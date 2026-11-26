Documents Required For Pakistan Travel: अगर आप भारत से पाकिस्तान घूमने जाने का प्लान बना रहे हैं, तो सबसे पहले आपको वहां जाने के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट और वीजा की जानकारी होनी चाहिए. पाकिस्तान जाने के लिए सही वीजा और जरूरी दस्तावेज पूरे होना जरूरी है, ताकि यात्रा के दौरान किसी तरह की परेशानी न हो. भारतीय नागरिकों को पाकिस्तान जाने से पहले वीजा के साथ कुछ जरूरी दस्तावेज तैयार रखने होते हैं.

पाकिस्तान जाने के लिए वीजा जरूरी

भारत से पाकिस्तान जाने वाले यात्रियों के लिए वीजा जरूरी है. अगर आप घूमने या बिजनेस के काम से पाकिस्तान जा रहे हैं, तो आपको पहले से वीजा लेना होगा. यात्रियों को पाकिस्तान जाने से पहले संबंधित दूतावास, कांसुलेट या वीजा सेंटर से वीजा हासिल करना होता है. पाकिस्तानी नागरिक या पाकिस्तानी मूल के लोग वैध NICOP या POC होने पर बिना वीजा पाकिस्तान की यात्रा कर सकते हैं.

पासपोर्ट होना जरूरी

पाकिस्तान की यात्रा के लिए वैध पासपोर्ट सबसे जरूरी डॉक्यूमेंट में से एक है. यात्री के पास ऐसा पासपोर्ट होना चाहिए, जिसकी वैधता पाकिस्तान पहुंचने के बाद कम से कम 6 महीने तक हो. इसलिए यात्रा की योजना बनाने से पहले अपने पासपोर्ट की वैधता जरूर जांच लें.





डिजिटल डिसइम्बार्केशन कार्ड भी जरूरी

पाकिस्तान पहुंचने से पहले यात्रियों को डिजिटल डिसइम्बार्केशन कार्ड पूरा करना होता है. ऑनलाइन फॉर्म पूरा करने के बाद यात्री को ईमेल के जरिए इसकी पुष्टि मिलती है. इसे डाउनलोड करके पाकिस्तान पहुंचने पर दिखाना होता है. अगर कोई यात्री ऑनलाइन यह फॉर्म पूरा नहीं कर पाता है, तो वह एयरलाइन की ओर से दिए गए पेपर फॉर्म को भर सकता है. यह फॉर्म एयरपोर्ट पर भी पूरा किया जा सकता है.

पाकिस्तान जाने के लिए किन दस्तावेजों की जरूरत होगी?

पाकिस्तान वीजा के लिए कुछ जरूरी दस्तावेज तैयार रखने होते हैं. इनमें कम से कम 6 महीने की वैधता वाला भारतीय पासपोर्ट, पूरा किया हुआ पाकिस्तान वीजा आवेदन फॉर्म और हाल की पासपोर्ट साइज फोटो शामिल हैं. इसके अलावा यात्रा के उद्देश्य से जुड़े दस्तावेज भी मांगे जा सकते हैं. उदाहरण के लिए घूमने जा रहे हैं तो होटल बुकिंग, बिजनेस यात्रा के लिए इनविटेशन लेटर, पढ़ाई के लिए यूनिवर्सिटी से मिला स्वीकृति पत्र और नौकरी के लिए रोजगार से जुड़ा पत्र जरूरी हो सकता है.





आवेदक से पर्याप्त पैसे होने का सबूत या बैंक स्टेटमेंट भी मांगा जा सकता है. कुछ मामलों में पेन कार्ड और आधार कार्ड भी मांगा जा सकता है. वहीं, काम या लंबे समय के वीजा के लिए पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ सकती है.

वीजा के लिए फोटो कैसी होनी चाहिए?

पाकिस्तान वीजा के लिए जमा की जाने वाली फोटो के कुछ तय नियम हैं. फोटो का साइज 35mm x 45mm होना चाहिए. इसका बैकग्राउंड सफेद और साफ होना चाहिए. फोटो में चेहरा सामान्य होना चाहिए और दोनों आंखें खुली होनी चाहिए. धार्मिक कारणों को छोड़कर सिर पर किसी तरह का कपड़ा नहीं होना चाहिए. फोटो में किसी तरह की परछाई, रिफ्लेक्शन या रेड-आई नहीं होनी चाहिए. फोटो के नियमों का ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि गलत फोटो की वजह से आवेदन में परेशानी हो सकती है.

पाकिस्तान जाने से पहले कौन से टीके लगवाने चाहिए?

पाकिस्तान जाने वाले यात्रियों को कुछ वैक्सीन पर भी ध्यान देने की सलाह दी जाती है. इनमें हेपेटाइटिस A और हेपेटाइटिस B की वैक्सीन शामिल हैं. अगर आप छोटे शहरों या ग्रामीण इलाकों में जाने वाले हैं, तो टाइफाइड वैक्सीन पर भी विचार किया जा सकता है. इसके अलावा पोलियो और खसरा जैसी सामान्य वैक्सीन भी जरूरी हो सकती हैं. लंबे समय तक रहने या ग्रामीण इलाकों में गतिविधियों के लिए जापानी इंसेफेलाइटिस की वैक्सीन पर भी विचार किया जा सकता है. हालांकि, छोटी अवधि के लिए शहरों की यात्रा करने वालों के लिए इसे सामान्य तौर पर जरूरी नहीं माना जाता.

वीजा के लिए आवेदन कैसे करें?

पाकिस्तान जाने के लिए सबसे पहले अपनी यात्रा के हिसाब से सही वीजा कैटेगरी चुननी होगी. इसके बाद वीजा आवेदन ऑनलाइन पूरा करना होता है और मांगे गए सभी दस्तावेज जमा करने होते हैं. आवेदन करते समय पासपोर्ट की वैधता और अन्य जरूरी दस्तावेजों की जानकारी सही तरीके से भरना जरूरी है. वीजा मंजूर होने के बाद आवेदक को ईमेल के जरिए ई-वीजा और आगे की जरूरी जानकारी मिल सकती है. इसे ध्यान से पढ़ना चाहिए और यात्रा के समय जरूरी दस्तावेज अपने पास रखने चाहिए.

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पाकिस्तान वीजा की फीस कितनी है?

पाकिस्तान वीजा की फीस वीजा के प्रकार और उसकी अवधि के हिसाब से अलग-अलग हो सकती है. अगर आप लंबे समय तक पाकिस्तान में रहना चाहते हैं या दोबारा यात्रा करना चाहते हैं, तो वीजा रिन्यू या एक्सटेंड कराने के लिए अलग फीस लग सकती है.

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