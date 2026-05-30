हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलट्रैवलWine Tourism In India: वाइन लवर्स के लिए जन्नत हैं देश की ये 5 जगहें, भूल जाएंगे नासिक का पुराना स्वाद

Wine Tourism In India: वाइन लवर्स के लिए जन्नत हैं देश की ये 5 जगहें, भूल जाएंगे नासिक का पुराना स्वाद

Wine Travel India: पिछले कुछ सालों में देश के कई दूसरे हिस्सों ने भी अपनी अलग पहचान बनाई है. कर्नाटक की पहाड़ियों से लेकर हिमाचल के बागानों और अरुणाचल प्रदेश की खूबसूरत घाटियों तक.

By : सोनम | Edited By: Sonam | Updated at : 30 May 2026 09:57 AM (IST)
Preferred Sources

Best Wine Tourism Destinations In India: वाइन टूरिज्म की बात होती है तो ज्यादातर लोगों के दिमाग में सबसे पहले नासिक का नाम आता है. लेकिन पिछले कुछ सालों में देश के कई दूसरे हिस्सों ने भी अपनी अलग पहचान बनाई है. कर्नाटक की पहाड़ियों से लेकर हिमाचल के बागानों और अरुणाचल प्रदेश की खूबसूरत घाटियों तक, कई ऐसी जगहें हैं जहां वाइन बनाने की परंपरा तेजी से बढ़ रही है. चलिए आपको इन जगहों के बारे में बताते हैं कि कैसे आप कब जाना चाहिए और ये क्यों खास हैं नासिक की तरह. 

नंदी हिल्स वाइन कंट्री

कर्नाटक में  बेंगलुरु के उत्तर में स्थित नंदी हिल्स के आसपास का इलाका आज देश के प्रमुख वाइन क्षेत्रों में गिना जाता है. डोड्डाबल्लापुर और देवनहल्ली के आसपास फैले अंगूर के बाग ऊंचाई पर स्थित हैं, जिससे यहां की जलवायु अंगूर की खेती के लिए अनुकूल बनती है. इस क्षेत्र की सबसे चर्चित वाइनरी ग्रोवर जाम्पा वाइनयार्ड्स है. यहां आने वाले पर्यटक अंगूर के बाग, वाइन बनाने की प्रक्रिया और पुराने सेलर देख सकते हैं. टूर के अंत में अलग-अलग तरह की वाइन चखने का मौका भी मिलता है. जनवरी और फरवरी का समय यहां घूमने के लिए सबसे अच्छा माना जाता है.

 हम्पी हिल्स वाइन रीजन

कर्नाटक के हम्पी का नाम सुनते ही प्राचीन मंदिरों और ऐतिहासिक खंडहरों की तस्वीर सामने आती है, लेकिन यह इलाका अब वाइन प्रेमियों के बीच भी लोकप्रिय हो रहा है. कोप्पल जिले के तावरेगेरे और झूलकुंटी गांवों के आसपास स्थित केआरएसएमए एस्टेट्स अपनी बेहतरीन वाइन के लिए जाना जाता है. चट्टानों और पहाड़ियों के बीच बसा यह स्थान किसी शांत रिट्रीट जैसा महसूस होता है. यहां पहले से बुकिंग कराकर वाइन टेस्टिंग, वाइनयार्ड वॉक और खेती से जुड़ी दिलचस्प जानकारियां हासिल की जा सकती हैं.

 कृष्णा वैली और अकलुज, महाराष्ट्र

नासिक के अलावा महाराष्ट्र का कृष्णा वैली क्षेत्र भी वाइन उत्पादन का बड़ा केंद्र बन चुका है. अकलुज के पास स्थित फ्रेटेली वाइनयार्ड्स देश की सबसे बड़ी निजी वाइन एस्टेट्स में गिनी जाती है. यहां का माहौल काफी शांत और सुकून भरा है। अंगूर के बागों में घूमना, सेलर टूर करना और वाइन के साथ खास फूड पेयरिंग का आनंद लेना इस जगह की खासियत है. दिसंबर से अप्रैल के बीच यहां सबसे ज्यादा रौनक देखने को मिलती है.

