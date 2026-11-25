Aaj Ka Kumbh Rashifal 25 November 2026: आज बुधवार, 25 नवंबर 2026 को मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि है. ज्योतिषीय गणना के अनुसार, आज चंद्रमा आपकी राशि से चतुर्थ भाव (वृषभ राशि) में संचरण करेंगे. सुख, माता और भूमि-भवन के इस भाव में चंद्रमा की उपस्थिति के कारण अचल संपत्ति से जुड़े मामलों में कुछ रुकावटें या देरी देखने को मिल सकती है, इसलिए धैर्य बनाए रखना जरूरी होगा.

हालांकि, आज ग्रहों के विशेष संयोग से वाशि, आनन्दादि, सुनफा, परिजात, सर्वार्थ सिद्धि और शिव योग जैसे कई शक्तिशाली शुभ योगों का निर्माण हो रहा है. इन शुभ योगों के प्रभाव से आप अपनी सूझबूझ और एकाग्रता के बल पर कार्यस्थल की चुनौतियों का समाधान निकालने में सफल रहेंगे.

आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 25 November 2026)

दिनांक: 25 नवंबर 2026, बुधवार

तिथि: मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष प्रतिपदा तिथि (दोपहर 04:51 बजे तक, इसके बाद द्वितीया तिथि प्रारंभ)

नक्षत्र: रोहिणी नक्षत्र (रात्रि 08:36 बजे तक, इसके बाद मृगशिरा नक्षत्र)

शुभ योग: वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, परिजात योग, सर्वार्थ सिद्धि योग और शिव योग

चंद्र व ग्रह गोचर: चंद्रमा वृषभ राशि (आपकी राशि से चतुर्थ भाव) में संचरण करेंगे

शुभ मुहूर्त: सुबह 07:00 से 09:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया और शाम 05:15 से 06:15 बजे तक लाभ का चौघड़िया

अशुभ समय (राहुकाल): दोपहर 12:00 से 01:30 बजे तक

शुभ यात्रा दिशा: उत्तर दिशा

बिजनेस और आर्थिक स्थिति (Document Safety & Ancestral Business)

कारोबारियों को आज व्यापार से जुड़े महत्वपूर्ण दस्तावेज न मिलने या कागजी कार्यवाही में उलझन जैसी समस्या से परेशान होना पड़ सकता है, इसलिए अपनी ओर से सुरक्षा के सभी जरूरी एहतियात बरतें. यदि आप किसी पार्टी का बड़ा ऑर्डर समय पर पूरा करना चाहते हैं, तो मन को केंद्रित रखने के लिए योग और प्राणायाम का सहारा जरूर लें.

पुश्तैनी यानी एन्सेस्ट्रल बिजनेस से जुड़े जातकों को आज पिता के साथ किसी भी तरह के वाद-विवाद से बचना चाहिए. यह समय बहस करने का नहीं, बल्कि उनके अनुभव से काम की बारीकियां सीखने का है.

करियर और नौकरी (Technical Glitch & Job Security)

नौकरीपेशा लोगों के लिए आज का दिन थोड़ा तनावपूर्ण रह सकता है. कार्यस्थल पर मशीनरी या तकनीकी उपकरणों से जुड़े कामों में अचानक रुकावट आ सकती है, हालांकि जल्द ही इसका समाधान भी निकल आएगा. वरिष्ठ अधिकारियों को आज प्रोडक्शन के साथ-साथ मार्केटिंग पर भी अपना ध्यान केंद्रित करना होगा.

कुछ कर्मचारियों को मन में सैलरी कटौती या नौकरी जाने का डर सता सकता है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, हालात जल्द ही सामान्य हो जाएंगे. आज ऑफिस के कार्यों को समय पर पूरा करने का प्रयास करें, अपने काम से काम रखें और फालतू के विवादों से दूरी बनाए रखें.

लव, फैमिली, छात्र व स्वास्थ्य (Neighbor Harmony & Mental Calm)

पारिवारिक और सामाजिक जीवन में आज शांति बनाए रखना आपके लिए बेहद जरूरी होगा. अपने पड़ोसियों के साथ संबंध मधुर रखें और यदि किसी बात पर विवाद या बहस की स्थिति बनती भी है, तो उसे समझदारी से टालने का प्रयास करें. मानसिक शांति के लिए ध्यान और प्राणायाम को अपनी दिनचर्या में शामिल करें.

लकी कलर: ग्रीन (हरा)

लकी नंबर: 8

अनलकी नंबर: 4

बुधवार विशेष अचूक उपाय

आज बुधवार के दिन चतुर्थ चंद्रमा के प्रभाव को संतुलित करने और कार्यक्षेत्र की रुकावटों को दूर करने के लिए सुबह स्नान के बाद भगवान श्रीगणेश की विधि-विधान से पूजा करें. गणपति बप्पा को 21 दूर्वा की गांठें, सिंदूर और गुड़-धनिए का भोग अर्पित करें तथा 'ॐ गं गणपतये नमः' मंत्र का 108 बार जाप करें.

इसके अलावा, आज किसी गौशाला में गायों को हरा चारा खिलाने और जरूरतमंदों को हरी मूंग की दाल या हरे वस्त्र दान करने से मानसिक तनाव दूर होता है और सभी कार्य सुगमता से पूरे होते हैं.

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