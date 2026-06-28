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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलट्रैवलIRCTC Tour Package: IRCTC का धमाकेदार ऑफर! मानसून में बेहद सस्ते में घूमें साउथ इंडिया, नोट कर लें पूरा टूर प्लान

IRCTC Tour Package: IRCTC का धमाकेदार ऑफर! मानसून में बेहद सस्ते में घूमें साउथ इंडिया, नोट कर लें पूरा टूर प्लान

Bharat Gaurav Tourist Train: आप दक्षिण भारत के प्रमुख धार्मिक स्थलों की यात्रा का प्लान बना रहे हैं, तो आईआरसीटीसी का नया 'दक्षिण भारत यात्रा' पैकेज आपके लिए शानदार मौका हो सकता है.

Written By : सोनम |  Updated at : 28 Jun 2026 05:55 PM (IST)
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IRCTC Dakshin Bharat Yatra: अगर आप दक्षिण भारत के प्रमुख धार्मिक स्थलों की यात्रा का प्लान बना रहे हैं, तो आईआरसीटीसी का नया 'दक्षिण भारत यात्रा' पैकेज आपके लिए शानदार मौका हो सकता है. भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन के जरिए संचालित यह यात्रा 31 जुलाई 2026 से 11 अगस्त 2026 तक चलेगी. कुल 11 रात और 12 दिन की इस यात्रा में श्रद्धालुओं को तिरुपति बालाजी, रामेश्वरम, मदुरै, कन्याकुमारी और श्रीशैलम स्थित मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के दर्शन कराए जाएंगे. इस पैकेज की शुरुआती कीमत 23,560 रुपये प्रति व्यक्ति रखी गई है.

कहां से चलेगी ट्रेन?

यह विशेष ट्रेन गोरखपुर से रवाना होगी. रास्ते में मनकापुर, अयोध्या कैंट, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, प्रयागराज संगम, रायबरेली, लखनऊ, कानपुर सेंट्रल, उरई, वीरांगना लक्ष्मीबाई (झांसी) और ललितपुर जैसे स्टेशनों से यात्री ट्रेन में सवार हो सकेंगे. यात्रा के दौरान पहले पड़ाव पर ट्रेन रेनिगुंटा पहुंचेगी, जहां से यात्रियों को सड़क मार्ग से तिरुपति ले जाया जाएगा. यहां दो रात रुकने की व्यवस्था रहेगी. इस दौरान श्रद्धालु तिरुपति बालाजी मंदिर के दर्शन कर सकेंगे. हालांकि, तिरुमला दर्शन की व्यवस्था यात्रियों को स्वयं करनी होगी. इसके अलावा श्री कालहस्ती मंदिर और पद्मावती मंदिर के दर्शन भी कराए जाएंगे.

 

 रामनाथस्वामी मंदिर के दर्शन 

इसके बाद यात्रा रामेश्वरम पहुंचेगी. यहां प्रसिद्ध रामनाथस्वामी मंदिर के दर्शन कराए जाएंगे और यात्रियों के ठहरने की व्यवस्था भी होगी. यदि किसी कारणवश ट्रेन रामेश्वरम स्टेशन तक नहीं जा पाती है, तो यात्रियों को कुदालनगर या मनामदुरई स्टेशन से सड़क मार्ग के जरिए ले जाया जाएगा. इसके बाद मदुरै में प्रसिद्ध मीनाक्षी अम्मन मंदिर के दर्शन कराए जाएंगे.

प्रमुख स्थानीय स्थलों का भ्रमण कराया जाएगा

यात्रा के अगले चरण में श्रद्धालु कन्याकुमारी पहुंचेंगे. यहां विवेकानंद रॉक मेमोरियल समेत प्रमुख स्थानीय स्थलों का भ्रमण कराया जाएगा. इसके बाद ट्रेन मार्कापुर रोड पहुंचेगी, जहां से बस के जरिए श्रीशैलम ले जाकर मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के दर्शन कराए जाएंगे. दर्शन के बाद वापसी की यात्रा शुरू होगी और ट्रेन 11 अगस्त को वापस गोरखपुर पहुंचेगी.

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कितना होगा खर्च?

इस पैकेज की शुरुआती कीमत 23,560 रुपये प्रति व्यक्ति रखी गई है, जो स्लीपर इकोनॉमी श्रेणी के लिए है. वहीं 3ACस्टैंडर्ड श्रेणी का किराया 39,100 रुपये और 2AC कंफर्ट श्रेणी का किराया 51,760 रुपये प्रति व्यक्ति है. बच्चों के लिए अलग किराया निर्धारित किया गया है. यदि कोई यात्री सिंगल बुकिंग कराता है, तो उसे डबल या ट्रिपल शेयरिंग के आधार पर दूसरे यात्री के साथ कमरा साझा करना होगा. इस पैकेज में भारत गौरव ट्रेन से यात्रा, श्रेणी के अनुसार होटल में ठहरने की सुविधा, वॉश एंड चेंज, सुबह की चाय, नाश्ता, दोपहर और रात का शाकाहारी भोजन, स्थानीय परिवहन, ट्रैवल इंश्योरेंस, टूर एस्कॉर्ट और पूरे सफर के दौरान आईआरसीटीसी टूर मैनेजर की सेवाएं शामिल हैं. सभी लागू टैक्स भी पैकेज का हिस्सा हैं.

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About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
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Published at : 28 Jun 2026 05:55 PM (IST)
Tags :
IRCTC South India Tour IRCTC South India Tour Package Irctc South India Tour Package 2026
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