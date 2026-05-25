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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलट्रैवलFlight Hand Baggage Rules: ये 10 चीजें लेकर फ्लाइट में नहीं कर सकते सफर, घूमने जा रहे हैं तो आज ही नोट कर लें सारे पॉइंट

Flight Hand Baggage Rules: ये 10 चीजें लेकर फ्लाइट में नहीं कर सकते सफर, घूमने जा रहे हैं तो आज ही नोट कर लें सारे पॉइंट

Power Bank Flight Rules: एयरपोर्ट सिक्योरिटी से गुजरना कई यात्रियों के लिए अब भी उलझन भरा अनुभव होता है. खासकर तब, जब लोगों को यह साफ पता नहीं होता कि कौन-सी चीजें कैबिन बैग में ले जाना मना है.

By : सोनम | Edited By: Sonam | Updated at : 25 May 2026 04:09 PM (IST)
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Things Not Allowed In Cabin Baggage: हवाई यात्रा आज सबसे तेज और सुविधाजनक सफर मानी जाती है, लेकिन एयरपोर्ट सिक्योरिटी से गुजरना कई यात्रियों के लिए अब भी उलझन भरा अनुभव होता है. खासकर तब, जब लोगों को यह साफ पता नहीं होता कि कौन-सी चीजें कैबिन बैग में ले जाना मना है. यही वजह है कि भारत के बड़े एयरपोर्ट्स, जैसे इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट  समेत कई एयरपोर्ट्स पर हर दिन हजारों सामान सुरक्षा जांच में जब्त कर लिए जाते हैं. ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी और एयरलाइन सेफ्टी गाइडलाइंस के मुताबिक कई ऐसी रोजमर्रा की चीजें हैं जिन्हें घरेलू और इंटरनेशनल फ्लाइट्स में हैंड बैगेज में ले जाना पूरी तरह प्रतिबंधित है.

नुकीली वस्तु को ले जाने से मना

सबसे पहले बात उन चीजों की जो देखने में आम लगती हैं लेकिन सुरक्षा के लिहाज से खतरनाक मानी जाती हैं. चाकू, कैंची, स्क्रूड्राइवर, ब्लेड या किसी भी तरह की नुकीली वस्तु को कैबिन बैग में ले जाने की अनुमति नहीं होती. एयरपोर्ट सिक्योरिटी इन्हें तुरंत जब्त कर लेती है.

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पावर बैंक को लेकर भ्रम

पावर बैंक को लेकर भी लोग अक्सर भ्रम में रहते हैं. ज्यादातर भारतीय एयरलाइंस पावर बैंक को केवल हैंड बैगेज में रखने की अनुमति देती हैं, लेकिन उनकी बैटरी क्षमता तय सीमा के भीतर होनी चाहिए. ज्यादा क्षमता वाले पावर बैंक फ्लाइट से हटाए जा सकते हैं.

ज्वलनशील पदार्थ ले जाने से मनाही

इसी तरह पेट्रोल, केरोसिन, लाइटर फ्लूड, पेंट थिनर या किसी भी तरह के ज्वलनशील पदार्थ फ्लाइट में ले जाना पूरी तरह मना है. ट्रैकिंग या कैंपिंग पर जाने वाले कई यात्री गलती से स्टोव फ्यूल या कैंपिंग गैस साथ रख लेते हैं, जो एयर सेफ्टी नियमों के खिलाफ है.

स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स से जाने से मनाही

भारत में क्रिकेट बेहद लोकप्रिय है, लेकिन क्रिकेट बैट, हॉकी स्टिक, गोल्फ क्लब या दूसरे स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स को भी कैबिन बैग में ले जाने की अनुमति नहीं मिलती.

नारियल ले जाने से मनाही

सबसे हैरान करने वाली चीज नारियल है. धार्मिक यात्राओं से लौटने वाले कई लोग पूरा नारियल लेकर सफर करते हैं, लेकिन कई एयरलाइंस इसे हैंड बैगेज में रखने से रोकती हैं.

खिलौने के जाने से मनाही

खिलौना बंदूकें या असली हथियार जैसे दिखने वाले प्लास्टिक पिस्टल भी सुरक्षा एजेंसियों के लिए चिंता का कारण बनते हैं. ऐसे खिलौने अक्सर बच्चों के बैग से निकाल लिए जाते हैं.

लिक्विड आइटम्स को लेकर प्रतिबंध

लिक्विड आइटम्स पर भी सख्त नियम लागू हैं. 100 ml से ज्यादा तरल पदार्थ, जैसे परफ्यूम, लोशन, चटनी, अचार या पानी की बोतल, कैबिन बैग में नहीं ले जाई जा सकती. एयरपोर्ट्स पर अक्सर लोग इन्हें सिक्योरिटी चेक के दौरान छोड़ते नजर आते हैं.

इन चीजों पर प्रतिबंध

इसके अलावा पटाखे, स्पार्कलर, पेपर स्प्रे, टेजर, स्टन गन, ब्लीच, केमिकल क्लीनर और कुछ एरोसोल स्प्रे भी पूरी तरह प्रतिबंधित हैं. बढ़ती एयर ट्रैफिक के बीच यात्रियों के लिए जरूरी है कि वे फ्लाइट से पहले हैंड बैगेज नियमों की जानकारी जरूर जांच लें, ताकि एयरपोर्ट पर परेशानी से बचा जा सके.

इसे भी पढ़ें- Thailand DTV Visa: सिर्फ 25 हजार रुपये में थाईलैंड में 5 साल तक रहने का मौका, जानिए कैसे मिलता है यह खास वीजा?

About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
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Published at : 25 May 2026 04:09 PM (IST)
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