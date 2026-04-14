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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मगृह प्रवेश में थोड़ा अधूरा घर क्यों माना जाता है शुभ? जानिए इसके पीछे की मान्यता

गृह प्रवेश में थोड़ा अधूरा घर क्यों माना जाता है शुभ? जानिए इसके पीछे की मान्यता

Griha Pravesh Niyam: भारतीय परंपरा के अनुसार घर बनाने और उसमें प्रवेश करने के नियम होते हैं. शास्त्रों के अनुसार, कभी भी पूर्ण घर में प्रवेश नहीं करना चाहिए. जानिए ऐसा करना क्यों अशुभ होता है.

By : अंकुर अग्निहोत्री | Updated at : 14 Apr 2026 08:41 AM (IST)
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  • अधूरे घर में गृह प्रवेश शुभ, पूर्ण घर में ठहराव आता है।
  • पूर्णता ऊर्जा ब्लॉक करती है, अधूरापन प्रगतिशील सोच को प्रेरित करता है।
  • अधूरापन सीखने, आगे बढ़ने का अवसर देता है, जीवन में संतुलन लाता है।
  • घर पूरा करते हुए आपसी संबंध मजबूत होते हैं, सकारात्मकता बनी रहती है।

Griha Pravesh Niyam: भारतीय परंपरा में हर काम के पीछे एक गहरा आध्यात्मिक और व्यावहारिक मतलब छिपा होता है. घर बनाना और उसमें प्रवेश करना केवल एक भौतिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि जीवन की नई नई शुरुआत के लिए शुभ माना जाता है. सामान्य रूप से लोग चाहते हैं कि, उनका मकान पूरी तरह तरह हो जाए, तभी गृह प्रवेश करें.

लेकिन हमारे ऋषियों ने इसके ठीक विपरीत सलाह दी है, वे कहते हैं कि, गृह प्रवेश कभी भी पूरी तरह बने हुए घर में नहीं करना चाहिए. यह बात सुनने में थोड़ी अजीब सी लग सकती है, लेकिन इसके पीछे गहरी सोच और अनुभव जुड़ा हुआ है. 

शास्त्रों में बताया गया है कि, जहां सब कुछ पूर्ण हो जाता है, वहां ठहराव आता है. जीवन का मूल स्वभाव ही गतिशीलता है. जब कोई चीज पूरी हो जाती है, तो उसमें आगे बढ़ने की संभावना खत्म हो जाती है. यही वजह है कि, पूर्णता को कई बार ठहराव और नकारात्मकता से जोड़ा गया है.

पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, जिस भी घर में हर चीज एकदम परफेक्ट और पूर्ण हो, वहां एनर्जी ब्लॉक हो जाती है. इससे मानसिक तनाव के साथ अनचाही घटनाएं या किसी भी तरह के अमंगल कार्य होने की आशंका बढ़ जाती है. यह एक तरह से प्रकृति के नियमों के खिलाफ माना जाता है, क्योंकि प्रकृति कभी पूर्ण नहीं होती, वह हमेशा बदलती रहती है. 

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अधूरापन क्यों माना जाता है शुभ?

ऋषियों के मुताबिक, जब आप किसी अधूरे घर में प्रवेश करते हैं, तो उसमें आगे बढ़ने, सुधार करने और विकास की गुंजाइश बनी रहती है. यह अधूरापन जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और प्रगति का संकेत भी देता है. 

अधूरा घर यह दर्शाता है कि, अभी भी कुछ करने को बाकी है, कुछ नया बनाने की संभावना है. इससे घर में रहने वाले लोगों के मन में भी निरंतर आगे बढ़ने की भावना बनी रहती है. यह मानसिक रूप से भी व्यक्ति को सक्रिय और आशावादी बनाए रखता है. 

आध्यात्मिक नजरिया

आध्यात्मिक रूप से देखा जाए तो अधूरापन ही जीवन की सच्चाई है. कोई भी व्यक्ति, वस्तु या स्थिति पूरी तरह परिपूर्ण नहीं होती है. यही अधूरापन हमें सीखने, समझने और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है. 

ऋषियों ने यह भी बताया कि, अगर आप हर चीज को पूर्ण बनाने की कोशिश करते रहेंगे, तो आप कभी भी संतुष्ट नहीं हो पाएंगे. इसलिए थोड़ा अधूरापन स्वीकार करना ही जीवन की सच्ची समझ है. गृह प्रवेश के दौरान यह सिद्धांत अपनाने से व्यक्ति अपने जीवन में संतुलन और शांति बनाए रख सकते हैं. 

व्यावहारिक वजह मायने रखती हैं!

इस परंपरा के पीछे आध्यात्मिक ही नहीं, बल्कि व्यावहारिक कारण भी हैं. जब घर पूरी तरह से तैयार हो जाता है, तो उसमें लंबे समय तक कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन अगर कुछ काम बचा हो, तो व्यक्ति समय-समय पर सुधार करता रहता है, जिससे घर में ताजगी बनी रहती है.

इसके अलावा, अधूरे घर में जाने से परिवार के सदस्य उसे मिलकर पूरा करते हैं, जिससे आपसी संबंध मजबूत होने के साथ घर में सकारात्मक माहौल भी बना रहता है. 

