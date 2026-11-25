Aaj Ka Meen Rashifal 25 November 2026: आज बुधवार, 25 नवंबर 2026 को मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि है. ज्योतिषीय गणना के अनुसार, आज चंद्रमा आपकी राशि से तृतीय भाव (वृषभ राशि) में संचरण करेंगे. पराक्रम और भाई-बहनों के इस भाव में चंद्रमा की शुभ उपस्थिति से आपके छोटे भाई-बहनों के बीच आपसी प्रेम और मधुरता बढ़ेगी, जिससे घर में सकारात्मक माहौल बना रहेगा.

इसके साथ ही, आज ग्रहों के विशेष संयोग से वाशि, आनन्दादि, सुनफा, परिजात, सर्वार्थ सिद्धि और शिव योग जैसे कई शक्तिशाली शुभ योगों का निर्माण हो रहा है. इन शुभ योगों के प्रभाव से मीडिया और ऑनलाइन क्षेत्र से जुड़े कारोबार में अच्छा मुनाफा होगा, व्यावसायिक यात्राएं सफल रहेंगी और कार्यक्षेत्र में टीम वर्क से काम पूरे होंगे.

आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 25 November 2026)

दिनांक: 25 नवंबर 2026, बुधवार

तिथि: मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष प्रतिपदा तिथि (दोपहर 04:51 बजे तक, इसके बाद द्वितीया तिथि प्रारंभ)

नक्षत्र: रोहिणी नक्षत्र (रात्रि 08:36 बजे तक, इसके बाद मृगशिरा नक्षत्र)

शुभ योग: वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, परिजात योग, सर्वार्थ सिद्धि योग और शिव योग

चंद्र व ग्रह गोचर: चंद्रमा वृषभ राशि (आपकी राशि से तृतीय भाव) में संचरण करेंगे

शुभ मुहूर्त: सुबह 07:00 से 09:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया और शाम 05:15 से 06:15 बजे तक लाभ का चौघड़िया

अशुभ समय (राहुकाल): दोपहर 12:00 से 01:30 बजे तक

शुभ यात्रा दिशा: उत्तर दिशा

बिजनेस और आर्थिक स्थिति (Online Business Growth & Family Advice)

कारोबारियों के लिए आज का दिन आर्थिक लाभ लेकर आ रहा है. परिवार के सदस्यों की सलाह आपके व्यापार के लिए बेहद फायदेमंद साबित होगी, इसलिए बिजनेस से जुड़े अहम मुद्दों पर उनके साथ विचार-विमर्श जरूर करें. खासतौर पर मीडिया और ऑनलाइन कामों से जुड़े व्यापारियों को आज अच्छा मुनाफा मिलेगा. समय पूरी तरह आपके अनुकूल है, थोड़ी सी मेहनत भी आपको बड़ी सफलता दिला सकती है.

यदि आप किसी बिजनेस ट्रैवल पर जा रहे हैं, तो इस दौरान आपकी मुलाकात कुछ अच्छे और अनुभवी लोगों से होगी, जिनकी संगत से आपके व्यक्तित्व और कामकाज में सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे.

करियर और नौकरी (Team Spirit & Project Research)

नौकरीपेशा लोगों को आज कार्यस्थल पर टीम स्पिरिट यानी मिलजुलकर काम करने की भावना को अपनाना होगा, क्योंकि सहकर्मियों के सहयोग के बिना आपके कार्य पूरे होने में मुश्किल आ सकती है. ऑफिस में किसी भी नए प्रोजेक्ट पर काम शुरू करने से पहले पूरी सावधानी बरतें और उस पर अच्छी तरह से रिसर्च कर लें.

वहीं, जिन लोगों ने हाल ही में नई नौकरी जॉइन की है, वे अपने पहनावे और शालीन व्यवहार से कार्यस्थल पर अपने उत्साह और आत्मविश्वास की शानदार छाप छोड़ने में सफल रहेंगे.

लव, फैमिली, छात्र व स्वास्थ्य (Siblings Progress & Social Connect)

पारिवारिक जीवन में आज छोटे भाई-बहनों की उन्नति का समय है. उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें और पढ़ाई से जुड़े जरूरी टिप्स देकर उनकी मदद करें.

वहीं, छात्र आज सोशल मीडिया के माध्यम से अपने नए और पुराने दोस्तों के साथ जुड़े रहेंगे, जिससे मन प्रसन्न रहेगा. स्वास्थ्य के लिहाज से दिन सामान्य और ऊर्जावान बना रहेगा.

लकी कलर: पिंक (गुलाबी)

लकी नंबर: 9

अनलकी नंबर: 3

बुधवार विशेष अचूक उपाय

आज बुधवार के दिन करियर में तरक्की, बुद्धि के विकास और परिवार की सुख-समृद्धि के लिए सुबह स्नान के बाद भगवान श्रीगणेश की विधि-विधान से पूजा करें. गणपति बप्पा को 21 दूर्वा की गांठें, सिंदूर और गुड़-धनिए का भोग अर्पित करें तथा 'ॐ गं गणपतये नमः' मंत्र का 108 बार जाप करें.

इसके अलावा, आज किसी गौशाला में गायों को हरा चारा खिलाने और जरूरतमंदों को हरी मूंग की दाल या हरे वस्त्र दान करने से जीवन के सभी संकट दूर होते हैं और हर कार्य में सफलता मिलती है.

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