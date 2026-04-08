दुनिया के इन 5 किलों में आज भी रहते हैं शाही परिवार के लोग, जानें आप कैसे घूम सकते हैं यहां?

उन किलों का अलग ही आकर्षण होता है, जो सिर्फ ऐतिहासिक इमारतें नहीं, बल्कि आज भी रहने के काम आते हैं. दुनिया के कई मशहूर किलों को म्यूजियम बना दिया गया है, लेकिन कुछ किले ऐसे भी हैं, जिनमें आज भी शाही परिवार रहते हैं. इससे इनकी खासियत और बढ़ जाती है. अच्छी बात यह है कि इनमें से कुछ किले आम लोगों के लिए भी खुले होते हैं, जहां आप घूम सकते है और इतिहास को करीब से देखने और महसूस करने का मौका मिलता है. अगर आप इतिहास और ट्रैवल का शौक रखते हैं तो ये जगहें आपके लिए बेहद खास हो सकती है.

1. विंडसर कैसल, इंग्लैंड

यह दुनिया का सबसे पुराना और सबसे बड़ा आबाद किला है. ये पूरा किला लगभग 13 एकड़ में फैला हुआ है. इसमें बहुत ही शानदार शाही कमरे और 'सेंट जॉर्ज चैपल' नाम का एक गिरजाघर है, जहाँ शाही परिवारों की शादियां और अंतिम संस्कार होते हैं. यह आम लोगों के लिए साल भर खुला रहता है, लेकिन यहां गर्मियों में और विशेष शाही आयोजनों के दौरान भीड़ हो सकती है.

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2. बालमोरल कैसल, स्कॉटलैंड

Balmoral Castle स्कॉटलैंड में स्थित ब्रिटिश शाही परिवार का अपना निजी घर है. साल 1852 में इसे महारानी विक्टोरिया के लिए खरीदा गया था. यह महल अपनी खास स्कॉटिश बनावट और 50,000 एकड़ की विशाल जमीन के लिए जाना जाता है. महारानी एलिजाबेथ द्वितीय अक्सर अपनी गर्मियां यहीं बिताती थीं और उनका निधन भी इसी महल में हुआ था. हर साल कुछ समय के लिए इसे पर्यटकों के लिए खोला जाता है, जहाँ आप इसके गार्डन और अंदर के हिस्से देख सकते हैं.

3. ग्लैमिस कैसल, स्कॉटलैंड

यह किला आज भी एक परिवार का घर है और अपनी दिलचस्प कहानियों के लिए जाना जाता है. यह महारानी एलिजाबेथ (क्वीन मदर) का बचपन का घर था और राजकुमारी मार्गरेट का जन्मस्थान भी था. यह महल 20 मार्च से 31 अक्टूबर तक आम लोगों के लिए खुला रहता है. यहा आने वाले लोग इसके पुराने कमरों, सुंदर बगीचों, रेस्तरां और तोहफों की दुकान का आनंद ले सकते हैं.

4. शातो दे शास्तेलू, फ्रांस

शातो दे शास्तेलू (Chateau de Chastellux) फ्रांस के बरगंडी इलाके में स्थित एक बहुत पुराना और ऐतिहासिक महल है. इस महल की खास बात यह है कि पिछले लगभग 1,000 साल से यह एक ही परिवार (शास्तेलू परिवार) के पास है, जो फ्रांस में बहुत कम देखने को मिलता है. गर्मियों में यह किला घूमने के लिए खुलता है, जहाँ आप इसकी लाइब्रेरी और पार्क देख सकते हैं.

5. सावार्सिन कैसल, रोमानिया

सावार्सिन कैसल (Savarsin Castle) रोमानिया के अराद काउंटी में स्थित एक शाही परिवार का निवास है. साथ ही इसे 'सावार्सिन का शाही इलाका' भी कहा जाता है.हालांकि अंदर जाना संभव नहीं है, लेकिन इसके गार्डन और म्यूजियम पर्यटकों के लिए खुले रहते हैं.

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