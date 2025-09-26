IRCTC Tour Package: इस बार केरल बनेगा चिलिंग जोन, IRCTC लाया साउथ इंडिया को हॉट डेस्टिनेशन बनाने वाला पैकेज
हॉलीडेज में अगर आप भी कहीं घूमने का प्लान बना रहे हैं तो साउथ इंडिया इसके लिए बेस्ट ऑप्शन है. आइए आपको बताते हैं आईआरसीटीसी के केरल पैकेज के बारे में.
हॉलीडेज में अगर आप भी कहीं घूमने का प्लान बना रहे है तो साउथ इंडिया अच्छा ऑप्शन साबित हो सकता है. हालांकि, खर्च की चिंता में लोग अक्सर अपने प्लान कैंसल कर देते हैं, खासकर तब, जब पूरे परिवार के साथ किसी ट्रिप पर जाना हो. अब आपको ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि IRCTC लाया है आपके लिए बेहद किफायती पैकेज, जिसमें आपको साउथ इंडिया के बेहद खूबसूरत राज्य केरल में घूमने और मस्ती करने का शानदार मौका मिलेगा. आइए जानते हैं कि कैसे आप बुक कर सकते हैं IRCTC का केरल पैकेज?
क्या है IRCTC का केरल पैकेज?
केरल के शांत समुद्र तट और खूबसूरत पहाड़ों का लुफ्त उठाने के लिए आप भी IRCTC का केरल पैकेज बुक कर सकते हैं. इस पैकेज का नाम है केरल लक्स एस्केप है. इस पैकेज की जानकारी IRCTC ने अपने x अकाउंट के जरिए दी है, जिसमें सभी जरूरी डिटेल्स शामिल हैं.
केरल पैकेज डिटेल्स
- घूमने की जगह - मुन्नार, थेक्कडी, अलेप्पी, त्रिवेन्द्रम, कोच्चि
- डिपार्चर डेट - 11 अक्टूबर, 2025
- पैकेज ड्यूरेशन - 6 रात, 7 दिन
- फ्लाइट- गुवाहाटी
- डबल ऑक्युपेंसी पर प्रति व्यक्ति खर्च- 59,150 रुपये. इसका मतलब यह है कि अगर आप कपल बुकिंग कराते हैं तो एक व्यक्ति का खर्च सिर्फ 59,150 रुपये आएगा.
- ट्रिपल ऑक्युपेंसी पर प्रति व्यक्ति खर्च - 56,510 रुपये. फैमिली के तीन लोगों के साथ केरल घूमने की प्लानिंग कर रहे हैं तो यह पैकेज आपको सस्ता पड़ सकता है. इसमें आपको हर व्यक्ति के हिसाब से सिर्फ 56,510 रुपये खर्च करने होंगे.
- सिंगल ऑक्यूपेंसी का प्रति व्यक्ति खर्च - 76,510 रुपये. आप सोलो ट्रैवलर हैं तो भी यह पैकेज ज्यादा महंगा नहीं है. आप सिर्फ 76,510 रुपये खर्च करके इस पैकेज को एंजॉय कर सकते हैं.
आपको बता दें कि इस एयर टूर पैकेज में रहने-खाने से लेकर फ्लाइट टिकट का खर्चा सभी चीजें शामिल हैं.
बुकिंग कैसे करें?
ऐसे में केरल घूमने के इस बेहद शानदार मौके को अपने हाथों से जाने न दें. केरल टूर पैकेज की बुकिंग आप आईआरसीटीसी की ऑफिशियल वेबसाइट https://www.irctctourism.com/ पर जाकर आसानी से कर सकते हैं. तो इंतजार किस बात का है, जल्दी जाए और केरल घूमके आएं.