हिमाचल का फ्रूट वाइन बेल्ट

हिमाचल प्रदेश में वाइन का मतलब सिर्फ अंगूर नहीं है. शिमला, सोलन, मंडी और पालमपुर जैसे इलाकों में सेब, आलूबुखारा, खुबानी, आड़ू और चेरी से तैयार की जाने वाली फ्रूट वाइन काफी लोकप्रिय है. कोटगढ़ और ठानेदार जैसे क्षेत्रों में पर्यटक फलों के बागों में घूमने के साथ स्थानीय संस्कृति का अनुभव भी ले सकते हैं. यहां की वाइन स्थानीय व्यंजनों के साथ परोसी जाती है, जो इसे और खास बनाती है.

इसे भी पढ़ेंः Summer Travel Destinations: भीषण गर्मी से राहत दिलाएंगे ये शहर, परिवार के साथ प्लान कर लें ट्रिप, जानिए कितना आएगा खर्च?

जीरो वैली, अरुणाचल प्रदेश

अरुणाचल प्रदेश की खूबसूरत जीरो वैली देश की सबसे अनोखी वाइन डेस्टिनेशन्स में से एक है. यहां स्थित नारा आबा वाइनरी भारत की पहली ऑर्गेनिक कीवी वाइन बनाने वाली वाइनरी मानी जाती है. स्थानीय किसानों से लिए गए कीवी, नाशपाती और आलूबुखारे से यहां अलग-अलग तरह की फ्रूट वाइन तैयार की जाती है. पर्यटक वाइनरी का दौरा कर सकते हैं, वाइन टेस्टिंग का आनंद ले सकते हैं और इसके पीछे की कहानी भी जान सकते हैं. अपातानी गांवों, होमस्टे और मशहूर जीरो म्यूजिक फेस्टिवल के साथ यह जगह एक अलग ही अनुभव देती है.

इसे भी पढ़ेंः Best Cities To Visit In 2026: 2026 में घूमने की है प्लानिंग तो जरूर करें इन 10 शहरों की सैर, कसम से आ जाएगा मजा

About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
Read More
Published at : 30 May 2026 09:57 AM (IST)
Tags :
Wine Tourism In India Best Wine Destinations In India Indian Wine Regions
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ट्रैवल
Wine Tourism In India: वाइन लवर्स के लिए जन्नत हैं देश की ये 5 जगहें, भूल जाएंगे नासिक का पुराना स्वाद
वाइन लवर्स के लिए जन्नत हैं देश की ये 5 जगहें, भूल जाएंगे नासिक का पुराना स्वाद
ट्रैवल
Flight Hand Baggage Rules: ये 10 चीजें लेकर फ्लाइट में नहीं कर सकते सफर, घूमने जा रहे हैं तो आज ही नोट कर लें सारे पॉइंट
ये 10 चीजें लेकर फ्लाइट में नहीं कर सकते सफर, घूमने जा रहे हैं तो आज ही नोट कर लें सारे पॉइंट
ट्रैवल
Thailand Visa Rules: थाईलैंड घूमने का है प्लान तो अब नहीं मिलेगी 60 दिन की फ्री एंट्री, जानें नियमों में क्या बदलाव?
थाईलैंड घूमने का है प्लान तो अब नहीं मिलेगी 60 दिन की फ्री एंट्री, जानें नियमों में क्या बदलाव?
ट्रैवल
Thailand DTV Visa: सिर्फ 25 हजार रुपये में थाईलैंड में 5 साल तक रहने का मौका, जानिए कैसे मिलता है यह खास वीजा?
सिर्फ 25 हजार रुपये में थाईलैंड में 5 साल तक रहने का मौका, जानिए कैसे मिलता है यह खास वीजा?
Advertisement

