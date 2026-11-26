घर को सुंदर बनाने के लिए सिर्फ महंगे फर्नीचर और सजावट की चीजें जरूरी नहीं होतीं. सही लाइटिंग भी घर का लुक बदल सकती है. खासकर छोटे घरों में अगर सही डिजाइन का झूमर लगाया जाए, तो कम जगह में भी घर अच्छा और स्टाइलिश दिखता है. बाजार में कई तरह के झूमर मिलते हैं, जिन्हें आप अपने घर की जगह और जरूरत के हिसाब से चुन सकते हैं.

छोटे घर के लिए चुनें मिनी झूमर

अगर आपका घर छोटा है, तो बहुत बड़े और भारी झूमर लगाने से बचें. ऐसे घरों के लिए मिनी झूमर अच्छा ऑप्शन हैं. ये कम जगह लेते हैं और कमरे को सुंदर लुक देते हैं. आप इन्हें बेडरूम, छोटे हॉल या डाइनिंग एरिया में लगा सकते हैं. इन्हें खरीदते समय कमरे की ऊंचाई और झूमर के साइज का ध्यान जरूर रखें.

मॉडर्न डिजाइन वाले झूमर से बदलें घर का लुक

आजकल बाजार में कई तरह के मॉडर्न झूमर मिलते हैं. इनमें रिंग डिजाइन, ग्लास डिजाइन और LED लाइट वाले झूमर काफी पसंद किए जाते हैं. इनका डिजाइन साधारण होने के साथ ही देखने में भी अच्छा लगता है. अगर आपके घर का इंटीरियर मॉडर्न है, तो आप उसी के हिसाब से झूमर का रंग और डिजाइन चुन सकते हैं. हल्के रंग और सिंपल डिजाइन छोटे कमरों के लिए अच्छे रहते हैं.

यह भी पढ़ें : Hotel Style Bed: होटल जैसी बिना सिलवट वाली चादर चाहिए? अपनाएं ये आसान ट्रिक

क्रिस्टल झूमर से दें घर को खूबसूरत लुक

अगर आप घर को थोड़ा क्लासी लुक देना चाहते हैं, तो क्रिस्टल झूमर चुन सकते हैं. इसमें लगे छोटे-छोटे कांच के टुकड़े रोशनी पड़ने पर चमकते हैं और कमरे को खूबसूरत बनाते हैं. छोटे घरों के लिए छोटे साइज वाला क्रिस्टल झूमर अच्छा रहेगा. इसे आप लिविंग रूम या डाइनिंग एरिया में लगा सकते हैं. बस ध्यान रखें कि इसका साइज कमरे के हिसाब से हो, ताकि यह ज्यादा जगह न घेरे.

झूमर खरीदते समय इन बातों का रखें ध्यान

झूमर खरीदने से पहले यह जरूर देखें कि उसे किस कमरे में लगाना है. छोटे कमरे के लिए ऐसा झूमर चुनें जो ज्यादा जगह न घेरे और जिसकी रोशनी आंखों को तेज न लगे. इसके अलावा झूमर की सफाई और बिजली की खपत का भी ध्यान रखें. बहुत ज्यादा सजावट वाले झूमर की जगह ऐसा डिजाइन चुनें, जिसे साफ करना आसान हो. सही झूमर चुनने से घर की लाइटिंग बेहतर होगी और कमरे को एक नया लुक भी मिलेगा.

यह भी पढ़ें : Baby Massage Oil: न्यू बॉर्न बेबी की मालिश के लिए कौन-सा तेल सही, क्या इस्तेमाल करते हैं डॉक्टर्स?