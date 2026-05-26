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अब गोवा का रुख क्यों नहीं कर रहे विदेशी पर्यटक, श्रीलंका कैसे दे रहा भारत को पटखनी?
गोवा कभी विदेशी पर्यटकों की पहली पसंद हुआ करता था, लेकिन अब महंगाई, वीजा दिक्कत, भीड़भाड़ और बेहतर सुविधाओं की वजह से पर्यटक श्रीलंका, वियतनाम और थाईलैंड जैसे देशों का रुख कर रहे हैं.
एक समय था जब गोवा विदेशी पर्यटकों की पहली पसंद माना जाता था. रूस, ब्रिटेन और यूरोप से हर साल लाखों लोग यहां छुट्टियां मनाने आते थे. गोवा के बीच, पार्टी कल्चर और सस्ती ट्रिप विदेशियों को खूब पसंद आती थी. लेकिन अब हालात तेजी से बदल रहे हैं. विदेशी पर्यटकों की संख्या लगातार घट रही है, जबकि श्रीलंका, वियतनाम और थाईलैंड जैसे देश उनसे आगे निकलते दिख रहे हैं.
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Published at : 26 May 2026 10:44 AM (IST)
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