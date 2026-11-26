कई लोग घर को बुरी नजर से बचाने के लिए तरह-तरह के टोटके अपनाते हैं. कोई दरवाजे पर नींबू-मिर्च लगाता है, तो कोई दूसरी चीजों का इस्तेमाल करता है. लेकिन अब घर की सजावट के साथ-साथ उसे साफ, हवादार और खुशबूदार रखना भी जरूरी है. कुछ आसान तरीके अपनाकर आप घर का माहौल अच्छा और सुकून भरा बना सकते हैं. इसके लिए महंगे सामान की भी जरूरत नहीं है.

कपूर और हर्बल खुशबू से घर को रखें महकता हुआ

घर में अच्छी खुशबू बनाए रखने के लिए कपूर और लौंग का इस्तेमाल करें. शाम के समय कपूर की हल्की खुशबू या इलेक्ट्रिक डिफ्यूजर में लैवेंडर और लेमनग्रास जैसे एसेंशियल ऑयल का इस्तेमाल किया जा सकता है. इससे घर में अच्छी खुशबू बनी रहती है और माहौल भी अच्छा लगता है.

इसके अलावा लोबान, गुग्गल या नीम के सूखे पत्तों की हल्की धूनी देने का तरीका भी कई घरों में अपनाया जाता है.

मुख्य दरवाजे को सजाएं, लगाएं ये चीजें

घर का मुख्य दरवाजा सबसे पहले नजर आता है, इसलिए इसे साफ और सुंदर रखना जरूरी है. आप दरवाजे पर आम या अशोक के पत्तों का तोरण लगा सकते हैं. इसे समय-समय पर बदलते रहें, ताकि दरवाजे की सजावट ताजा दिखे. इसके अलावा पीतल या लकड़ी का स्वस्तिक भी लगा सकते हैं.

अगर आपको मॉडर्न सजावट पसंद है, तो ईविल आई विंड चाइम या हम्सा हैंड जैसे डेकोर आइटम भी अच्छा ऑप्शन है . ये चीजें घर के दरवाजे को अलग लुक देती हैं. इन्हें बुरी नजर से बचाने का वैज्ञानिक तरीका नहीं माना जाता, बल्कि लोग इन्हें अपनी मान्यता और सजावट के लिए इस्तेमाल करते हैं.

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घर में लगाएं पौधे और अपनाएं नमक वाला तरीका

घर के प्रवेश द्वार या लिविंग रूम में तुलसी, मनी प्लांट, लकी बैम्बू और स्नेक प्लांट जैसे पौधे लगा सकते हैं. हरे पौधे घर को सुंदर बनाते हैं और आसपास का माहौल भी अच्छा रखते हैं. इन्हें ऐसी जगह रखें जहां जरूरत के हिसाब से रोशनी मिल सके और इनकी देखभाल करना आसान हो. कुछ लोग घर में सेंधा नमक की कटोरी रखते हैं या नमक मिले पानी से पोंछा लगाते हैं. इसे बुरी नजर से बचने का पारंपरिक तरीका माना जाता है

साफ-सफाई, धूप और संगीत से बनाएं अच्छा माहौल

घर में सुबह की धूप और ताजी हवा आने दें. खिड़कियां खोलें और अंधेरे कोनों में जरूरत के हिसाब से हल्की लाइट लगाएं. इसके साथ ही घर में बेकार और टूटा हुआ सामान जमा न होने दें. साफ-सुथरा और व्यवस्थित घर देखने में अच्छा लगता है और मन को भी सुकून देता है.

आप चाहें तो सुबह या शाम धीमी आवाज में भजन, मंत्र या हल्का इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक भी चला सकते हैं. इससे घर का माहौल शांत और अच्छा महसूस होता है. इन छोटी-छोटी आदतों से घर को साफ, सुंदर और सुकून भरा रखा जा सकता है.

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