Mini Switzerland Destinations In India: विदेश घूमने का सपना देखने वाले ज्यादातर लोगों की ट्रैवल लिस्ट में स्विट्जरलैंड जरूर शामिल होता है. बर्फ से ढके पहाड़, हरी-भरी वादियां, शांत झीलें और खूबसूरत लकड़ी के घर इसकी पहचान हैं. हालांकि, हर किसी के लिए वहां घूमना आसान नहीं होता. अच्छी बात यह है कि भारत में भी कई ऐसी जगहें हैं, जहां पहुंचकर आपको स्विट्जरलैंड जैसी खूबसूरती और सुकून का एहसास हो सकता है. अगर आप कम बजट में शानदार पहाड़ी छुट्टियां बिताना चाहते हैं, तो इन डेस्टिनेशन को अपनी ट्रैवल लिस्ट में जरूर शामिल करें.

गुलमर्ग

सबसे पहले बात करते हैं गुलमर्ग की. जम्मू-कश्मीर में बसा यह खूबसूरत हिल स्टेशन सर्दियों में बर्फ की सफेद चादर ओढ़ लेता है. दूर-दूर तक फैली बर्फ, देवदार के जंगल और लकड़ी के कॉटेज यहां का नजारा किसी यूरोपीय देश से कम नहीं लगता. यहां की मशहूर गोंडोला राइड पर्यटकों को पहाड़ों की ऐसी खूबसूरती दिखाती है, जिसे लंबे समय तक भुला पाना मुश्किल है. वहीं गर्मियों में यही इलाका हरे-भरे घास के मैदानों और रंग-बिरंगे फूलों से भर जाता है.

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कौसानी

अगर आपको प्रकृति के बीच शांति से वक्त बिताना पसंद है, तो कौसानी बेहतरीन विकल्प हो सकता है. उत्तराखंड का यह छोटा-सा हिल स्टेशन हिमालय की ऊंची चोटियों के शानदार नजारों के लिए जाना जाता है. सुबह का सूर्योदय यहां की सबसे बड़ी खासियत माना जाता है. चीड़ के जंगल, चाय के बागान और शांत वातावरण इसे परिवार और कपल्स दोनों के लिए खास बनाते हैं.

खज्जियार

खज्जियार को लंबे समय से भारत का 'मिनी स्विट्जरलैंड' कहा जाता है. हिमाचल प्रदेश में स्थित यह जगह अपनी विशाल हरी घास, घने देवदार के जंगल और बीच में मौजूद छोटी झील के कारण बेहद आकर्षक लगती है. यहां घुड़सवारी करने से लेकर खुले मैदानों में बैठकर प्राकृतिक खूबसूरती का आनंद लेने तक, हर पल यादगार बन जाता है. यही वजह है कि हर साल बड़ी संख्या में पर्यटक यहां पहुंचते हैं.

औली

एडवेंचर पसंद करने वालों के लिए औली किसी जन्नत से कम नहीं है. सर्दियों में यहां की बर्फीली ढलानें स्कीइंग के लिए मशहूर हैं. वहीं रोपवे की सवारी के दौरान दिखाई देने वाले पहाड़ और घाटियां सफर को और भी यादगार बना देते हैं. गर्मियों में बर्फ पिघलने के बाद यहां फैले हरे-भरे बुग्याल और रंग-बिरंगे फूल इसकी खूबसूरती में चार चांद लगा देते हैं.

मुनस्यारी

अगर भीड़-भाड़ से दूर किसी शांत जगह की तलाश है, तो मुनस्यारी आपके लिए बेहतरीन विकल्प साबित हो सकता है. उत्तराखंड का यह छोटा-सा कस्बा बर्फ से ढकी चोटियों, शांत माहौल और प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है. यहां की साफ रातें, तारों से भरा आसमान और सुकून भरा वातावरण उन लोगों को खास पसंद आता है, जो प्रकृति के बीच कुछ यादगार पल बिताना चाहते हैं.

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