गृह प्रवेश के समय थोड़ा अधूरापन रखना महज एक परंपरा नहीं, बल्कि जीवन का गहरा दर्शन है. यह हमें सिखाता है कि, पूर्णता की बजाय निरंतर प्रगति पर ध्यान देना काफी जरूरी है. 

अगर आप भी नया घर बना रहे हैं, तो इस परंपरा को अंधविश्वास समझकर नजरअंदाज करने की बजाय उसके पीछे की सोच को समझें. हो सकता है कि, यही छोटा सा अधूरापन आपके जीवन में बड़ी खुशियों और संतुलन का कारण बन जाए. 

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author अंकुर अग्निहोत्री

अंकुर अग्निहोत्री (Ankur Agnihotri)

Astrology & Religion Content Writer

अंकुर अग्निहोत्री ABP Live के Astro & Religion सेक्शन से जुड़े डिजिटल पत्रकार हैं, जो दैनिक राशिफल, व्रत-त्योहार, ग्रह-गोचर और ज्योतिषीय विषयों पर सरल, तथ्य-आधारित और उपयोगी लेखन करते हैं. उनका कंटेंट विशेष रूप से उन पाठकों के लिए तैयार होता है जो ज्योतिष और धर्म को आसान भाषा में समझना चाहते हैं.

अंकुर पिछले 2+ वर्षों से ABP Live (abplive.com) में सक्रिय रूप से कार्यरत हैं और ज्योतिष, अंक शास्त्र, वास्तु शास्त्र, शकुन अपशकुन शास्त्र, हस्तरेखा, स्वप्न शास्त्र, चाइनीच ज्योतिष आदि पर आर्टिकल्स प्रकाशित करते हैं.

उनका काम हाई-फ्रीक्वेंसी कंटेंट प्रोडक्शन, ट्रेंड-आधारित स्टोरी चयन और यूजर-इंटेंट आधारित लेखन पर केंद्रित है, जिससे उनके लेख लगातार अच्छा डिजिटल एंगेजमेंट प्राप्त करते हैं. इसके अतिरिक्त अंकुर अग्निहोत्री निम्नलिखित विषयों पर भी लेखन करते हैं:

  • दैनिक और साप्ताहिक राशिफल
  • ग्रह-गोचर और ज्योतिषीय प्रभाव
  • व्रत-त्योहार और धार्मिक तिथियां

वे अपने लेखों में जानकारी प्रस्तुत करते समय, पंचांग आधारित तिथि, नक्षत्र और योग का संदर्भ लेते हैं. सामान्य ज्योतिषीय सिद्धांतों (ग्रह-स्थिति, गोचर प्रभाव) का उपयोग करते हैं और पारंपरिक धार्मिक मान्यताओं और प्रचलित स्रोतों के आधार पर जानकारी देते हैं. अंकुर ABP Live जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े हैं और Astro सेक्शन में नियमित रूप से कंटेंट प्रकाशित करते हैं.

उनके लेख धार्मिक मान्यताओं, पारंपरिक ज्योतिषीय सिद्धांतों और सामान्य स्रोतों पर आधारित होते हैं. वे किसी भी प्रकार के निश्चित या गारंटीड परिणाम का दावा नहीं करते और पाठकों को जानकारी को मार्गदर्शन के रूप में लेने की सलाह देते हैं. इन्होने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

अंकुर का फोकस ज्योतिष और धर्म को सरल, व्यावहारिक और समझने योग्य रूप में प्रस्तुत करना है, ताकि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर यह जानकारी हर वर्ग के पाठकों तक पहुंच सके.

Personal Interests की बात करें तो अंकुर को अंक शास्त्र, वैदिक ज्योतिष, वास्तु और स्वप्न शास्त्र में रुचि. साथ ही साहित्य और फिल्में देखने का शौक है.
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Published at : 14 Apr 2026 08:41 AM (IST)
Tags :
Hinduism House Griha Pravesh Grah Pravesh

Frequently Asked Questions

गृह प्रवेश पूरी तरह बने हुए घर में क्यों नहीं करना चाहिए?

ऋषियों के अनुसार, पूरी तरह बने घर में ठहराव आ जाता है, जो जीवन की गतिशीलता के विपरीत है. इससे नकारात्मकता बढ़ सकती है.

अधूरा घर गृह प्रवेश के लिए शुभ क्यों माना जाता है?

अधूरा घर निरंतर सुधार, विकास और सकारात्मक ऊर्जा का संकेत देता है. यह जीवन में प्रगति की भावना बनाए रखता है.

गृह प्रवेश में अधूरेपन के पीछे आध्यात्मिक कारण क्या है?

आध्यात्मिक रूप से, जीवन में अधूरापन ही सच्चाई है जो हमें सीखने और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है. पूर्णता असंतोष ला सकती है.

गृह प्रवेश के समय घर को थोड़ा अधूरा रखने की व्यावहारिक वजह क्या है?

यह घर में ताजगी बनाए रखता है और परिवार के सदस्यों को मिलकर काम करने का अवसर देता है, जिससे रिश्ते मजबूत होते हैं.

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