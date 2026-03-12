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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलट्रैवलमसूरी के होटल में शादी करने जा रहे कुलदीप यादव, जानें यहां कहां-कहां कर सकते हैं डेस्टिनेशन वेडिंग

मसूरी के होटल में शादी करने जा रहे कुलदीप यादव, जानें यहां कहां-कहां कर सकते हैं डेस्टिनेशन वेडिंग

कुलदीप यादव और उनकी होने वाली जीवनसाथी वंशिका की शादी का आयोजन मसूरी के मशहूर The Savoy Hotel Mussoorie में किया जा रहा है. शादी से जुड़े सभी प्रमुख कार्यक्रम 13 और 14 मार्च को मसूरी में ही होंगे.

By : मानसी उपाध्याय | Updated at : 12 Mar 2026 06:39 PM (IST)
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भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार स्पिन गेंदबाज कुलदीप यादव अपने जीवन की एक नई और खास शुरुआत करने जा रहे हैं. उनकी शादी को लेकर इन दिनों उत्तराखंड के फेमस हिल स्टेशन Mussoorie में खास तैयारियां चल रही हैं. कुलदीप और उनकी होने वाली जीवनसाथी वंशिका की शादी का आयोजन मसूरी के मशहूर The Savoy Hotel Mussoorie में किया जा रहा है. बताया जा रहा है कि शादी से जुड़े सभी प्रमुख कार्यक्रम 13 और 14 मार्च को मसूरी में ही होंगे.

ऐसे में कुलदीप यादव की शादी के चलते मसूरी एक बार फिर चर्चा में आ गया है. खूबसूरत पहाड़ों, ठंडे मौसम और शानदार होटल-रिसॉर्ट की वजह से यह जगह डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए बेहद फेमस बनती जा रही है. अगर कोई जोड़ा अपनी शादी को यादगार बनाना चाहता है, तो मसूरी जैसी जगह उनके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन साबित हो सकती है. ऐसे में आइए जानते हैं कि यहां कहां-कहां डेस्टिनेशन वेडिंग कर सकते हैं. 

मसूरी क्यों है डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए खास

मसूरी लंबे समय से डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए लोकप्रिय जगह रही है. यहां का मौसम सुहावना रहता है और चारों तरफ पहाड़ों और हरियाली का शानदार नजारा देखने को मिलता है. आजकल कई जोड़े बड़ी और भीड़भाड़ वाली शादी की बजाय कम मेहमानों के साथ शांत और यादगार समारोह करना पसंद करते हैं. ऐसे में मसूरी जैसी जगह उनके लिए बेहतरीन ऑप्शन बन जाती है. यहां कई ऐसे होटल और रिसॉर्ट हैं जहां शानदार लॉन, बैंक्वेट हॉल और खूबसूरत आउटडोर लोकेशन उपलब्ध हैं. 

यहां कहां-कहां डेस्टिनेशन वेडिंग कर सकते हैं

1. JW Marriott Mussoorie Walnut Grove Resort & Spa - यह मसूरी के सबसे शानदार और लग्जरी रिसॉर्ट्स में से एक है. यहां बड़े बैंक्वेट हॉल, शानदार कमरे और खूबसूरत आउटडोर वेडिंग स्पेस उपलब्ध हैं.  यहां का खर्च करीब 25 लाख रुपये से शुरू है. 

2. Ramada by Wyndham Mussoorie Mall Road - मॉल रोड के पास स्थित यह होटल अपनी लोकेशन और बड़े लॉन के लिए जाना जाता है. यहां शादी के कार्यक्रम आराम से आयोजित किए जा सकते हैं. इसका खर्च लगभग 15 लाख रुपये से शुरू है. 

3. Country Inn & Suites by Radisson Mussoorie - यह होटल किफायती कीमत में शानदार सुविधाएं देता है. यहां से पहाड़ों का शानदार सीन देखने को मिलता है. यहां खर्चा लगभग 10 लाख रुपये से शुरू है. 

4. The Terraces Resort Kanatal - अगर कोई जोड़ा शांत और निजी माहौल में शादी करना चाहता है तो यह रिसॉर्ट एक अच्छा ऑप्शन है. 

यह भी पढ़ें - अमेरिका-इजरायल और ईरान के युद्ध से किन देशों को फायदा, जानें किसकी कमाई बढ़ी सबसे ज्यादा?

मसूरी में डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए दूसरी बेहतरीन जगहें

1.  Clarks Inn Mussoorie - यह होटल शानदार सेवाओं, आकर्षक सजावट और बेहतरीन बैंक्वेट हॉल के लिए जाना जाता है. यहां प्रोफेशनल इवेंट मैनेजर शादी के पूरे कार्यक्रम को व्यवस्थित करने में मदद करते हैं. 

2. Tulip Inn Green Castle Mussoorie - मॉल रोड के पास स्थित यह जगह शांत माहौल और खूबसूरत नजारों के लिए प्रसिद्ध है. यहां करीब 150 लोगों के लिए कॉन्फ्रेंस और बैंक्वेट व्यवस्था मौजूद है. 

3. Madhuban Highlands Mussoorie - यह होटल हिमालय के शानदार दृश्य के साथ शादी के लिए शानदार लोकेशन देता है. यहां लगभग 200 लोगों के लिए आरामदायक बैंक्वेट हॉल है. 

4. Jaypee Residency Manor Mussoorie -  यह 5 स्टार होटल पहाड़ी की चोटी पर स्थित है और यहां से 360 डिग्री का शानदार सीन दिखाई देता है. यहां टेरेस गार्डन में करीब 500 मेहमानों तक के कार्यक्रम हो सकते हैं. 

5. Royal Orchid Fort Resort Mussoorie - यह रिसॉर्ट शांत वातावरण और बड़े आयोजन के लिए जाना जाता है. यहां करीब 350 मेहमानों तक के कार्यक्रम आराम से किए जा सकते हैं. 

यह भी पढ़ें -  क्रूड ऑयल से कैसे बनते हैं डीजल-पेट्रोल और LPG-CNG? जान लें पूरा प्रोसेस

Published at : 12 Mar 2026 06:39 PM (IST)
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