वीडियोज

CNG Price Hike: आम जनता को महंगाई का बड़ा झटका! सीएनजी की कीमतों में अचानक हुआ भारी उछाल! | Mumbai
Karnataka CM : CLP मीटिंग से ठीक पहले DK Shivakumar के हाथ से फिसली बाजी? | Siddaramaiah | Breaking
Sansani | Crime News: जम्मू की 'सोशल मीडिया क्वीन' ने लाइव वीडियो में खाया जहर!
Delhi Hauz Khas AC Blast: AC ब्लास्ट से हड़कंप, रिटायर्ड IAS अधिकारी की दर्दनाक मौत!!
Bageshwar Baba on Fuel Saving | Janhit: पकड़ी गई बाबा की चोरी! | Dhirendra Krishna Shastri
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
अमेरिका-ईरान युद्ध के बाद भारत के कितने जहाज होर्मुज से गुजरे और कितने फंसे? सामने आई पूरी डिटेल 
अमेरिका-ईरान युद्ध के बाद भारत के कितने जहाज होर्मुज से गुजरे और कितने फंसे? सामने आई डिटेल 
बिहार
बिहार में बस यात्रियों की जेब पर बढ़ेगा बोझ, 1 जून से देना होगा ज्यादा किराया
बिहार में बस यात्रियों की जेब पर बढ़ेगा बोझ, 1 जून से देना होगा ज्यादा किराया
आईपीएल 2026
Riyan Parag Statement: '215 डिफेंड हो सकते थे, लेकिन...', रियान पराग ने किसे बताया हार का कारण, वैभव को लेकर कही ये बात
'215 डिफेंड हो सकते थे, लेकिन...', रियान पराग ने किसे बताया हार का कारण, वैभव को लेकर कही ये बात
बॉलीवुड
Alpha New Release Date: अब फिर बदली आलिया भट्ट की 'अल्फा' की रिलीज डेट? जानें- किस दिन सिनेमाघरों में देगी दस्तक
फिर बदली आलिया भट्ट की 'अल्फा' की रिलीज डेट? जानें- किस दिन सिनेमाघरों में देगी दस्तक
विश्व
ईरान के साथ डील का ट्रंप ने किया रिव्यू, सिचुएशन रूम में 2 घंटे चली बैठक, होर्मुज-न्यूक्लियर पर बन गई बात?
ईरान के साथ डील का ट्रंप ने किया रिव्यू, सिचुएशन रूम में 2 घंटे चली बैठक, होर्मुज-न्यूक्लियर पर बन गई बात?
INDIA AT 2047
ABP इंडिया @2047 कॉन्क्लेव का सजेगा मंच, राजनेता-उद्यमी और फिल्मी सितारों का लगेगा जमावड़ा
ABP इंडिया @2047 कॉन्क्लेव का सजेगा मंच, राजनेता-उद्यमी और फिल्मी सितारों का लगेगा जमावड़ा
पंजाब
पंजाब निकाय चुनाव में AAP का जलवा, BJP-कांग्रेस का ऐसा रहा हाल, 2027 के विधानसभा चुनाव में दिखेगा असर?
पंजाब निकाय चुनाव में AAP का जलवा, BJP-कांग्रेस का ऐसा रहा हाल, 2027 के विधानसभा चुनाव में दिखेगा असर?
शिक्षा
गरीब बच्चों के लिए बड़ी राहत, सरकार दे रही हर साल 12 हजार की स्कॉलरशिप, जानिए कैसे मिलेगा फायदा
गरीब बच्चों के लिए बड़ी राहत, सरकार दे रही हर साल 12 हजार की स्कॉलरशिप, जानिए कैसे मिलेगा फायदा
ENT LIVE
OTT पर छाई Dhanush की ‘Kara’, दर्शक कर रहे हैं जमकर तारीफ
OTT पर छाई Dhanush की ‘Kara’, दर्शक कर रहे हैं जमकर तारीफ
ENT LIVE
Jackie Shroff बने सुपरहीरो दादाजी, ‘The Great Grand Super Hero’ में दिखी emotion और adventure की कहानी
Jackie Shroff बने सुपरहीरो दादाजी, ‘The Great Grand Super Hero’ में दिखी emotion और adventure की कहानी
ENT LIVE
Salman Khan के late night surprise ने बढ़ाया ‘Matrubhoomi’ को लेकर excitement
Salman Khan के late night surprise ने बढ़ाया ‘Matrubhoomi’ को लेकर excitement
ENT LIVE
मनोज बाजपेयी की ‘Governor’ ने जीता दिल, 90s की आर्थिक संकट वाली कहानी ने बढ़ाई उत्सुकता
मनोज बाजपेयी की ‘Governor’ ने जीता दिल, 90s की आर्थिक संकट वाली कहानी ने बढ़ाई उत्सुकता
ENT LIVE
Ranveer Singh पर FWICE की कार्रवाई को लेकर उठे सवाल, selective action पर industry में छिड़ी बहस
Ranveer Singh पर FWICE की कार्रवाई को लेकर उठे सवाल, selective action पर industry में छिड़ी बहस
Embed widget