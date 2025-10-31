हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
नवंबर में बना रहे जंगल सफारी का प्लान, देश के इन 6 टाइगर रिजर्व को अपनी लिस्ट में करें शामिल

नवंबर में बना रहे जंगल सफारी का प्लान, देश के इन 6 टाइगर रिजर्व को अपनी लिस्ट में करें शामिल

By : कविता गाडरी  | Updated at : 31 Oct 2025 08:13 AM (IST)

नवंबर का महीना टाइगर रिजर्व घूमने के लिए सबसे बेहतरीन माना जाता है. क्योंकि इस समय आसमान साफ, तापमान अच्छा और जंगली जानवर फिर से एक्टिव मोड में होते हैं. ऐसे में अगर आप वाइल्डलाइफ या नेचर लवर है तो, देश के ऐसे कई टॉप टाइगर रिजर्व है, जहां आप नवंबर में ट्रिप पर जा सकते हैं. ऐसे में चलिए आज हम आपको देश के ऐसे 6 टाइगर रिजर्व के बारे में बताते हैं जहां आप नवंबर के महीने में घूमने जा सकते हैं

रणथंभौर टाइगर रिजर्व अक्टूबर की शुरुआत से ही पर्यटकों के लिए खुल जाता है और नवंबर तक जंगल सूखने लगते हैं. जिससे टाइगर दिखने की संभावना बढ़ जाती है. इस समय मौसम भी ठंडा और सफारी के लिए आरामदायक माना जाता है. नवंबर से मार्च तक का समय यहां घूमने के लिए सबसे अच्छा माना जाता है. ऐसे में आप नवंबर में रणथंभौर टाइगर रिजर्व घूमने जा सकते हैं ‌.
कान्हा टाइगर रिजर्व के घास के मैदान और घने जंगल नवंबर में बहुत खूबसूरत नजर आते हैं. मानसून खत्म होने के बाद जंगल हरा भरा और साफ रहता है, जिससे वाइल्ड लाइफ को देखना आसान हो जाता है. यह जगह टाइगर और बारहसिंगा दोनों के लिए मशहूर है. ऐसे में आप नवंबर में कान्हा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में भी घूमने के लिए जा सकते हैं.
बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व टाइगर डेंसिटी की वजह से सफारी लवर की फेवरेट जगह है. नवंबर में यहां की ठंडी सुबह और सुखे जंगल टाइगर देखने के लिए बढ़िया समय होता है. यहां आप ताला या मगधी जोन की बुकिंग करके मॉर्निंग सफारी के लिए जा सकते हैं.
इसके अलावा ताडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व भी जा सकते हैं. महाराष्ट्र के इस फेमस रिजर्व में अक्टूबर से सीजन शुरू होता है और नवंबर तक जंगल सूख जाते हैं. जिससे टाइगर देखने के चांस बढ़ जाते हैं. यहां भीड़ कम होती है, इसलिए सफारी ज्यादा रिलैक्सिंग रहती है. यहां आप सबसे बेहतरीन महरौली जॉन सेलेक्ट कर सकते हैं.
आप पेंच टाइगर रिजर्व भी जा सकते हैं. द जंगल बुक से प्रेरित यह रिजर्व नवंबर में घूमने के लिए बेहतरीन माना जाता है. इस समय जंगल साफ होता है ,मौसम ठंडा और आसमान एकदम नीला होता है. ऐसे में यह समय सफारी के लिए भी आरामदायक माना जाता है. यहां आप सुबह और शाम दोनों समय सफारी कर सकते हैं. यहां दोनों ही समय वाइल्डलाइफ एक्टिव रहती है.
वहीं आप जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में भी जा सकते हैं. उत्तर भारत का सबसे लोकप्रिय टाइगर रिजर्व जिम कॉर्बेट नवंबर में अपनी अगल ही खूबसूरती पर होता है. सर्दियों की शुरुआत में जंगल साफ और जानवर देखने के मौके यहां ज्यादा होते हैं. अक्टूबर से फरवरी तक यहां घूमने का सबसे सही समय माना जाता है. ऐसे में आप यहां सुबह की सफारी का स्लॉट बुक करा कर जा सकते हैं.
Published at : 31 Oct 2025 08:13 AM (IST)
Tiger Reserves In India November Jungle Safari Ranthambore Safari

एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

