार जताने वाली लाइन का मतलब अपने हिसाब से अलग-अलग निकालते हैं. चलिए आपको बताते हैं कि अगर आपके पार्टनर को पता है कि आपका पार्टनर आपके बिना नहीं रह सकता तो उसके बाद महिला और पुरुष का व्यवहार कैसा रहता है?

औरतों के लिए क्या होता है मतलब?

साइकोलॉजिकल तौर पर औरत और मर्द का व्यवहार इसको सुनकर काफी अलग रहता है. ज्यादातर महिलाओं के लिए यह लाइन इमोशनल जुड़ाव का प्रतीक होती है. जब कोई पुरुष यह कहता है कि "मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता", तो महिला इसे अपने प्रति गहरी मोहब्बत, ईमानदारी और सुरक्षा की भावना के रूप में देखती है. उसे लगता है कि उसका पार्टनर उसके जीवन में पूरी तरह शामिल है और वह उसके बिना अधूरा महसूस करता है. महिलाएं रिश्तों में इमोशनल जुड़ाव को बहुत महत्व देती हैं, इसलिए यह बात उन्हें भावुक और आश्वस्त दोनों कर सकती है. हालांकि, कुछ महिलाएं इसे पजेसिवनेस या इमोशनल प्रेशर के रूप में भी लेती हैं, खासकर तब जब यह बात बार-बार कही जाए या जब यह उनके लाइफ में हस्तक्षेप करने लगे.

मर्द क्या समझता है?

अब हम आते हैं कि मर्द के लिए इस लाइन का क्या मतलब होता है. मर्द इस लाइन को अक्सर अलग ढंग से समझते हैं. अगर कोई महिला कहे कि "मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती", तो पुरुष को यह बात एक बड़ी जिम्मेदारी या दबाव जैसी महसूस हो सकती है. बहुत से पुरुष रिश्तों में खुद को "प्रोटेक्टर" मानते हैं. कुछ पुरुषों को यह बात रोमांटिक लगती है, लेकिन कई बार यह डर भी पैदा कर देती है कि कहीं रिश्ते में अत्यधिक इमोशनल निर्भरता न बन जाए.

क्या कहती है साइकोलॉजी?

अब हम इस बात पर आते हैं कि इसको लेकर साइकोलॉजी में क्या कहा गया है. साइकोलॉजी के अनुसार, पुरुष और महिलाएं भावनाओं को व्यक्त करने और समझने के तरीके में अलग होते हैं. जैसे कि महिलाएं इमोशनल कनेक्शन के जरिए प्यार को महसूस करती हैं, वहीं पुरुष कर्म और जिम्मेदारी के जरिए प्यार जताते हैं.

