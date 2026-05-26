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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीट्रैवलअब गोवा का रुख क्यों नहीं कर रहे विदेशी पर्यटक, श्रीलंका कैसे दे रहा भारत को पटखनी?

अब गोवा का रुख क्यों नहीं कर रहे विदेशी पर्यटक, श्रीलंका कैसे दे रहा भारत को पटखनी?

गोवा कभी विदेशी पर्यटकों की पहली पसंद हुआ करता था, लेकिन अब महंगाई, वीजा दिक्कत, भीड़भाड़ और बेहतर सुविधाओं की वजह से पर्यटक श्रीलंका, वियतनाम और थाईलैंड जैसे देशों का रुख कर रहे हैं.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 26 May 2026 10:44 AM (IST)
गोवा कभी विदेशी पर्यटकों की पहली पसंद हुआ करता था, लेकिन अब महंगाई, वीजा दिक्कत, भीड़भाड़ और बेहतर सुविधाओं की वजह से पर्यटक श्रीलंका, वियतनाम और थाईलैंड जैसे देशों का रुख कर रहे हैं.

एक समय था जब गोवा विदेशी पर्यटकों की पहली पसंद माना जाता था. रूस, ब्रिटेन और यूरोप से हर साल लाखों लोग यहां छुट्टियां मनाने आते थे. गोवा के बीच, पार्टी कल्चर और सस्ती ट्रिप विदेशियों को खूब पसंद आती थी. लेकिन अब हालात तेजी से बदल रहे हैं. विदेशी पर्यटकों की संख्या लगातार घट रही है, जबकि श्रीलंका, वियतनाम और थाईलैंड जैसे देश उनसे आगे निकलते दिख रहे हैं.

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आंकड़ों की बात करें तो साल 2017 में गोवा में करीब 9 लाख विदेशी पर्यटक पहुंचे थे, लेकिन 2025 तक यह संख्या घटकर लगभग 5 लाख रह गई. वहीं 2019 में गोवा में करीब 9.37 लाख विदेशी टूरिस्ट आए थे, लेकिन 2023 में यह आंकड़ा 4 लाख के आसपास पहुंच गया. विदेशी पर्यटकों की कमी का सबसे बड़ा असर होटल, बीच शैक, टैक्सी और छोटे कारोबारियों पर पड़ा है, क्योंकि विदेशी पर्यटक आमतौर पर ज्यादा दिन रुकते हैं और ज्यादा खर्च भी करते हैं.
आंकड़ों की बात करें तो साल 2017 में गोवा में करीब 9 लाख विदेशी पर्यटक पहुंचे थे, लेकिन 2025 तक यह संख्या घटकर लगभग 5 लाख रह गई. वहीं 2019 में गोवा में करीब 9.37 लाख विदेशी टूरिस्ट आए थे, लेकिन 2023 में यह आंकड़ा 4 लाख के आसपास पहुंच गया. विदेशी पर्यटकों की कमी का सबसे बड़ा असर होटल, बीच शैक, टैक्सी और छोटे कारोबारियों पर पड़ा है, क्योंकि विदेशी पर्यटक आमतौर पर ज्यादा दिन रुकते हैं और ज्यादा खर्च भी करते हैं.
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कोविड महामारी ने सबसे पहले गोवा के पर्यटन को बड़ा झटका दिया. कोरोना के दौरान इंटरनेशनल फ्लाइट्स बंद हो गईं और कई देशों में यात्रा पर पाबंदियां लग गईं. इसके बाद जैसे-तैसे पर्यटन संभलना शुरू हुआ, तभी रूस-यूक्रेन युद्ध शुरू हो गया. गोवा में हर साल बड़ी संख्या में रूसी और यूक्रेनी पर्यटक आते थे, लेकिन युद्ध के बाद वहां के लोगों की आर्थिक हालत खराब हुई और ट्रैवल काफी महंगा हो गया. कई चार्टर फ्लाइट्स खाली जाने लगीं और कुछ तो बंद तक करनी पड़ीं.
कोविड महामारी ने सबसे पहले गोवा के पर्यटन को बड़ा झटका दिया. कोरोना के दौरान इंटरनेशनल फ्लाइट्स बंद हो गईं और कई देशों में यात्रा पर पाबंदियां लग गईं. इसके बाद जैसे-तैसे पर्यटन संभलना शुरू हुआ, तभी रूस-यूक्रेन युद्ध शुरू हो गया. गोवा में हर साल बड़ी संख्या में रूसी और यूक्रेनी पर्यटक आते थे, लेकिन युद्ध के बाद वहां के लोगों की आर्थिक हालत खराब हुई और ट्रैवल काफी महंगा हो गया. कई चार्टर फ्लाइट्स खाली जाने लगीं और कुछ तो बंद तक करनी पड़ीं.
Published at : 26 May 2026 10:44 AM (IST)
Tags :
Foreign Tourists Goa Tourism International Tourism Sri Lanka Beaches

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