Grand Egyptian Museum: मिस्र के ग्रैंड म्यूजियम को 4 नवंबर 2025 को आम लोगों के लिए खोला जा रहा है. हालांकि इसके कुछ हिस्से जैसे मेन गैलरी, ग्रेट हॉल, ग्रैंड स्टेयरकेस और रिटेल स्पेस जिसमें कई रेस्टोरेंट और दुकानें हैं, उन्हें पहले ही जनता के लिए खोल दिया गया था. लेकिन टुटनखामुन गैलरी और सोलर बोट म्यूजियम को आधिकारिक तौर पर इस ग्रैंड म्यूजियम की ओपनिंग के दौरान लोगों के लिए खोला जाएगा. इसे 25 अक्टूबर 2025 से 3 नवंबर 2025 तक बंद रखा गया था ताकि ग्रैंड ओपनिंग की सारी तैयारियां सही तरीके से की जा सकें. चलिए जानते हैं कि आखिर इसमें ऐसा क्या खास है, जिसके कारण लोग यहां जाने के लिए अपने ट्रैवल प्लान बना रहे हैं.

दुनिया का सबसे बड़ा आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम

ग्रैंड इजिप्शियन म्यूजियम को दुनिया का सबसे बड़ा आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम कहा जा रहा है. इसका निर्माण कार्य 2002 में शुरू हुआ था और लगभग दो दशक बाद यह भव्य म्यूजियम अब जनता के लिए खुलने जा रहा है. यह म्यूजियम गीजा के पिरामिड्स के बिल्कुल पास स्थित है, जिससे यह जगह इतिहास और आधुनिकता दोनों का संगम बन गई है.

ग्रैंड म्यूजियम का सबसे बड़ा आकर्षण है किंग टुटनखामुन गैलरी. यह हिस्सा पूरी तरह उस प्रसिद्ध फिरौन को समर्पित है जिसकी कब्र 1922 में खोजी गई थी. इस गैलरी में किंग टुट से जुड़ी लगभग 5,000 से अधिक वस्तुएं प्रदर्शित की जाएंगी जिनमें उनका सुनहरा मुखौटा, आभूषण, कपड़े और निजी सामान शामिल हैं. सबसे खास बात यह है कि इनमें से लगभग 60 प्रतिशत वस्तुएं पहली बार जनता के सामने लाई जा रही हैं, जिन्हें पहले कभी प्रदर्शित नहीं किया गया था.

सोलर बोट म्यूजियम

दूसरा बड़ा आकर्षण है खुफू की सोलर बोट, जो गीज़ा के पिरामिड के पास से निकाली गई थी. माना जाता है कि यह नाव राजा खुफू की आत्मा की परलोक यात्रा के लिए बनाई गई थी. इस नाव को विशेष तकनीक से संरक्षित कर अब आधुनिक तरीके से प्रदर्शित किया गया है. यह म्यूजियम का वह हिस्सा है जो प्राचीन मिस्र के धार्मिक विश्वासों और इंजीनियरिंग कौशल दोनों को दर्शाता है.

काहिरा क्यों बन रहा है टूरिस्टों का नया हॉटस्पॉट?

ग्रैंड म्यूजियम की ओपनिंग की घोषणा के बाद से काहिरा में होटल बुकिंग्स, फ्लाइट सर्चेज और ट्रैवल पैकेजों की मांग में तेजी आई है. कई इंटरनेशनल टूर एजेंसियों ने अपने "Egypt Tour Packages" में इस म्यूजियम को मुख्य आकर्षण के रूप में शामिल कर लिया है. सोशल मीडिया पर GrandEgyptianMuseum और VisitCairo जैसे हैशटैग ट्रेंड कर रहे हैं. लोग इसे सिर्फ एक म्यूजियम नहीं, बल्कि प्राचीन सभ्यता और आधुनिक दुनिया के संगम का अनुभव मान रहे हैं.

