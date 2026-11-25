Margashirsha Maas 2026 Date: क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि घर के बड़े-बुजुर्ग किसी महीने की शुरुआत आज से मान रहे हों, और किसी दूसरे शहर में रहने वाले रिश्तेदार कहें कि उनके यहां तो वह महीना 15 दिन बाद लगेगा? साल 2026 के मार्गशीर्ष (अगहन) मास को लेकर भी कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिल रहा है.

एक तरफ उत्तर भारत के घरों में 25 नवंबर 2026 से मार्गशीर्ष मास की पूजा-अर्चना और नियम शुरू हो चुके हैं, तो वहीं महाराष्ट्र, गुजरात और दक्षिण भारत के राज्यों में इस पवित्र महीने की शुरुआत 9 दिसंबर 2026 से होगी.

अक्सर लोग इसे कैलेंडर की गड़बड़ी मान बैठते हैं, लेकिन असल में इसके पीछे हमारे पूर्वजों का सदियों पुराना और बेहद सटीक खगोलीय गणित छिपा है. आइए, आसान भाषा में समझते हैं कि आखिर एक ही देश में तारीखों का यह फर्क क्यों आता है.

आपके राज्य में कब से शुरू होकर कब तक रहेगा मार्गशीर्ष?

भारत में मुख्य रूप से दो पंचांग (कैलेंडर) परंपराएं चलती हैं. आपके शहर में यह महीना कब से कब तक मान्य रहेगा, नीचे दी गई लिस्ट में देखें:

पूर्णिमांत पंचांग (उत्तर और मध्य भारत)

प्रमुख राज्य: उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और झारखंड.

शुरुआत की तारीख: 25 नवंबर 2026 (बुधवार)

समापन की तारीख: 23 दिसंबर 2026 (मार्गशीर्ष पूर्णिमा)

अमांत पंचांग (पश्चिम और दक्षिण भारत)

प्रमुख राज्य: महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और गोवा.

शुरुआत की तारीख: 9 दिसंबर 2026 (बुधवार)

समापन की तारीख: 7 जनवरी 2027 (मार्गशीर्ष अमावस्या)

तमिलनाडु और केरल में क्यों अलग है गणना? जानें सौर पंचांग का नियम

सूरज की चाल पर आधारित कैलेंडर: तमिलनाडु और केरल जैसे दक्षिण भारतीय राज्यों में चंद्रमा के बजाय सूर्य की गति पर आधारित सौर पंचांग का पालन किया जाता है.

महीने के अलग नाम: इन राज्यों में मार्गशीर्ष के इस कालखंड को बारी-बारी से 'मार्गाज़ी' (तमिलनाडु) और 'धनु' (केरल) मास के नाम से जाना जाता है.

शुरुआत का समय: सूर्य के धनु राशि में प्रवेश करने के साथ ही दिसंबर के मध्य से इस पवित्र महीने की शुरुआत होती है.

आसान शब्दों में समझें 15 दिनों के इस अंतर की वजह:

दरअसल, हिंदी कैलेंडर का हर महीना दो हिस्सों (पक्षों) में बंटा होता है पहला कृष्ण पक्ष (जब चांद घटता है) और दूसरा शुक्ल पक्ष (जब चांद बढ़ता है). बस यहीं से दोनों पंचांगों का रास्ता अलग हो जाता है:

उत्तर भारत (पूर्णिमांत परंपरा): यहां महीना पूर्णिमा (पूरे चांद वाली रात) को खत्म होता है. जैसे ही कार्तिक पूर्णिमा बीती, अगले ही दिन यानी कृष्ण पक्ष से नया महीना (मार्गशीर्ष) शुरू हो गया. इसलिए उत्तर भारत में यह 25 नवंबर से ही लग गया.

दक्षिण और पश्चिम भारत (अमांत परंपरा): यहां महीना अमावस्या (काली रात) को खत्म माना जाता है. इसलिए वहां पहले कार्तिक का कृष्ण पक्ष पूरा होगा, अमावस्या बीतेगी और फिर शुक्ल पक्ष की पहली तारीख यानी 9 दिसंबर 2026 से मार्गशीर्ष मास की शुरुआत होगी.

तो क्या त्योहार भी अलग-अलग दिन मनाए जाएंगे?

बिल्कुल नहीं! यही भारतीय पंचांग की सबसे बड़ी खूबसूरती है. तारीखों के इस 15 दिन के अंतर के बावजूद 9 दिसंबर से 23 दिसंबर 2026 के बीच का शुक्ल पक्ष पूरे देश में एक ही समय पर पड़ता है.

क्योंकि मार्गशीर्ष के सबसे बड़े उत्सव जैसे विवाह पंचमी, गीता जयंती और मोक्षदा एकादशी इसी शुक्ल पक्ष में आते हैं, इसलिए कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हर कोई इन्हें एक ही दिन और एक ही उत्साह के साथ मनाएगा.

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