नवंबर में बना रहे जंगल सफारी का प्लान, देश के इन 6 टाइगर रिजर्व को अपनी लिस्ट में करें शामिल

वहीं आप जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में भी जा सकते हैं. उत्तर भारत का सबसे लोकप्रिय टाइगर रिजर्व जिम कॉर्बेट नवंबर में अपनी अगल ही खूबसूरती पर होता है. सर्दियों की शुरुआत में जंगल साफ और जानवर देखने के मौके यहां ज्यादा होते हैं. अक्टूबर से फरवरी तक यहां घूमने का सबसे सही समय माना जाता है. ऐसे में आप यहां सुबह की सफारी का स्लॉट बुक करा कर जा सकते हैं.