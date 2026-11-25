Aaj Ka Dhanu Rashifal 25 November 2026: आज बुधवार, 25 नवंबर 2026 को मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि है. ज्योतिषीय गणना के अनुसार, आज चंद्रमा आपकी राशि से षष्ठम भाव (वृषभ राशि) में संचरण करेंगे. रोग, शत्रु और साहस के इस भाव में चंद्रमा की उपस्थिति आपको उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करेगी, जिससे आप जीवन की हर कठिनाई का डटकर सामना करने में सक्षम होंगे.

इसके साथ ही, आज ग्रहों के विशेष संयोग से वाशि, आनन्दादि, सुनफा, परिजात, सर्वार्थ सिद्धि और शिव योग जैसे कई शक्तिशाली शुभ योगों का निर्माण हो रहा है. इन शुभ योगों के प्रभाव से कारोबार में अनुकूल परिस्थितियां बनेंगी, निवेश से लाभ मिलेगा और कार्यक्षेत्र में आपके आत्मविश्वास में जबरदस्त बढ़ोतरी होगी.

आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 25 November 2026)

दिनांक: 25 नवंबर 2026, बुधवार

तिथि: मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष प्रतिपदा तिथि (दोपहर 04:51 बजे तक, इसके बाद द्वितीया तिथि प्रारंभ)

नक्षत्र: रोहिणी नक्षत्र (रात्रि 08:36 बजे तक, इसके बाद मृगशिरा नक्षत्र)

शुभ योग: वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, परिजात योग, सर्वार्थ सिद्धि योग और शिव योग

चंद्र व ग्रह गोचर: चंद्रमा वृषभ राशि (आपकी राशि से छठे भाव) में संचरण करेंगे

शुभ मुहूर्त: सुबह 07:00 से 09:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया और शाम 05:15 से 06:15 बजे तक लाभ का चौघड़िया

अशुभ समय (राहुकाल): दोपहर 12:00 से 01:30 बजे तक

शुभ यात्रा दिशा: उत्तर दिशा

बिजनेस और आर्थिक स्थिति (Business Advertising & Travel Timing)

कारोबारियों के लिए आज का दिन बेहद सकारात्मक रहने वाला है और निवेश के लिहाज से भी समय काफी उत्तम है. समय की मांग को देखते हुए आज अपनी कार्यप्रणाली में बदलाव लाएं और व्यापार के प्रचार-प्रसार यानी मीडिया व एडवर्टाइजमेंट पर अधिक ध्यान दें. साथ ही, अपने पब्लिक रिलेशन (PR) और संपर्क सूत्रों को मजबूत करने से भविष्य में बड़ा लाभ होगा.

यदि आप किसी व्यावसायिक यात्रा पर निकल रहे हैं, तो सफलता के लिए सुबह 07:00 से 09:00 बजे या शाम 05:15 से 06:15 बजे के शुभ मुहूर्त में ही प्रस्थान करें.

करियर और नौकरी (New Responsibility & Field Focus)

नौकरीपेशा लोगों के लिए आज का दिन शानदार उपलब्धियों भरा हो सकता है. कार्यस्थल पर आप किसी भी तरह के भय या संकोच को छोड़कर पूरे आत्मविश्वास के साथ काम करेंगे. आपके बेहतरीन प्रदर्शन को देखते हुए कंपनी की ओर से आपको किसी नए आउटलेट के मैनेजमेंट या किसी बड़े प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है.

हालांकि, मार्केटिंग क्षेत्र से जुड़े कर्मचारियों को सलाह दी जाती है कि वे मौज-मस्ती और बेकार की बातों को दरकिनार कर पूरा समय अपने फील्ड वर्क पर दें.

लव, फैमिली, छात्र व स्वास्थ्य (Gadget Purchase & Study Focus)

पारिवारिक और व्यक्तिगत जीवन में आज सुख-सुविधाओं पर खर्च होने के योग बन रहे हैं. लग्जरी लाइफस्टाइल के लिए आप कोई नया इलेक्ट्रॉनिक गैजेट खरीद सकते हैं, हालांकि बजट से बाहर जाने पर ईएमआई (EMI) का विकल्प चुनना बेहतर रहेगा.

वहीं, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे और सामान्य छात्र आज पूरी एकाग्रता के साथ अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहेंगे. स्वास्थ्य की दृष्टि से दिन ऊर्जावान और अनुकूल है.

लकी कलर: व्हाइट (सफेद)

लकी नंबर: 3

अनलकी नंबर: 9

बुधवार विशेष अचूक उपाय

आज बुधवार के दिन करियर में उन्नति और जीवन की सभी बाधाओं को दूर करने के लिए सुबह स्नान के बाद भगवान श्रीगणेश की विधि-विधान से पूजा करें. गणपति बप्पा को दूर्वा की 21 गांठें, हल्दी की गांठ और मोदक का भोग अर्पित करें तथा 'ॐ बुं बुधाय नमः' मंत्र का 108 बार जाप करें.

इसके अलावा, आज किसी गौशाला में गायों को हरी पालक या चारा खिलाने और जरूरतमंदों को हरी मूंग की दाल दान करने से कार्यों में सफलता और आर्थिक समृद्धि प्राप्त होती है.

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