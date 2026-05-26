अब गोवा का रुख क्यों नहीं कर रहे विदेशी पर्यटक, श्रीलंका कैसे दे रहा भारत को पटखनी?

कोविड महामारी ने सबसे पहले गोवा के पर्यटन को बड़ा झटका दिया. कोरोना के दौरान इंटरनेशनल फ्लाइट्स बंद हो गईं और कई देशों में यात्रा पर पाबंदियां लग गईं. इसके बाद जैसे-तैसे पर्यटन संभलना शुरू हुआ, तभी रूस-यूक्रेन युद्ध शुरू हो गया. गोवा में हर साल बड़ी संख्या में रूसी और यूक्रेनी पर्यटक आते थे, लेकिन युद्ध के बाद वहां के लोगों की आर्थिक हालत खराब हुई और ट्रैवल काफी महंगा हो गया. कई चार्टर फ्लाइट्स खाली जाने लगीं और कुछ तो बंद तक करनी पड़ीं.