हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलरिलेशनशिपEmotional bonding in couples: आपके बिना नहीं रह सकता पार्टनर, यह बात जानकर क्या करते हैं औरत और मर्द? दोनों में कितना अंतर

Emotional bonding in couples: आपके बिना नहीं रह सकता पार्टनर, यह बात जानकर क्या करते हैं औरत और मर्द? दोनों में कितना अंतर

Relationships: जब इंसान प्यार करता है, तो अपने पार्टनर से तमाम वादे करता है. उनमें से एक है मैं आपके बिना नहीं रह सकता हूं. चलिए आपको बताते हैं कि मर्द और औरत इसको लेकर क्या सोचते हैं.

By : सोनम | Edited By: Sonam | Updated at : 07 Nov 2025 12:10 AM (IST)
Emotional Attachment between Partners: हर प्यार की डोर भरोसे और प्यार पर टिकी होती है. रिश्तों में प्यार जताने के कई तरीके होते हैं, लेकिन जब कोई पार्टनर कहता है, "मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता", तो यह सुनकर हर इंसान के मन में अलग-अलग इमोशन उठते हैं. कुछ लोग इसको गहराई से प्यार जताने का जरिया मानते हैं, तो कुछ लोग इसे दबाव के तौर पर मानते हैं. दिलचस्प बात यह है कि मर्द और औरत, दोनों इस प्यार जताने वाली लाइन का मतलब अपने हिसाब से अलग-अलग निकालते हैं. चलिए आपको बताते हैं कि अगर आपके पार्टनर को पता है कि आपका पार्टनर आपके बिना नहीं रह सकता तो उसके बाद महिला और पुरुष का व्यवहार कैसा रहता है?

औरतों के लिए क्या होता है मतलब?

साइकोलॉजिकल तौर पर औरत और मर्द का व्यवहार इसको सुनकर काफी अलग रहता है. ज्यादातर महिलाओं के लिए यह लाइन इमोशनल जुड़ाव का प्रतीक होती है. जब कोई पुरुष यह कहता है कि "मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता", तो महिला इसे अपने प्रति गहरी मोहब्बत, ईमानदारी और सुरक्षा की भावना के रूप में देखती है. उसे लगता है कि उसका पार्टनर उसके जीवन में पूरी तरह शामिल है और वह उसके बिना अधूरा महसूस करता है. महिलाएं रिश्तों में इमोशनल जुड़ाव को बहुत महत्व देती हैं, इसलिए यह बात उन्हें भावुक और आश्वस्त दोनों कर सकती है. हालांकि, कुछ महिलाएं इसे पजेसिवनेस या इमोशनल प्रेशर के रूप में भी लेती हैं, खासकर तब जब यह बात बार-बार कही जाए या जब यह उनके लाइफ में हस्तक्षेप करने लगे.

मर्द क्या समझता है?

अब हम आते हैं कि मर्द के लिए इस लाइन का क्या मतलब होता है. मर्द इस लाइन को अक्सर अलग ढंग से समझते हैं. अगर कोई महिला कहे कि "मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती", तो पुरुष को यह बात एक बड़ी जिम्मेदारी या दबाव जैसी महसूस हो सकती है. बहुत से पुरुष रिश्तों में खुद को "प्रोटेक्टर" मानते हैं. कुछ पुरुषों को यह बात रोमांटिक लगती है, लेकिन कई बार यह डर भी पैदा कर देती है कि कहीं रिश्ते में अत्यधिक इमोशनल निर्भरता न बन जाए.

क्या कहती है साइकोलॉजी?

अब हम इस बात पर आते हैं कि इसको लेकर साइकोलॉजी में क्या कहा गया है. साइकोलॉजी के अनुसार, पुरुष और महिलाएं भावनाओं को व्यक्त करने और समझने के तरीके में अलग होते हैं. जैसे कि महिलाएं इमोशनल कनेक्शन के जरिए प्यार को महसूस करती हैं, वहीं पुरुष कर्म और जिम्मेदारी के जरिए प्यार जताते हैं.

About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
Published at : 07 Nov 2025 12:10 PM (IST)
Relationships Psychology Of Love Relationships Emotional Attachment
