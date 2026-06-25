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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलट्रैवलIRCTC Tour Package 2026: मात्र 21,190 रुपये में दिल्ली-जयपुर और गुजरात यात्रा, IRCTC का बड़ा तोहफा, रहना-खाना सब फ्री

IRCTC Tour Package 2026: मात्र 21,190 रुपये में दिल्ली-जयपुर और गुजरात यात्रा, IRCTC का बड़ा तोहफा, रहना-खाना सब फ्री

IRCTC Bharat Gaurav Train: ओणम की छुट्टियों में घूमने का प्लान बना रहे यात्रियों के लिए इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन एक विशेष टूर पैकेज लेकर आया है.

Written By : सोनम |  Updated at : 25 Jun 2026 07:23 PM (IST)
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IRCTC Onam Vacation Special Golden Triangle Tour Package 2026: अगर आप अगस्त के महीने में घूमने का प्लान बना रहे हैं, तो यह जानकारी आपके लिए फायदेमंद है, क्योंकि अब आप कम पैसों में देश के कई हिस्सों में घूम सकते हैं. दरअसल, ओणम की छुट्टियों में घूमने का प्लान बना रहे यात्रियों के लिए इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन एक विशेष टूर पैकेज लेकर आया है."ओणम वेकेशन स्पेशल टूर - गोल्डन ट्रायंगल विद अहमदाबाद एंड स्टैच्यू ऑफ यूनिटी" नाम से शुरू किए जा रहे इस पैकेज के तहत पर्यटकों को भारत के कई प्रमुख सांस्कृतिक और पर्यटन स्थलों की सैर कराई जाएगी. 

कब शुरू होगी यह स्पेशल जर्नी?

यह यात्रा भारत गौरव स्पेशल टूरिस्ट ट्रेन के जरिए आयोजित की जाएगी. कुल 11 रात और 12 दिन की इस यात्रा की शुरुआत 22 अगस्त 2026 को होगी. यात्रा के दौरान पर्यटक अहमदाबाद, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, आगरा, दिल्ली और जयपुर जैसे प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों का भ्रमण कर सकेंगे. टूर का पैकेज कोड SZBG42 रखा गया है. ट्रेन त्रिवेंद्रम नॉर्थ से रवाना होगी और कोल्लम, चेंगन्नूर, कोट्टायम, एर्नाकुलम टाउन, त्रिशूर, शोरानूर जंक्शन, कोझिकोड, कन्नूर और मंगलुरु जंक्शन जैसे स्टेशनों से यात्री इसमें सवार हो सकेंगे. 

किन- किन जगहों पर घूम सकेंगे आप

यात्रा के दौरान अहमदाबाद में अक्षरधाम मंदिर, अडालज स्टेपवेल, साबरमती आश्रम और रानी की वाव का भ्रमण कराया जाएगा. इसके अलावा दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी देखने का अवसर मिलेगा. दिल्ली में लाल किला, राजघाट, लोटस टेंपल, कुतुब मीनार और इंडिया गेट शामिल हैं. वहीं आगरा में ताजमहल तथा जयपुर में आमेर किला, सिटी पैलेस, जंतर-मंतर और हवा महल की सैर कराई जाएगी. 

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कितना पड़ेगा इसके लिए खर्च?

अब बात करते हैं असली मुद्दे की कि आपकी जेब पर इसके लिए कितना खर्च आएगा. यात्रियों की सुविधा के लिए पैकेज को चार कैटेगरी में बांटा गया है. इकोनॉमी कैटेगरी का किराया 21,190 रुपये प्रति व्यक्ति से शुरू होता है. स्टैंडर्ड श्रेणी के लिए 31,720 रुपये, कम्फर्ट कैटेगरी के लिए 37,570 रुपये और सुपीरियर कैटेगरी के लिए 52,870 रुपये प्रति व्यक्ति शुल्क निर्धारित किया गया है. बच्चों के लिए भी अलग रियायती दरें तय की गई हैं.

 

क्या- क्या चीजें इसमें शामिल?

पैकेज में ट्रेन यात्रा, होटल में ठहरने की व्यवस्था, स्थानीय परिवहन, शाकाहारी भोजन, यात्रा बीमा, टूर एस्कॉर्ट, सुरक्षा व्यवस्था और सभी लागू कर शामिल हैं. हालांकि स्मारकों के प्रवेश शुल्क, व्यक्तिगत खर्च, रूम सर्विस, एडवेंचर गतिविधियां और स्थानीय गाइड जैसी सुविधाएं पैकेज में शामिल नहीं होंगी. इस टूर के लिए इच्छुक यात्रियों को यात्रा पूरी होने के बाद एलटीसी प्रमाणपत्र भी उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे पात्र कर्मचारी इसका लाभ उठा सकेंगे.

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About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
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Published at : 25 Jun 2026 07:23 PM (IST)
Tags :
Bharat Gaurav Train Onam Vacation IRCTC Onam Vacation Special Tour
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