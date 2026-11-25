Aaj Ka Makar Rashifal 25 November 2026: आज बुधवार, 25 नवंबर 2026 को मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि है. ज्योतिषीय गणना के अनुसार, आज चंद्रमा आपकी राशि से पंचम भाव (वृषभ राशि) में संचरण करेंगे.

बुद्धि, ज्ञान और रचनात्मकता के इस भाव में चंद्रमा की उपस्थिति आपकी निर्णय लेने की क्षमता, बुद्धिमत्ता और विश्लेषणात्मक कौशल (Analytical Skills) को निखारेगी, जिससे आप सटीक और प्रभावी फैसले ले पाएंगे.

इसके साथ ही, आज ग्रहों के विशेष संयोग से आपकी राशि में पंचमहापुरुषों में से एक 'मालव्य योग' का निर्माण हो रहा है. साथ ही वाशि, आनन्दादि, सुनफा, परिजात, सर्वार्थ सिद्धि और शिव योग का भी साथ मिलेगा. इन शुभ योगों के प्रभाव से व्यापार की कानूनी बाधाएं दूर होंगी और विरोधियों पर आप अपनी सूझबूझ से विजय प्राप्त करेंगे.

आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 25 November 2026)

दिनांक: 25 नवंबर 2026, बुधवार

तिथि: मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष प्रतिपदा तिथि (दोपहर 04:51 बजे तक, इसके बाद द्वितीया तिथि प्रारंभ)

नक्षत्र: रोहिणी नक्षत्र (रात्रि 08:36 बजे तक, इसके बाद मृगशिरा नक्षत्र)

शुभ योग: मालव्य योग, वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, परिजात योग, सर्वार्थ सिद्धि योग और शिव योग

चंद्र व ग्रह गोचर: चंद्रमा वृषभ राशि (आपकी राशि से पंचम भाव) में संचरण करेंगे

शुभ मुहूर्त: सुबह 07:00 से 09:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया और शाम 05:15 से 06:15 बजे तक लाभ का चौघड़िया

अशुभ समय (राहुकाल): दोपहर 12:00 से 01:30 बजे तक

शुभ यात्रा दिशा: उत्तर दिशा

बिजनेस और आर्थिक स्थिति (Legal Relief & Business Growth)

कारोबारियों के लिए आज का दिन राहत और तरक्की लेकर आने वाला है. शिव और सर्वार्थ सिद्धि योग के शुभ प्रभाव से यदि व्यापार से जुड़ी कोई कानूनी अड़चन लंबे समय से चल रही थी, तो आज वह दूर हो जाएगी और आपका व्यवसाय तेजी से गति पकड़ेगा. आप अपने कौशल और रणनीति के दम पर विरोधियों को मात देने में सफल रहेंगे.

यदि आप बिजनेस में कुछ नया प्रयोग या विस्तार करने की सोच रहे हैं, तो अपने कर्मचारियों और मार्केट के साथ बेहतर तालमेल बनाकर चलें, यही आपकी ग्रोथ का आधार बनेगा.

करियर और नौकरी (Skill Focus & Speech Control)

नौकरीपेशा लोगों को आज थोड़ा धैर्य रखने की आवश्यकता है. जॉब में प्रमोशन या बदलाव होने में अभी थोड़ा समय लग सकता है, इसलिए निराश होने के बजाय इस समय का उपयोग अपनी स्किल्स को अपग्रेड करने में करें.

आज काम के प्रति आपका रवैया थोड़ा लापरवाही भरा हो सकता है, जिससे बचना आपके करियर के लिए बेहद जरूरी होगा. इसके अलावा, कार्यस्थल पर सहकर्मियों या वरिष्ठों से बात करते समय अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें.

लव, फैमिली, छात्र व स्वास्थ्य (Health Caution & Education Shopping)

व्यक्तिगत जीवन में सच्चाई और ईमानदारी को महत्व देने वाले आप आज काफी अच्छे और सकारात्मक मूड में नजर आएंगे. हालांकि, सेहत के मामले में किसी भी तरह की लापरवाही न बरतें और स्वास्थ्य को लेकर गंभीर रहें.

छात्रों के लिए आज का दिन बेहद अनुकूल है, वे अपना उज्ज्वल करियर बनाने के लिए पूरी लगन से पढ़ाई में जुटे रहेंगे. यदि आप कॉपी, कलम, किताब या शिक्षा से जुड़ी कोई भी वस्तु खरीदना चाहते हैं, तो आज बुधवार का दिन इसके लिए सबसे उत्तम है.

लकी कलर: व्हाइट (सफेद)

लकी नंबर: 5

अनलकी नंबर: 1

बुधवार विशेष अचूक उपाय

आज बुधवार के दिन बुद्धि और विवेक में वृद्धि तथा कार्यक्षेत्र की बाधाओं को दूर करने के लिए सुबह स्नान के बाद भगवान श्रीगणेश की विधिवत आराधना करें. गणपति बप्पा को 21 दूर्वा की गांठें, सिंदूर और गुड़-धनिए का भोग लगाएं तथा संकटनाशन गणेश स्तोत्र का पाठ करें.

इसके अलावा, आज किसी गौशाला में गायों को हरी पालक या चारा खिलाने और जरूरतमंद छात्रों को कॉपी-किताब या हरी मूंग की दाल दान करने से सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं.

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